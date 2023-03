Gambe storte nei bambini: quando è un problema? Come correggere il difetto?

Nei primi anni di vita le gambe store nei bambini non devono preoccupare più di tanto. È del tutto naturale, infatti, che le gambe del bambino evidenzino irregolarità rispetto alla forma definitiva che assumeranno con la crescita, attraverso la graduale maturazione delle ossa.

Le gambe storte nei bambini sono una fase dello sviluppo

Durante le prime età della crescita del bambino la struttura delle ginocchia cambia più volte:

nel neonato esse presentano un lieve “varismo” che conferisce alle gambe la caratteristica forma “a O”, con i piedini vicini e volti verso l’interno e le ginocchia distanziate;

Cosa fare se le gambe storte nei bambini persistono

Anche se le gambe store nei bambini rappresentano quasi sempre “difetti di crescita” destinati a risolversi in modo spontaneo, è importante consultare un medico se:

il varismo permane per diversi mesi dopo che il bambino ha iniziato a camminare. In questo caso il pediatra potrebbe richiedere una visita specialistica dall’ortopedico per verificare il livello del “difetto” attraverso la misurazione della distanza tra le ginocchia mentre il bambino è in posizione supina sul lettino: se è superiore a 1 o 2 centimetri il piccolo viene sottoposto ad altri controlli per valutare la necessità di ricorrere a trattamenti specifici (come l’uso di un tutore) mirati a favorire il raddrizzamento delle gambe.

In sintesi Il calendario dei controlli dall’ortopedico Tutti i bambini, anche in assenza di tali “difetti di crescita”, dovrebbero effettuare visite ortopediche in corrispondenza della principali tappe della maturazione della struttura ossea e più precisamente: nel primo mese di vita, per intervenire precocemente e in maniera più efficace sulle anomalie congenite (ovvero presenti dalla nascita) eventualmente presenti, come per esempio la displasia dell’anca;

verso il primo anno di età per controllare l’atteggiamento posturale del bambino “a riposo” e mentre cammina e accertare l’assenza di disturbi;

tra i 2 e i 3 anni per correggere gli atteggiamenti anomali di piedi (come i piedi piatti e gambe che dovessero essersi evidenziati accanto ai fisiologici difetti della crescita;

a 10 anni per un controllo della colonna vertebrale che consenta di verificare che non siano presenti deviazioni (scoliosi).

