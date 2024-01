Pillola: cosa si deve fare se non si assume nell’ora consueta?

Una domanda di: Giada

Salve, io ho una situazione un pochino particolare, e prima di spiegarle cosa mi è successo, vorrei avvertirla che è la prima volta che faccio uso della pillola (è letteralmente il quarto giorno, oggi giovedì 04/01/2024 ) e che prima di adesso ho sempre avuto rapporti sessuali protetti con profilattico e sempre con lo stesso partner ormai da quasi un anno (è il primo ed unico partner fino ad adesso). Come le ho già detto, sotto consiglio della ginecologa, ho iniziato da quest’anno ad assumere la pillola, letteralmente dal primo di gennaio, e oggi sarebbe il quarto giorno di assunzione, però ieri sera ho rischiato di non riuscire a prenderla: ero fuori casa, al cinema più precisamente, quindi ovviamente mi sono portata il blister con me dentro la borsa, e appena è arrivata l’ora di prenderla l’ho tirata fuori, purtroppo però non mi sono alzata per andare in bagno, come avrei dovuto, anche se non c’era la pausa di cinque minuti, e quindi rimanendo seduta sulla mia poltroncina al buio mentre il film stava andando avanti, ero in procinto di prenderla fino a quando, ad un certo punto, mi è scivolata dalla mano, e mi è caduta tra le gambe. A questo punto, ho iniziato a cercala addosso a me e sopra la poltrocina su cui ero seduta, fino a quando con la mano, tastando, sono riuscita a trovarla! Prima di fare altri danni e di peggiorare la situazione, dato che avevo la pillola in mano, l’ho subito assunta! Ora mi domando: se non fossi riuscita a trovarla, come mi sarei o come mi dovrei comportare?

Gentile Giada,

se avesse perso la pillola scivolata di mano avrebbe dovuto assumerne un’altra, prelevandola da una confezione che è sempre bene tenere di scorta. Le ricordo che in caso di dimenticanza, se si assume la pillola dimenticata entro 12 ore dall’ora stabilita l’effetto contraccettivo è comunque garantito, quindi avrebbe avuto tutto il tempo per rimediare. Detto questo, è sempre consigliabile assumere la pillola sempre alla stessa ora: per evitare dimenticanze è una buona idea puntare la sveglia del telefonino sull’ora di assunzione. Cordialmente.

