I regali per la cresima andrebbero scelti, innanzitutto, tenendo conto degli interessi del ragazzo o della ragazza che riceverà il dono.

Affinchè il regalo si riveli utile e gradito, è bene considerare che i ragazzi generalmente ricevono il sacramento della cresima tra gli 11 e i 13 anni di età, quindi alle scuole medie. Non ci si approccia più a dei bambini ma a degli adolescenti, per cui le idee regalo andrebbero selezionate di conseguenza.

Altre variabili da considerare sono il legame che si ha con i cresimandi e con la famiglia e, nondimeno, il ruolo che si rivestirà alla cerimonia. I regali per la cresima del padrino e della madrina sono sicuramente più in vista e importanti di quelli dei semplici invitati.

A seconda del budget che si ha a disposizione per il regalo della cresima è possibile scegliere tra diverse categorie, spaziando dai gioielli ai regali tecnologici.

Di seguito, 24 idee regalo per la cresima da cui poter prendere spunto e da comprare online su Amazon.

Regali cresima per un ragazzo

L’orologio è il più classico regalo per la cresima di un ragazzo maschio. Orologi più impegnativi e costosi sono in genere prerogativa del padrino e della madrina, ma anche gli altri invitati possono orientarsi verso questa tipologia di regalo optando per soluzioni non eccessivamente dispendiose.

Casio, Orologio Analogico al Quarzo. Prezzo: 44,95€

Una buona alternativa è rappresentata dagli smartwatch, molto utilizzati dai ragazzi non solo per tenere sotto controllo l’orario ma anche per ascoltare la loro musica preferita e monitorare i risultati degli allenamenti.

Quican, Smartwatch. Prezzo: 49,99€

Passiamo ai gioielli e agli accessori preziosi, come i gemelli. Sono un regalo importante ed elegantissimo, da custodire con cura e da indossare nelle occasioni speciali.

Davidoff, Gemelli. Prezzo: 125,00€

I bracciali in acciaio sono estremamente versatili. Possono essere indossati dai ragazzi sin da subito e sono accessori destinati a durare nel tempo, anche perché difficilmente passeranno di moda.

Maserati, Bracciale Uomo in Acciaio. Prezzo: 53,10€

Lo stesso dicasi per il portafoglio in pelle, un altro regalo molto quotato per la cresima di un maschio.

Calvin Klein. Portafoglio Pelle. Prezzo: 51,99€

Se il ragazzo che si appresta a ricevere la cresima ama il campeggio e trascorrere le sue giornate in mezzo alla natura, un’idea regalo vincente e che risulterà gradita è lo zaino da trekking.

Bseash, Zaino da trekking. Prezzo: 39,99€

Anche una mountain bike è un’idea regalo da tenere in considerazione. Su Amazon se ne trovano tantissimi modelli diversi, da scegliere a seconda delle preferenze e del budget che si ha a disposizione.

WSIKGHU, Mountain Bike. Prezzo: 124,99€

Le borracce di Air Up sono accessori utili e un regalo per la cresima originale. Tutte le borracce del brand aiutano a bere più acqua rendendola gradevole, non aggiungendo degli aromi in modo tradizionale ma sfruttando uno speciale anello che sfrutta l’olfatto retronasale.

Air Up, Borraccia. Prezzo: 68,20€

Se il cresimando è appassionato di videogiochi, per renderlo felice non c’è niente di meglio di una sedia da gaming. Comoda, con cuscino lombare e poggiatesta, se scelta accuratamente nel modello e nei colori può diventare un vero e proprio oggetto di arredamento e di design.

Bigzzia, Sedia Gaming. Prezzo: 94,99€

Tra i regali per la cresima di un ragazzo tecnologici riscuote sempre successo la console Nintendo Switch, un bestseller su Amazon e nei negozi specializzati.

Nintendo, Console Nintendo Switch Modello OLED. Prezzo: 289,19€

Volendo rimanere nell’ambito della tecnologia spendendo, però, un budget inferiore, anche le cuffie gaming wireless bluetooth sono un’ottima idea.

