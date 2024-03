Seggiolone pappa: i più belli e funzionali

Il seggiolone pappa è un oggetto dall’importante valenza simbolica. Quando il bimbo riesce a sedersi nel seggiolone diventa più indipendente e partecipa attivamente ai momenti del pranzo e della cena in cui, di solito, la famiglia si raduna per stare insieme.

I genitori possono imboccare il bambino e, gradualmente, controllarlo mentre mangia da solo. Il seggiolone, inoltre, può essere utilizzato anche semplicemente a mo’ di seduta per far giocare il piccolo in condizioni di totale sicurezza purché sia sempre supervisionato dai grandi.

Scegliere il seggiolone per la pappa al giorno d’oggi può creare delle difficoltà e suscitare dei dubbi, soprattutto nei neogenitori. Esistono tanti tipi di seggiolone per i bambini, dal seggiolone neonato da poter usare fin dai primissimi mesi di vita al seggiolone evolutivo, fino a quello portatile e da viaggio.

Le possibilità di scelta sono molteplici per tutte le fasce di prezzo, complici le proposte di brand come IKEA, Foppapedretti e Stokke, ma anche di marchi specializzati nei prodotti per l’infanzia quali Chicco, Peg-Pérego, CAM e Inglesina.

Seggiolone pappa: come sceglierlo

A prescindere dal modello, quando ci si approccia all’acquisto del seggiolone pappa per il proprio bambino è importante tenere in considerazione alcuni fattori specifici e ricercare determinate caratteristiche.

La sicurezza è il primo requisito. Il seggiolone deve essere sicuro, robusto e solido per evitare che il bimbo possa scivolare, cadere e farsi male. La seduta deve essere sufficientemente larga ed è necessario che vi sia un’apertura per le gambe di ampiezza adeguata così che la posizione risulti stabile. Il vassoio del seggiolone, meglio se antiribaltamento, non deve avere spigoli o bordi taglienti.

Fondamentale la praticità. Può succedere di dover trasportare il seggiolone da una stanza all’altra, per cui è meglio scegliere un modello facile da chiudere e da aprire, preferibilmente abbastanza leggero e dotato di ruote. Accessori come portabibite e cestino portaoggetti possono tornare utili.

Mai sottovalutare la comodità. Tutti gli elementi e gli accessori del seggiolone per la pappa devono essere morbidi e non esercitare pressione. Cinghie e spallacci devono essere resistenti ma comunque confortevoli. La presenza del poggiapiedi è un ulteriore elemento di comfort perché consente al bimbo di riposare le gambe durante i pasti.

Il seggiolone deve essere anche facile da pulire, per cui è consigliato soffermarsi sulla scelta di materiali lavabili oltre che sicuri e di alta qualità.

Seggiolone pappa per il neonato: i migliori modelli

Fino a qualche anno fa, il seggiolone per la pappa veniva associato esclusivamente alla fase dello svezzamento e, quindi, consigliato solo a partire dai 6 mesi in poi. Le cose sono cambiate e oggi i principali marchi propongono seggioloni da poter usare addirittura dalla nascita, solitamente dotati di riduttore e adattabili a sdraietta.

In linea generale, tuttavia, quasi tutti i seggioloni sono consigliati dai 6 mesi fino ai 3 anni (più precisamente, si fa riferimento a un limite di peso di circa 15 kg). Raggiunto il sesto mese di vita, infatti, il neonato ha la capacità di stare seduto da solo e questo momento coincide proprio con l’inizio dello svezzamento.

CAM, Seggiolone Campione. Prezzo: 148,56€

Brand come CAM e Foppapedretti suggeriscono seggioloni di alta qualità in grado di accompagnare il bambino per i suoi primi anni durante pranzi, cene e merende e di farlo stare comodo e a proprio agio in occasioni conviviali da vivere in compagnia della famiglia.

Foppapedretti, Meeting Seggiolone. Prezzo: 112,03€

I modelli delle migliori marche prevedono seduta regolabile in altezza e in più posizioni e vassoio regolabile, in modo da adattarsi alle diverse esigenze. Uno dei più acquistati è il seggiolone Inglesina My Time, utilizzabile sin dalla nascita e pensato per agevolare il riposo del bambino grazie alla sua seduta che diventa orizzontale.

