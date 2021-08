Preservare il benessere dei denti dei bambini, anche con la prevenzione

L’estate è un periodo in cui porre attenzione alla salute dentale è fondamentale perché se da un lato il clima caldo facilita il proliferare dei batteri della bocca, dall’altro il cambiamento delle abitudini alimentari mette a rischio il benessere dei denti dei bambini. E la prevenzione resta un’arma importantissima!

In vacanza si cura meno l’igiene dentale

Il clima caldo e le vacanze portano, infatti, a un consumo maggiore di snack, gelati e bibite zuccherate che aumentano “l’attacco acido” allo smalto dei denti. Non solo. Stando più fuori casa, si trascura l’importante ruolo dell’igiene dentale, trascurando di lavare i denti.

Sono aspetti che aumentano l’azione erosiva degli acidi e potenziano il rischio di perdita dello smalto, di erosione dentale e di insorgenza di carie, un rischio che interessa gli italiani di tutte le età: l’erosione dentale colpisce circa il 40% della popolazione; mentre le carie dentali sono ancora oggi uno dei maggiori problemi sanitari e interessano dal 60 al 90% dei bambini in età scolare.

L’apparecchio non deve essere una scusa

Prevenire i problemi allo smalto è possibile, anche per i piccoli che portano un apparecchio ortodontico fisso o mobile. Il dottor Gianvito Chiarello, presidente Sindacato Unitario Specialità Ortognatodonzia, spiega che l’insorgenza di placca batterica sulle superfici dentali può essere favorita dalla presenza di apparecchi, soprattutto quelli fissi; è quindi fondamentale tenere sotto stretta osservazione l’integrità dello smalto per evitare conseguenti attacchi ai tessuti duri evitando problemi estetici e di salute.

L’abc della pulizia

Prima di tutto è bene educare i bambini alla corretta pulizia dei denti: lavarli dopo ogni pasto, ma anche dopo avere bevuto una bibita gassata o zuccherata; ricordarsi di lavarli sempre la sera prima di andare a dormire, scegliere con cura uno spazzolino da denti e un dentifricio adatto alle condizioni della propria bocca. Importantissimo anche fare una particolare attenzione ai movimenti dello spazzolino: dall’alto e dal basso, mantenendo un angolo di 45° per avvicinarsi alle piastrine e pulire a fondo. Il movimento rotatorio invece è utile per rimuovere eventuali residui di cibo dall’area vicino alle gengive.

Da sapere!

