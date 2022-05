Negli ultimi mesi, il Covid-19 ha colpito in larga parte anche i bambini, che invece erano stati interessati in misura minore nelle precedenti ondate. Esperti e genitori sono tornati, quindi, a chiedersi per quanto tempo durino gli anticorpi nei bambini guariti dal Covid. Una risposta arriva da un nuovo studio condotto da un team di ricercatori statunitensi, dell’University Of Texas di Houston, pubblicato sulla rivista Pediatrics, da cui emerge che in età pediatrica gli anticorpi contro il Covid durano fino a sette mesi dopo l’infezione.

La variante Omicron colpisce di più i bambini?

La variante Omicron ha avuto più diffusione nell’età pediatrica rispetto alle precedenti. Lo studio, però, è stato condotto non solo sull’ultima ondata. La ricerca ha coinvolto complessivamente 218 bambini e ragazzi di età compresa tra 5 e 19 anni. Tutti sono stati sottoposti a tre prelievi di sangue, con misurazione degli anticorpi contro il Coronavirus, in tre momenti differenti. La raccolta del primo campione è avvenuta qualche mese fa, quando nessun bambino era stato ancora vaccinato.

Il secondo campione è stato prelevato durante l’ondata provocata dalla variante Delta e l’ultimo durante l’ultima ondata collegata a Omicron. Inoltre, tutti i partecipanti sono stati sottoposti a controlli e questionari per valutare quanti di loro fossero risultati positivi al Covid 19. Lo scopo della ricerca era capire quanto durano gli anticorpi nei bambini guariti dal Covid.

Sono sicuri i vaccini per il Covid- 19 nei bambini?

Dall’analisi dei risultati, è emerso che la quasi totalità dei bambini che avevano avuto il Covid, più precisamente il 96% dei partecipanti, fino a sette mesi dopo l’infezione presentavano ancora anticorpi specifici nel sangue. Secondo i ricercatori, però, questo non significa che non sia più necessario ricorrere alla vaccinazione. I vaccini per il Covid sono importanti anche in età pediatrica. E anche sicuri: dalle ricerche condotte non sono emerse particolari criticità.

“La letteratura per adulti mostra che l’infezione naturale, con l’aggiunta della protezione indotta dal vaccino, offre la migliore difesa contro Covid-19” hanno spiegato gli autori. “Sebbene il nostro studio sia incoraggiante, in quanto ci dice che una certa quantità di anticorpi naturali persiste per almeno 6 mesi – spiega – non conosciamo la soglia di protezione assoluta. Abbiamo un ottimo strumento a disposizione per offrire ai bambini una protezione aggiuntiva, approfittiamone”.

In sintesi Covid e bambini: quali sono i sintomi? I sintomi del Covid dei bambini sono variabili: c’è chi non ha nulla, chi febbre e raffreddore, chi febbre e fastidi gastrointestinali. I bambini da 5 a 11 anni possono essere vaccinati contro il Covid-19? Sì, esiste un vaccino specifico per l’età pediatrica, disponibile da qualche mese anche in Italia. Il Coronavirus può essere trasmesso da persona a persona? Il nuovo Coronavirus, che causa il Covid-19, può essere trasmesso da persona a persona. Serve però un contatto stretto.

