Proteggi tutta la famiglia dalle punture

Come proteggere i bambini dalle punture?

Alontan, marchio farmaceutico di repellenti per insetti, ha una linea specifica per i più piccoli. Si chiama Natural ed è formulata con oli essenziali di citronella, geranio, lavanda, timo e coriandolo, quest’ultimo particolarmente efficace contro le zanzare tigri. Per i bebè ci sono i pratici Cerotti a base di citronella, coriandolo e geranio che assicurano un rilascio prolungato per 6 ore di protezione. Da un anno di età si possono usare la Lozione Spray senza alcool oppure la pratica Salvietta Protettiva che garantiscono entrambi cinquanta minuti senza punture. Dai tre anni in su c’è il Braccialetto Diffusore 100% naturale con citronella: impermeabile e regolabile, protegge i bambini in tutte le loro attività all’aperto per centoventi ore.

Cosa scegliere per tutta la famiglia?

La linea Neo Family è la scelta ideale per una protezione sicura ed efficace di tutta la famiglia, compresi i piccoli dai 3 anni in su. Neo Family Spray e Neo Family Salvietta sono particolarmente utili in zone di campagna e di montagna perché associano alla protezione contro le zanzare di varie specie anche quella contro le zecche.

E quando serve una protezione extra?

C’è Tropical Spray che agisce fino a 6 ore contro zanzare, zecche e tafani: lo possono usare i ragazzi dai 12 anni in su mentre per gli adulti, dal 18 anni in su, è disponile anche Extreme Deet 50% che arriva a proteggere fino a 10 ore contro le zanzare e 5 contro le zecche.

Come alleviare il prurito dopo una puntura?

Per i più piccoli c’è Natural Dopo Puntura, pratica penna formulata solo con sostanze naturali lenitive e calmanti, calendula, malva e camomilla, senza ammoniaca. E’ a base di ammoniaca invece Neo Family Dopo Puntura: entrambe sono efficaci non solo per attenuare il fastidio delle punture di insetti ma anche quello provocato dal contatto con le meduse e con piante urticanti. Completa la proposta Alontan Antistaminico al 2% utilizzabile dai 2 anni in su.