Tatybo, Cuffie Gaming Wireless. Prezzo: 49,99€

Per gli indecisi, oppure se si desidera fare semplicemente un pensiero per la cresima, c’è sempre la possibilità di donare un buono Amazon. L’importo del Buono Regalo Cofanetto Valigia, perfetto per i ragazzi, va dai 30,00€ ai 1.000,00€. La validità è di 10 anni a partire dalla data di emissione ed è utilizzabile per l’acquisto di milioni di prodotti su Amazon.

Amazon, Buono Regalo Cofanetto Valigia

Regali cresima per una ragazza

Cerchiamo di capire insieme cosa si può regalare a una ragazza per la cresima. Come per i padrini con i maschi, i regali per la cresima più acquistati in assoluto da parte della madrina sono i gioielli. Su Amazon si trovano spesso in offerta, a prezzi molto vantaggiosi, set di gioielli Swarovski eleganti e raffinati.

Swarovski, Set Sparkling Dance. Prezzo: 139,00€

I gioielli Pandora piacciono sempre molto alle ragazze, soprattutto i bracciali da impreziosire con charms personalizzati.

Pandora, Bracciale Moments. Prezzo: 63,29€

Restando in tema di accessori, regalare una borsa in pelle firmata fa fare un figurone. Una bella borsa renderà felice la piccola cresimanda fashionista e potrà essere indossata anche con il passare degli anni se scelta in un modello evergreen e iconico.

Michael Kors, Carmen XS Borsa a tracolla. Prezzo: 138,00€

Un altro regalo per la cresima di una ragazza con cui è difficile sbagliare è l’orologio. A seconda del budget che si ha a disposizione e delle preferenze della destinataria del regalo, è possibile scegliere tra un classico orologio al quarzo da donna o uno smartwatch.

Armani Exchange, Orologio Donna. Prezzo: 136,14€

Aeac, Smartwatch Donna. Prezzo: 69,99€

Per le amanti della lettura un’idea regalo indovinata è senza alcun dubbio il Kindle, da portare nello zainetto per avere a portata di mano i propri titoli preferiti.

Kindle, Paperwhite 16 GB. Prezzo: 139,99€

Regalare un trolley è invece un ottimo modo per incentivare le ragazzine a viaggiare e a coltivare questa passione.

Pepe Jeans, Molly Trolley Rigido. Prezzo: 85,00€

I regali tecnologici per la cresima sono consigliati anche per le ragazze. Una macchina fotografica digitale permetterà alla festeggiata di immortalare i momenti più speciali della giornata e di ricordarli per sempre.

DPFIHRGO, Macchina Fotografica Digitale. Prezzo: 64,99€

Una ring light è il regalo ideale per chi si diletta a creare contenuti video e fotografici e desidera farlo sempre con la luce migliore. Su Amazon se ne trovano facilmente diversi modelli, appartenenti a tutte le fasce di prezzo.

UPhitnis, Ring Light. Prezzo: 39,89€

L’età in cui si riceve il sacramento delle cresima è anche quella in cui le ragazzine si approcciano al mondo beauty, dal trucco ai capelli. Un’idea regalo da prendere in considerazione, magari dal padrino o dalla madrina considerato appunto il prezzo piuttosto elevato, è la postazione make-up.

WOLTU, Toeletta da Trucco. Prezzo: 113,22€

Ricevere una piastra professionale, come quella di ghd, farà sicuramente felice la cresimanda che ricerca il liscio perfetto per i propri capelli.

ghd, Original Styler Piastra per Capelli. Prezzo: 139,99€

Concludiamo, come per i maschi, con il buono Amazon. Per le ragazzine è molto carina la variante Busta di Fiori, con un importo variabile dai 20,00€ ai 1.000,00€. Come per tutti i buoni Amazon, la validità è di 10 anni a partire dalla data di emissione ed è utilizzabile per l’acquisto di milioni di prodotti su Amazon.

Amazon, Buono Regalo Busta di Fiori

In copertina foto di Ivan Samkov via Pexels.com

