Pediatri Usa: mascherine obbligatorie a partire dai 2 anni di età

Mascherine per i bambini obbligatorie a partire dai due anni di età. È questa una delle raccomandazioni contenute nelle ultime Linee guida per riaprire le scuole in sicurezza negli Stati Uniti d’America stilata dall’American Academy of Pediatrics (Aap), la principale associazione di pediatri statunitense. La motivazione? Garantire ai bambini la frequentazione della scuola in presenza, al riparo dal rischio di didattica a distanza, per cercare di far nuovamente vivere loro una vita che il più possibile si avvicini a quella pre-pandemia Covid-19.

Priorità alla scuola in presenza

“La pandemia ha avuto un impatto straziante sui bambini, e non è solo la loro istruzione che ne ha risentito, ma anche la loro salute mentale, emotiva e fisica”, ha affermato Sonja O’Leary, presidente del Council on School Health dell’Aap. “Dobbiamo dare la priorità al riportare i bambini nelle scuole insieme ai loro amici e ai loro insegnanti. La combinazione di livelli di protezione che include vaccinazioni, mascherine e igiene delle mani renderà l’apprendimento di persona sicuro e possibile per tutti”.

L’obiettivo è il benessere mentale dei bambini

Nelle Linee guida aggiornate per l’anno scolastico 2021-22, l’American Academy of Pediatrics raccomanda vivamente l’apprendimento in presenza per il benessere prima di tutto mentale di bambini e ragazzi, e sollecita dunque tutti coloro che possono essere vaccinati a proteggersi dal Covid-19 per cercare di tornare il prima possibile a una vita normale, in cui abbracciare un amico non ci faccia sentire di mettere a rischio la nostra salute.

Diverse le motivazioni

Diverse sono le motivazioni che hanno spinto i pediatri dell’Aap a raccomandare l’uso delle mascherine a partire dai due anni di età in quanto strumento prioritario di prevenzione del contagio: prima di tutto perché una parte significativa della popolazione studentesca non è ancora sottoponibile alla vaccinazione per questioni di età ed è dunque maggiormente suscettibile a infettarsi; poi perché molte scuole non dispongono di un sistema per monitorare lo stato vaccinale di studenti, insegnanti e personale; infine perché in alcune comunità c’è una bassa diffusione della vaccinazione che consente al virus di circolare e diffondersi con più facilità, e l’uso delle mascherine rappresenta un dispositivo di protezione tanto semplice da utilizzare, quanto efficace.

Da sapere! L’Aap spiega che le ricerche condotte finora hanno dimostrato che con l’uso appropriato delle mascherine facciali e delle altre misure di sicurezza (come la frequente igiene delle mani) l’apertura delle scuole non aumenta significativamente la trasmissione del Covid-19 nella comunità.

