Quiet book per bambini, cosa sono e come funzionano

I quiet book sono dei libri in stoffa, spesso realizzati a mano, che racchiudono nelle loro pagine immagini, giochi, attività manuali e stimoli sensoriali.

Sono chiamati “quiet book”, cioè “libri della calma”, ma anche “busy book”, ovvero “libri che tengono impegnati” proprio perché i bimbi, sfogliandoli, sono in genere totalmente assorti nell’attività che stanno svolgendo.

Non solo: grazie a questi libri in apparenza semplici i bambini imparano a giocare da soli, a rimanere concentrati più a lungo e a migliorare la motricità fine delle dita, perfezionando piccoli movimenti; non a caso i quiet book prendono spunto dal metodo Montessori!

Sono adatti ad una fascia di età piuttosto ampia proprio per la possibilità di scegliere diverse attività: si va dai 6 mesi ai 5 anni circa. Se ne possono trovare molti in commercio, ma con un po’ di manualità è possibile costruire un quiet book fai da te per il proprio bimbo.

Le varie tipologie

I quiet book non sono tutti uguali: possono differire tra loro per attività e materiali in modo da adattarsi all’età, ai gusti e alle abilità di ogni bimbo.

I materiali più gettonati per la struttura del libro sono morbidi, come ad esempio feltro, pannolenci e stoffa, mentre gli elementi delle attività possono essere sempre negli stessi materiali ma anche in gomma crepla o con materiali diversi come stringhe, corde, bottoni, sonagli e altre applicazioni.

L’importante è che siano ben cucite per evitare il rischio che il piccolo le ingerisca.

Quiet book bambini 1 anno

Intorno all’anno di età, il quiet book è uno strumento prezioso per accompagnare le prime esplorazioni del bambino in modo sicuro e stimolante.

Le attività proposte devono essere semplici, intuitive e basate sulla scoperta sensoriale, ad esempio pagine con tessuti diversi da toccare (morbido, ruvido, liscio), elementi da sollevare come alette in feltro oppure giochi di inserimento con forme grandi e facili da afferrare.

Sono molto apprezzate anche le attività causa-effetto, come tirare un nastrino per far comparire un’immagine o spostare un elemento da una taschina all’altra. Queste esperienze aiutano a sviluppare la coordinazione mano-occhio, la curiosità e le prime capacità logiche, sempre attraverso il gioco.

Quiet book bambini 2 anni

Intorno ai due anni, il quiet book si arricchisce di attività che accompagnano lo sviluppo dell’autonomia e del gioco simbolico. Il bambino è sempre più curioso e desideroso di imitare le azioni quotidiane degli adulti: per questo sono ideali pagine che riproducono gesti familiari, come

vestire un personaggio con velcro o bottoni grandi

preparare una semplice merenda

mettere a letto una bambolina.

Si possono introdurre anche attività di classificazione (dividere per colore o forma), piccoli puzzle a incastro e giochi di sequenza molto basilari. Queste proposte stimolano il pensiero logico, il linguaggio e la capacità di concentrazione, offrendo al tempo stesso occasioni di gioco autonomo e creativo.

Quiet book bambini 3-5 anni

Tra i 3 e i 5 anni il quiet book può diventare ancora più ricco e stimolante, accompagnando lo sviluppo del pensiero logico, della fantasia e delle abilità manuali più complesse.

Le attività possono includere piccoli giochi di sequenza (ad esempio ricostruire una routine quotidiana), labirinti semplici o percorsi da seguire con elementi mobili.

In questa fascia d’età sono molto apprezzate anche le pagine dedicate alla vita pratica, come allacciare scarpe, chiudere fibbie o usare cerniere, ma con un livello di difficoltà leggermente maggiore rispetto agli anni precedenti.

Anche il gioco simbolico si evolve: scenari come la casa, il negozio o la fattoria permettono al bambino di inventare storie, interpretare ruoli e sviluppare il linguaggio.

Scopri anche cos’è la tavola montessoriana e a cosa serve

Quiet book Montessori

I quiet book maggiormente ispirati al metodo Montessori si distinguono per un approccio essenziale e orientato all’autonomia del bambino.

Seguendo i principi sviluppati da Maria Montessori, queste proposte privilegiano attività legate alla vita pratica e all’apprendimento concreto: ogni pagina è pensata per isolare una singola competenza, come abbottonare, versare, infilare o riconoscere forme e colori.

I materiali sono spesso naturali e le attività procedono per gradi di difficoltà, rispettando i tempi e l’interesse del bambino.

A cosa servono

I quiet book sono strumenti versatili che rispondono a diverse esigenze di sviluppo del bambino, sia sul piano tattile che educativo. Attraverso il gioco, permettono di stimolare il bimbo in tanti modi differenti, ad esempio:

sviluppo sensoriale e tattile: grazie a materiali diversi (feltro, cotone, velcro), il bambino esplora differenti consistenze e superfici

grazie a materiali diversi (feltro, cotone, velcro), il bambino esplora differenti consistenze e superfici motricità fine: attività come infilare, abbottonare, aprire zip o spostare elementi aiutano a coordinare i movimenti di mani e dita

attività come infilare, abbottonare, aprire zip o spostare elementi aiutano a coordinare i movimenti di mani e dita coordinazione mano-occhio: manipolare piccoli oggetti e seguire semplici azioni migliora la precisione dei gesti

manipolare piccoli oggetti e seguire semplici azioni migliora la precisione dei gesti apprendimento cognitivo: il bambino acquisisce concetti di base come colori, forme, numeri, associazioni e sequenze logiche

il bambino acquisisce concetti di base come colori, forme, numeri, associazioni e sequenze logiche autonomia e problem solving: ogni attività invita a sperimentare e trovare soluzioni in modo indipendente, rafforzando la fiducia nelle proprie capacità

ogni attività invita a sperimentare e trovare soluzioni in modo indipendente, rafforzando la fiducia nelle proprie capacità concentrazione: il formato semplice e mirato aiuta a mantenere l’attenzione su un compito specifico senza distrazioni.

