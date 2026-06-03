Pelle al sole: le regole d’oro per i più piccoli

Se l’estate è la stagione più amata da tutti, lo è ancor di più per i bambini. Le lunghe ore passate all’aperto, sulla spiaggia, in piscina, nei parchi cittadini, offrono infatti occasioni preziose di gioco, scoperta, divertimento e socializzazione.

I genitori sanno bene, però, che i mesi più caldi nascondono anche delle insidie: i raggi solari possono infatti minacciare l’equilibrio della delicata pelle dei più piccoli, facilmente soggetta a rossori e scottature.

L’adozione di corrette abitudini e l’uso di prodotti solari specifici per l’infanzia, come quelli proposti da Linea MammaBaby®, studiati per garantire una protezione efficace e delicata, rappresentano un aiuto fondamentale per permettere a tutta la famiglia di godersi l’estate in piena serenità e sicurezza.

Cosa succede al sole

La pelle dei piccoli richiede un’attenzione speciale sotto il sole. È fisiologicamente diversa, infatti, da quella degli adulti: più sottile e con meccanismi di difesa dalle aggressioni esterne ancora poco sviluppati: una barriera cutanea immatura rende la cute infantile molto più vulnerabile nei confronti dei raggi UV.

Proprio per questo è importante tenere conto che anche un’esposizione breve può causare danni profondi. Alcuni si manifestano nell’immediato sotto forma di arrossamenti, eritemi e scottature che provocano forti fastidi, compromettendo la serenità del piccolo e dell’intera famiglia.

Senza dimenticare che i danni di un’esposizione non protetta possono emergere nel tempo: è ormai ampiamente dimostrato come le scottature prese durante l’infanzia rappresentino uno dei principali fattori di rischio per la salute della pelle in età adulta. Proteggerla correttamente fin da piccoli è quindi il primo e più importante passo per il benessere futuro.

Come proteggere i piccoli

Prendere coscienza dei possibili rischi non dovrebbe mai tradursi nel divieto di godere di tutto il bello che la stagione estiva offre ai bambini. Agli adulti spetta il compito di adottare le giuste contromisure per farli stare all’aperto in piena sicurezza.

Ecco perché alcune regole di buon senso sono di grande aiuto: evitare sempre le ore centrali della giornata, quando i raggi sono più intensi, abituare gradualmente la pelle al sole, limitando i tempi di esposizione quando la cute è ancora pallida per poi aumentarli progressivamente quando comincia a prendere colore.

Non esporre in maniera continuativa i piccoli ai raggi UV ma alternare i momenti al sole con pause all’ombra.

Indispensabile, poi, la giusta strategia protettiva: cappellini, magliette con protezione UV e occhiali da sole così come l’utilizzo di un solare ad alto fattore protettivo. Applicarlo e riapplicarlo almeno ogni due ore, e sempre dopo ogni tuffo o doccia, dovrebbe diventare una routine costante per tutta l’estate.

Il solare a misura di bambino

Proteggere i piccoli con un solare quando giocano all’aperto in estate, al mare, in montagna o in città, è un gesto d’amore quotidiano. Ma se proteggerli è imprescindibile, altrettanto lo è scegliere il prodotto giusto, adatto alla pelle dei bambini e alle loro abitudini.

Per questo Linea MammaBaby® ha sviluppato una gamma di solari ad altissima protezione, formulati secondo elevati standard qualitativi e con la massima attenzione alle esigenze delle pelli sensibili.

Come Albertino, il Sole Baby SPF 50+ Eco Reef, un’emulsione trasparente, morbida e a rapido assorbimento, studiata per la cute delicata dei bambini, per le pelli particolarmente chiare e per i primi giorni di sole. Grazie all’innovativo sistema di erogazione Bag On Valve, il prodotto non rischia contaminazioni batteriche dopo l’apertura: si spruzza facilmente e in modo uniforme senza interruzioni, anche a flacone capovolto, consentendo di raggiungere i punti più difficili e i piccoli più “ribelli”.

Mamme e papà alla ricerca di un solare pratico per viso e corpo, perfetto per tutta la famiglia e ideale da infilare in valigia anche per brevi spostamenti e viaggi in aereo, hanno a disposizione Pietrino, il Sole Baby SPF 50 Eco Reef.

Indicata per grandi e piccoli, questa soffice emulsione garantisce una protezione ad ampio spettro dalle radiazioni UVB-UVA: l’estratto oleoso di calendola, in sinergia con l’olio di karité e l’estratto di aloe, rafforza la barriera cutanea potenziando le difese naturali della pelle sotto il sole.

La linea è completata da Angelina, il Sole Mamma SPF 30 Eco Reef, per viso e corpo.

Tutti i solari Linea MammaBaby®, oltre ad essere dermatologicamente testati su pelli sensibili, sono privi di coloranti, siliconi, PEG, parabeni, SLES e SLS. Garantiscono una protezione ad ampio spettro contro i raggi UVA e UVB nel pieno rispetto della pelle e dell’ambiente marino: i filtri utilizzati sono conformi al Trattato delle Hawaii, senza sostanze ritenute dannose per i coralli e per gli altri abitanti delle acque.

Inoltre, resistono all’acqua per adattarsi perfettamente alle giornate dinamiche dei più piccoli.

Un’attenzione a 360°, per tutto il giorno

La delicata pelle dei piccoli non ha bisogno solo di protezione, ma anche di essere coccolata: caldo, sole, sudore, bagni in mare o in piscina e frequenti docce rischiano di disidratarla, rendendola ancora più vulnerabile.

Linea MammaBaby® ha pensato a questo bisogno di dolcezza e ristoro formulando Simoncina, l’Acqua Solare Baby per viso, corpo e capelli, da usare sotto il sole o in qualunque momento si avverta la necessità di idratare e rinfrescare la cute: gli estratti biologici di camomilla e amamelide offrono una pausa di benessere attenuando la secchezza.

Giovannino è invece il Dopo Sole Baby per viso e corpo nel pratico formato spray. La sua formula idratante, lenitiva e rinfrescante, adatta alla pelle di bambini e adulti, unisce l’olio di amido di riso, l’aloe vera e l’estratto di sigesbeckia orientalis dalle proprietà nutrienti e calmanti, all’olio di neem, utile per tenere lontani gli insetti.

La grande delicatezza, che la rende ideale anche per i neonati, è il punto di forza di Ernestina, la Crema Doposole Baby che offre un’idratazione intensiva combinata con una decisa azione lenitiva e riconfortante.

Nella sua ricca formula, l’olio di mandorle dolci, d’oliva e il burro di karité nutrono a fondo, gli estratti biologici di amamelide, calendola e avena calmano la cute, l’olio di borragine, ricco di acidi grassi essenziali, rafforza la barriera cutanea, mentre la vitamina B5 ristruttura e la vitamina E, con la sua azione antiossidante, potenzia la protezione dai danni solari.

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