Segnaposto natalizi, i più belli da realizzare con i bambini

Sono tante le idee da cui prendere spunto per realizzare, in compagnia dei nostri bambini, segnaposto natalizi. Vediamo insieme come creare i fai da te più belli per decorare la tavola di Natale.

*** In questo articolo sono presenti link di affiliazione: se acquisti o ordini un prodotto tramite questi link, riceveremo una commissione. Offerte e prezzi dei prodotti potrebbero subire variazione in base alla disponibilità, anche dopo la pubblicazione degli articoli***

In copertina foto di Nicole Michalou via Pexels.com

In alternativa, fate ritagliare ai bimbi le sagome di tanti alberelli di Natale e, dopo aver praticato una piccola incisione, inseriteli nei vostri tappi di sughero. Impreziosite ciascun segnaposto con un nastrino e un cartoncino per poterlo legare al tovagliolo.

Se l’idea dei segnaposto natalizi fai da te con materiale riciclato vi piace e avete l’abitudine di conservare i tappi di sughero delle bottiglie, utilizzateli per abbellire la vostra tavola di Natale in modo creativo.

Utilizzate le mollette per tenere fermi i cartoncini su cui scrivere, in un secondo momento, i nomi dei presenti a tavola.

Trasformate le vostre mollette in renne di Babbo Natale creando le corna con dei fili di lana marrone e il naso realizzando piccoli pon pon di lana rossa. In alternativa potete anche disegnare il naso rosso con un pennarello direttamente sulla molletta e riprodurre le corna con del cartoncino.

Un’altra idea originale e carinissima è quella che prevede l’utilizzo delle classiche mollette di legno , quelle per stendere il bucato. Armandosi di colori e fantasia – e di qualche gomitolo di lana! – si trasformeranno in renne segnaposto irresistibili.

Dopo aver recuperato dalla soffitta le vecchie palline dell’albero di Natale che non utilizzate più e averle spolverate, fate decorare ai bambini i cartoncini colorati: possono scrivere i nomi degli invitati oppure sbizzarrirsi con disegni e decorazioni.

Educhiamo i bimbi al riuso e realizziamo con loro dei segnaposto natalizi fai da te con materiale riciclato . Le vecchie palline dell’albero di Natale , per esempio, sono perfette per reggere i bigliettini che riportano i nomi dei vari invitati a pranzo o a cena. L’importante è che siano dotate di un cappuccio con gancetto.

Quando i bambini sono più grandi, è possibile coinvolgerli anche nella realizzazione di procedimenti complessi. In pochi step e con un pizzico di pazienza riuscirete a dare vita a segnaposto natalizi fatti a mano di ogni tipo: originali e particolari , giocosi e perfino eleganti .

In alternativa, attaccate il foglietto di carta alla campanella con un po’ di colla a caldo.

Ritagliate i fogli di carta di riso in pezzetti rettangolari di medie dimensioni. Dopo aver scritto il nome di ciascun commensale, forate i i foglietti e legateli alle campanelle con un nastro sottile dai toni natalizi come il rosso, il verde e l’oro.

Ecco un’idea sfiziosa per segnaposto natalizi fai da te semplici ma di impatto dalle affascinanti vibrazioni vintage . Le campanelle possono essere usate come base dei segnaposto e regalate agli ospiti al termine del pranzo o della cena.

Scrivete sui cartoncini i nomi dei vostri invitati servendovi di un pennarello colorato o, ancora meglio, usandone uno indelebile nei toni dell’oro o dell’argento. Approfittate delle cavità naturalmente presenti sulle pigne per posizionare ciascun cartoncino. Fatevi aiutare dai bambini nella disposizione delle pigne a tavola.

I piccoli si divertiranno un mondo a partecipare attivamente alla preparazione, utilizzando formine a forma di cuore o ritraenti soggetti tipici dell’immaginario natalizio, come le renne e Babbo Natale. Praticate un forellino centrale su ogni biscotto e, una volta che saranno cotti, ornateli con un nastrino natalizio. Utilizzando della glassa colorata, scrivete il nome dei vari ospiti sui biscotti.

Preparate con i bambini i loro biscotti preferiti, scegliendo tra ricette classiche come i biscotti al cioccolato oppure optando per dolci natalizi come i biscotti di pan di zenzero o alla cannella.

I bambini stravedono per i biscotti natalizi e questi possono essere sfruttati anche come segnaposto natalizi fai da te .

Fate un piccolo foro sui cartoncini (può tornare utile una bucatrice) e legateli aiutandovi con dei cordoncini ai bastoncini di zucchero. Far decorare i cartoncini ai bimbi con piccoli disegni renderà i vostri segnaposto natalizi ancora più speciali. Potete anche aggiungere dei ramoscelli di abete o di pungitopo, oppure accostarlo ad un biscotto natalizio.

Procuratevi dei bastoncini di zucchero lunghi almeno 15 cm e dei cartoncini non troppo grandi. Decorate ogni cartoncino scrivendo con i pennarelli il nome di ciascun invitato ed eventualmente aggiungendo dettagli come adesivi simpatici o altri particolari.

I bastoncini di zucchero si trasformano facilmente in segnaposto natalizi armandosi di cartoncini e colori e, al termine del pranzo o della cena, vanno rigorosamente mangiati in compagnia.

È dei genitori il compito di occuparsi dei passaggi più complicati, ma facendosi aiutare dai bambini tutto diventa più divertente e, inoltre, la realizzazione di questi DIY rappresenta una buona occasione per trascorrere del tempo di qualità insieme.

Iniziamo con qualche idea per realizzare segnaposto natalizi fai da te in collaborazione con i bambini più piccoli . Si tratta di lavoretti semplici e anche piuttosto veloci da fare, ma ricordiamo che la supervisione degli adulti è sempre necessaria.

Di seguito, alcune idee da cui prendere spunto per realizzare con i bambini segnaposto natalizi fai da te che renderanno favolosa la tavola delle feste.

Ovviamente, come per tutti i lavoretti di Natale da fare con i bambini , è importante differenziare le varie idee creative per fasce di età.

Gli Specialisti Rispondono

Avere una gravidanza è possibile anche per le donne con adenoma epatico. Esiste proprio un protocollo di controlli da effettuare per tenere la situazione sotto controllo per tutta la durata della gestazione e anche nel post parto. »

Gli Specialisti Rispondono

Una volta appurato che la gravidanza è in utero, non ha alcun senso continuare aeffettuare il dosaggio delle beta perché il loro valore non dicono molto sull'evoluzione della gravidanza. Quello che serve è una successiva ecografia. »

Gli Specialisti Rispondono

Non è mai opportuno indicare come possibile causa della tosse il reflusso gastroesofageo né prescrivere farmaci specifici per curarlo, visto che di norma non è lui il responsabile del sintomo. »

Gli Specialisti Rispondono

L'impiego dello speculum non è controindicato in gravidanza, anche se si cerca di evitarlo semplicemente per evitare alla futura mamma una sensazione fastidiosa. »