Prevenire l’autismo è possibile intervenendo presto

Si è sempre pensato che non sia possibile prevenire l’autismo, ma oggi una ricerca scientifica dimostra che non è così. Intervenendo presto, già nei bambini di 9-14 mesi, è possibile individuare segnali precoci di questo disturbo. Così i genitori possono mettere in atto alcuni comportamenti essenziali per ridurre il rischio che compaia autismo a tre anni.

L’efficacia di un intervento precoce per prevenire l’autismo è dimostrata da uno studio clinico randomizzato su 103 bimbi svolto presso la CliniKids del Telethon Kids Institute della University of Western Australia. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Jama Pediatrics.

Lo studio sui bimbi piccoli

La sperimentazione è durata 4 anni. Metà dei bebè seguiti nello studio, che avevano mostrato difficoltà relazionali e comportamenti compatibili con la sindrome dello spettro autistico, sono stati seguiti con speciali interventi tra i 9 e i 14 mesi di età. Gli esperti hanno proposto ai genitori un trattamento chiamato Video Interaction to Promote Positive Parenting o interazione per promuovere una genitorialità positiva. Questo sistema utilizza alcuni video con dei consigli diretti ai genitori per aiutarli a capire e apprezzare le abilità dei propri figli. Le famiglie possono poi basarsi su queste abilità come punti di forza per un regolare sviluppo in futuro.

L’efficacia dell’intervento

Questa interazione per promuovere una genitorialità positiva consiste nello stimolare nei genitori la capacità di entrare in maggiore sintonia con il proprio bambino. È così possibile cogliere i suoi segnali di richiesta, rispondervi in modo adeguato, sintonizzandosi in modo empatico sulle sue esigenze di affettività e condivisione emotiva.

Il trattamento riesce a prevenire l’autismo agendo sui punti forti dei piccoli, migliorandone i disturbi relazionali, i comportamenti ripetitivi e su altri aspetti caratteristici dei bambini con questo problema. Il risultato è stata la riduzione di un terzo del rischio di ricevere una diagnosi di autismo a tre anni. I bambini saranno monitorati a lungo termine per verificare se gli effetti della video-terapia di supporto ai genitori permangono a distanza di anni.

Lo sapevi che? L’autismo è un disturbo neurobiologico dello sviluppo che si manifesta con comportamenti stereotipati e ripetitivi, scarsa empatia verso gli altri, difficoltà nelle interazioni sociali. Saper cogliere i segnali precoci porta a miglioramenti significativi.

