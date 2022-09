Punta da una mosca cavallina in gravidanza: ci sono pericoli?

Una domanda di: Antonietta

Buongiorno, sono in gravidanza di 23 settimane e sono stata punta da una mosca cavallina: porta problemi?



Gentile signora,

i rischi conseguenti alla puntura di questo insetto sono lo shock anafilattico o le reazioni allergiche. Rischio peraltro legato solo alla puntura e non a sostanze iniettate, quindi, che che quando si concretizza si manifesta nell’arco di poco tempo dopo l’evento. Le mosca cavalline possono inoltre essere potenziale veicolo di infezioni, perché possono diventare mezzo di trasmissione di agenti infettivi, ,a in Italia questa eventualità non si pone, quindi direi che può stare tranquilla. Fermo resta che nel caso in cui nei prossimi giorni dovessero comparire sintomi importanti sarà opportuno che si rivolga al medico. Con cordialità.

