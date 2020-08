Sanificazione asili 0-6 anni: ecco le indicazioni degli esperti

Se l’emergenza Covid-19 rimarrà sotto controllo, a settembre riapriranno sia gli asili nido sia le scuole di ogni ordine e grado. Ma in che modo e con quali regole? Alcune indicazioni per la pulizia e la sanificazione delle strutture dei servizi per l’infanzia 0-6 anni arrivano da Afidamp, associazione che rappresenta i produttori e distributori di prodotti e macchinari per le pulizie professionali, e da Assonidi, associazione di categoria aderente a Unione Confcommercio Milano.

Quando serve sanificare

Le due associazioni hanno realizzato un protocollo ad hoc, con l’obiettivo di fornire indicazioni semplici e precise sulle operazioni di sanificazione, igiene e pulizia necessarie nel momento in cui verrà dato il via libera alla riapertura dei locali frequentati dai neonati e dai bambini piccoli. Le prime raccomandazioni sono rivolte ad asili nido e scuole dell’infanzia che durante la fase 1 dell’emergenza Covid-19 sono stati chiusi e non sono stati frequentati dal personale: in questo caso è sufficiente procedere con una pulizia approfondita, senza la necessità di utilizzare disinfettanti. Infatti, il nuovo coronavirus Sars-Cov-2 non rimane sulle superfici per periodi di tempo così prolungati. È necessario, invece, disinfestare i locali: infatti, durante il lockdown gli agenti infestanti potrebbero aver proliferato. Se, invece, la struttura è stata frequentata dal personale è meglio procedere anche con la sanificazione.

I consigli per gli esterni

Afidamp e Assonidi consigliano poi di sistemare agli ingressi erogatori di soluzione idroalcolica contenente almeno il 70% di alcol, in modo da favorire la sanificazione delle mani da parte di bambini e accompagnatori. Potrebbe essere utile anche invitare genitori e persone esterne a indossare sovrascarpe monouso e limitare quanto più possibile la loro permanenza negli edifici scolastici, prevedendo aree/percorsi dedicati. Prima e durante le lezioni, è importante ventilare gli ambienti e favorire il ricambio dell’aria, aprendo le finestre per circa 15 minuti con una certa frequenza, ovviamente in relazione alle condizioni climatiche.

Come pulire le varie aree

Alla fine della giornata, una volta che i bambini sono usciti, bisogna attuare le procedure di sanificazione necessarie, dedicando particolare attenzione alla detersione e disinfezione di tutte le superfici a rischio ed esposte (come area bagni, maniglie, interruttori, pulsanti, tavoli, sedie eccetera). Prima di disinfettare bisogna prima pulire: infatti, i principi attivi dei prodotti disinfettanti vengono neutralizzati dallo sporco. È importante usare prodotti professionali studiati appositamente per affrontare tipologie di sporco e di contaminazione più complesse di quelle di casa, dotati di scheda tecnica e scheda di sicurezza, che indicano chiaramente diluizioni, campi e modalità d’impiego, meglio se con registrazioni P.M.C.

Da sapere! È bene informare e rassicurare i genitori circa le procedure di pulizia, disinfezione e sanificazioni adottate per contenere i rischi legati al Covid-19 negli asili nidi e nelle scuole dell’infanzia.

