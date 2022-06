Sanguinamento protratto in seguito al pap test

Una domanda di: Mary

Salve, è normale che dopo 10 giorni dal Pap test abbia ancora continue perdite di sangue marroncine? Sapevo che il sanguinamento sarebbe stato per un paio di giorni ma non per 10. Tutto ciò è normale?

Gentile Mary,

hai ragione, in genere le perdite ematiche dopo l’esecuzione del pap test durano 1-2 giorni, di solito non di più. Hai forse assunto dopo averlo fatto dei FANS (farmaci antiinfiammatori non steroidei) magari per un mal di testa o altro? Sì perché queste medicine possono favorire il sanguinamento. A breve, comunque avrai il risultato del pap test che chiarirà se ci sono particolari infiammazioni/alterazioni che possano giustificare questo protrarsi delle perdite.