Quiet book fai da te

In commercio ci sono moltissimi quiet book, anche personalizzabili, ma non è difficile nemmeno creare un quiet book fai da te: ci vogliono solo manualità, tempo e fantasia.

È però importante assicurarsi che i materiali usati siano di buona qualità, sicuri e atossici e che le parti dedicate alle attività siano ben cucite, in modo da evitare che possano staccarsi ed essere messe in bocca dal bambino.

Scegliere il tema e i materiali

A seconda dell’età e dei gusti del bimbo, si possono scegliere temi diversi per caratterizzare il quiet book: la spiaggia, il bosco, il garage delle auto, il supermercato e così via, oppure – se il bimbo è più grande – creare una vera e propria mini-storia, magari con i membri della famiglia come protagonisti.

A questo punto si devono scegliere i materiali: una delle basi migliori è costituita dal feltro, manipolabile e morbido ma su cui non è difficile cucire gli altri elementi, ma anche stoffa e pannolenci possono andare bene.

Gli stessi materiali possono essere usati per gli elementi che costituiscono le attività, a cui si possono aggiungere le gomma crepla e materiali di uso quotidiano o di recupero come bottoni, asole, cerniere, tappi, stringhe e tutto ciò che vi può sembrare utile.

La struttura del libro

Per prima cosa, prima di mettersi all’opera, bisogna decidere quante pagine avrà il libro e quali attività ospiterà ognuna delle pagine. A questo punto si possono ritagliare i quadrati o i rettangoli di feltro che costituiranno le pagine e mettersi all’opera con tanta pazienza e creatività, ricordandosi sempre che il libro tattile dovrà essere “ prova di bimbo”, quindi sicuro e resistente in ogni sua minima parte.

Come assemblare e rilegare il libro

Ci sono diversi metodi per assemblare un quiet book e ognuno potrà scegliere quello che preferisce in base alle sue capacità e ai suoi gusti. Per quanto riguarda la copertina, è meglio che quella anteriore e quella posteriore siano composte da un solo pezzo di feltro o di stoffa, della misura giusta per racchiudere tutte le altre pagine.

Per rilegare il quiet book è possibile:

cucire le pagine sul dorso della copertina

cucire le pagine con nastri di stoffa

praticare dei fori sul bordo della pagina, farvi passare un cordoncino e legarle insieme.

Quiet book o silent book?

I quiet book e i silent book sono spesso confusi, ma in realtà rispondono a esigenze educative diverse e complementari.

I quiet book sono libri tattili e interattivi, generalmente realizzati in stoffa o materiali morbidi, progettati per stimolare la motricità fine, la coordinazione e l’autonomia del bambino. Attraverso attività pratiche come abbottonare, chiudere zip, allacciare lacci o riconoscere forme e colori, il bambino “impara facendo”.

I silent book, invece, sono libri illustrati privi di testo che raccontano storie esclusivamente attraverso le immagini: proprio per questo invitano il bambino a osservare con attenzione, interpretare i dettagli e costruire una narrazione personale ogni volta diversa. Questo tipo di libro favorisce lo sviluppo del linguaggio, della creatività e del pensiero narrativo.

Dove trovarli

Sul web non è difficile trovare artigiani e artigiane che creano quiet book personalizzati e su misura per ogni bimbo, ma se avete bisogno di un libro tattile pronto all’uso, non mancano le proposte nemmeno in questo senso.

Questo Quiet Book per 2 anni è un perfetto giocattolo educativo Montessori per bambini. Favorisce il senso del tatto, la coordinazione occhio-mano, la percezione dei colori e delle forme e lo sviluppo del linguaggio.

Questo libro Montessori interattivo per bambini fino a 5 anni permette di esplorare tante attività della fattoria e di conoscere gli animali che vi abitano. il quiet book in feltro è realizzato prestando attenzione ad ogni dettaglio, con cuciture robuste e personaggi rimovibili con spessore e dimensioni ottimizzati. Il gioco soddisfa le norme Europee sulla sicurezza dei giochi CE.

Ecco un libro giocattolo per bambini che stimola la fantasia e comprende tante attività Montessori. Questo libro si concentra sulla vita quotidiana e sulle sue buone abitudini, come ad esempio il momento del bagnetto o l’ora della nanna.

Questo Quiet Book Animali stimola curiosità e creatività. Ogni pagina invita a toccare muovere e scoprire, sviluppando la motricità fine e i sensi del bambino. È un gioco educativo ispirato al metodo Montessori, realizzato in feltro resistente privo di parti piccole, così da essere sicuro da manipolare per le manine dei più piccoli.

Il libro sensoriale 6-12 mesi con gli orsetti rimovibili riproduce le scene della cucina, del bagno e della cameretta, incorporando una serie di dispositivi sonori e giochi. Sviluppa le abilità del piccolo attraverso tre attività tematiche: mangiare, fare il bagnetto e leggere al momento della nanna.

WoodenFun Felt Book offre oltre attività di apprendimento, tra cui cerniere, stoviglie, bottoni, lacci, orologi, lettere, animali, numeri, calendari e molto altro. È adatto per bambini della scuola materna.

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In breve Spostare, allacciare, abbottonare, toccare… sono tante le attività contenute all’interno dei morbidi quiet book in stoffa: ognuno potrà scegliere quello più adatto all’età del bimbo e ai suoi gusti.

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