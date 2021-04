Salute dei denti a rischio e un bambino su 5 ha una carie

La prevenzione la salute dei denti dovrebbe iniziare dalla più tenera età, quando a pochi mesi iniziano a fare capolino i primi denti da latte, in , la Società Italiana di Parodontologia e Implantologia, che spiega che un bambino su 5 ha una carie e 7 bambini su 10 tra i 6 e gli 11 anni soffrono di gengivite, un disturbo che se non trattato in modo appropriato può evolvere in parodontite, con conseguenze anche importanti per la salute in generale.

La malattia parodontale

La malattia parodontale, nota anche come parodontite o più comunemente piorrea, è una malattia dentale infiammatoria di origine batterica. È una patologia subdola che tende a peggiorare con il tempo e se non viene adeguatamente curata porta alla distruzione dei tessuti che assicurano sostegno e stabilità ai denti. Purtroppo viene spesso sottovalutata perché soprattutto in fase iniziale i sintomi che l’accompagnano – arrossamento, gonfiore e sanguinamento delle gengive, alito maleodorante – non destano particolare allarme. Con il passare del tempo, però, la parodontite può portare alla regressione delle gengive e alla distruzione del tessuto osseo che sostiene i denti, che iniziano a muoversi fino a cadere.

Importante la prevenzione

La propensione a sviluppare la malattia parodontale sembra aumentare nel caso in cui un genitore soffra del disturbo. “In particolari casi in cui si è figli di genitori che hanno la malattia parodontale – spiega Galano – potrebbe esserci una propensione a sviluppare a propria volta la malattia. A oggi non esistono test genetici che permettano a monte di diagnosticare una problematica futura; ciò su cui, invece, si può lavorare è la prevenzione”. Per questo è importante che l’attenzione alla salute di denti e gengive inizi dai primi mesi di vita: in questo modo, spiega Galano, oltre a proteggere al meglio la salute dei denti,”il vantaggio è che i comportamenti corretti acquisiti in tenera età spesso si portano avanti nella crescita”.

I consigli dell’esperta

Per prevenire questa patologia è fondamentale seguire un sano stile di vita: “Si parte dall’importanza dell’igiene orale, lavando i denti almeno due volte al giorno, passando per un’alimentazione con molta frutta e verdura e povera di zuccheri per prevenire la carie, fino ad arrivare all’abitudine di andare dal dentista con regolarità per controlli periodici”.

Da sapere! Per avere una bocca in salute i denti da latte vanno trattati con cura alla pari dei denti permanenti: quando erompono i primi dentini bisogna assicurarsi che siano detersi correttamente per evitare un accumulo di placca, che è il fattore scatenante delle patologie della bocca.