Inglesina, My Time Seggiolone Pappa. Prezzo: 195,00€

Anche il seggiolone neonato Prima Pappa Peg-Pérego gode della funzione sdraietta ed è completamente reclinabile, oltre che comodissimo e robusto nella struttura.

Peg-Pérego, Prima Pappa Follow Me Seggiolone Pappa Neonati Reclinabile, Funzione Sdraietta. Prezzo: 149,00€

Seggiolone evolutivo, da Chicco a Stokke

Molti genitori scelgono di acquistare il seggiolone per la pappa evolutivo, un particolare modello di seggiolone che accompagna e asseconda la crescita del bambino. Dotato di poggiapiedi, consente di regolare l’altezza della seduta su tre o addirittura più livelli.

Chicco, Crescendo Seggiolone Pappa Evolutivo. Prezzo: 119,00€

Questo tipo di seggiolone ormai è ampiamente disponibile nella grande distribuzione e viene proposto dai vari brand anche in plastica, ma il seggiolone evolutivo per la pappa in assoluto più apprezzato e venduto è quello in legno.

Hauck, Seggiolone Evolutivo Pappa Alpha Plus Newborn Set con Sdraietta Neonati. Prezzo: 179,90€

Tra i migliori brand si distinguono Hauck e Stokke, che suggeriscono seggioloni in legno pregiato, di facile installazione (non servono attrezzi) e in grado di reggere pesi elevati proprio perché molto robusti.

Stokke, Seggiolone Evolutivo Tripp Trapp. Prezzo: 358,00€

Non mancano le proposte per chi è alla ricerca di un seggiolone evolutivo più economico, dal prezzo contenuto ma comunque resistente, sicuro e funzionale.

Kinderkraft, Seggiolone Pappa Evolutivo in Legno ENOCK. Prezzo: 79,90€

Anche IKEA include nel suo catalogo un seggiolone per la pappa evolutivo. Il modello LANGUR si trasforma in una vera e propria sedia semplicemente eliminando il sedile.

IKEA, LANGUR Sedia junior/seggiolone, bianco. Prezzo: 99,00€ su ikea.com

Seggiolone portatile e da viaggio per quando si è fuori casa

Soprattutto se ci si sposta spesso, può fare comodo avere a disposizione un seggiolone portatile e da viaggio. Pensato per le vacanze ma anche per piccole e brevi trasferte fuori casa come pranzi e cene, il seggiolone portatile presenta una struttura snella e leggera da agganciare alla sedia.

In molti casi, il seggiolone si trasforma in una sedia junior ovvero una sorta di rialzo da posizionare sulla sedia che permette al bambino di accomodarsi a tavola con il resto della famiglia.

Chicco, Pocket Snack Rialzo Sedia. Prezzo: 34,99€

Tra i più comodi seggioloni da viaggio si distingue senza alcun dubbio il seggiolone da tavolo, una seduta pratica e confortevole da installare direttamente al tavolo da pranzo in pochi minuti.

Inglesina, Fast Seggiolino da Tavolo. Prezzo: 54,89€

Molto meno ingombrante, perché non ha la classica struttura con i piedi né il vassoio, va attaccato al tavolo servendosi di un pratico sistema di chiusura a vite.

Toogel, Seggiolone Portatile da tavolo. Prezzo: 59,99€

Seggiolone pappa economico

Acquistare il seggiolone comporta una spesa abbastanza elevata ed è la ragione per cui molti genitori inseriscono questo articolo nella lista nascita del neonato. Non è necessario, però, spendere una fortuna. Sono tanti i brand, a partire da IKEA, che includono nei loro cataloghi proposte in termini di seggiolone pappa economico.

IKEA, Antilop Seggiolino per Bambini. Prezzo: 41,47€

Si trovano offerte convenienti anche su Amazon, dove la scelta è davvero vastissima e risulta semplice acquistare un buon seggiolone pappa perfino al di sotto dei 50,00€.

MS, Seggiolone Spoon Trasformabile. Prezzo: 34,49€

Prevalentemente in plastica, i seggioloni economici sono adatti a chi non vuole investire cifre troppo elevate e rappresentano una buona soluzione per chi ha bisogno di un secondo seggiolone di scorta da lasciare a casa dei nonni.

Futchoy, Seggiolone 4 in 1 regolabile. Prezzo: 47,00€

In copertina foto di Vanessa Loring via Pexels.com

