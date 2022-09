Parodontite: come curare le gengive infiammate dei bambini?

Non è mai troppo presto per fare prevenzione. Anche quando si parla di parodontite, l’infiammazione grave e cronica delle gengive, cominciare da bambini è garanzia di salute per i denti, una volta adulti.

Che cosa è la parodontite?

Si tratta di una infiammazione grave e cronica del parodonto, ossia dei tessuti che sostengono il dente: cioè gengive, legamento parodontale e osso alveolare. Se non viene curata tempestivamente, porta alla perdita dei denti.

Quali sono le cause della parodontite?

La parodontite è provocata da un accumulo di batteri a livello delle gengive. Ecco perché la carenza di igiene orale è sicuramente sul banco degli imputati nella genesi del problema: è una delle ragioni per cui fattori di rischio possono essere anche quelli sociali ed economici dal momento che limitano l’accesso alle cure.

Gengive: i bambini soffrono di parodontite?

Solo in rarissimi casi. Si tratta per lo più di situazioni che colpiscono collettivamente a livello familiare. «Individuando il rischio nel bambino» spiega il professor Leonardo Trombelli, direttore dell’Unità di Odontoiatria provinciale della Ausl di Ferrara e direttore del Centro di ricerca in malattie parodontali dell’Università di Ferrara «spesso si intercetta anche il problema del genitore, perché la parodontite è una malattia che tende a presentarsi in più componenti delle stesse famiglie, sia per predisposizione genetica, come la tendenza ad avere nel cavo orale determinati ceppi batterici, sia comportamentale, come la tendenza al sovrappeso o a una minore attenzione per l’igiene orale». In ogni caso, curando le gengive infiammate dei bambini e prestando attenzione alla loro igiene orale si previene efficacemente l’insorgere della malattia.

Cosa possono fare i genitori per prevenire la parodontite?

Sicuramente insegnare sin da bambini le regole di una corretta igiene orale, fondamentale per la salute del cavo orale a tutte le età. Importante anche aiutare i bambini a seguire una dieta equilibrata e sana, senza troppi zuccheri, così da evitare anche il sovrappeso che può essere tra le cause della parodontite.

In sintesi Ci sono casi di parodontite tra i bambini? Si tratta per lo più di una malattia da adulti. Ne possono soffrire anche i preadolescenti, soprattutto se affetti da diabete di tipo 1 (ist). Nei bambini i casi sono circoscritti e spesso si sviluppano all’interno di famiglie dove altri componenti accusano lo stesso problema. Cosa si può fare per prevenire i problemi alle gengive dei bambini? È da poco partito il progetto pilota presso gli ambulatori del Polo Odontoiatrico della Casa della Salute di Ferrara “Valutazione del rischio per carie e parodontite nei pazienti minori per intercettare bisogni sanitari inespressi”, in collaborazione con la Struttura Complessa Igiene Alimenti e Nutrizione di Ferrara. È rivolto a bambini tra 4 e 14 anni che afferiscono al servizio di odontoiatria pubblica e che verranno istruiti su come prevenire carie e malattie gengivali. Indirettamente ne beneficeranno anche gli altri componenti della famiglia.

