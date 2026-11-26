L’atteso ritorno nel mondo magico di Hogwarts, dopo mesi e mesi di rumors, ha finalmente definito i suoi contorni: la nuova serie televisiva dedicata a Harry Potter, prodotta da HBO e Warner Bros. Television, debutterà infatti in Italia su HBO Max il 25 dicembre 2026, in contemporanea con la distribuzione internazionale.

Pensata come un adattamento decennale e fedelissimo ai sette romanzi originali di J.K. Rowling – che figura anche tra i produttori esecutivi – la serie riporterà sul piccolo schermo la storia del giovane mago a partire dal primo libro, Harry Potter e la pietra filosofale, con un cast completamente rinnovato e un ritmo narrativo più ampio rispetto ai film.

Episodi e streaming in Italia

A differenza della saga cinematografica uscita tra il 2001 e il 2011, il progetto televisivo è concepito per dedicare un’intera stagione a ciascuno dei sette romanzi della saga, permettendo di esplorare sottotrame, personaggi secondari e dettagli rimasti finora solo sulle pagine.

In particolare, la stagione d’esordio sarà composta da 8 episodi incentrati interamente sugli eventi di Harry Potter e la pietra filosofale.

Il rilascio seguirà con ogni probabilità il classico modello settimanale di HBO, pensato per accompagnare il pubblico episodio dopo episodio e alimentare la discussione tra gli spettatori (in realtà già abbondantemente cominciata anche a seguito di alcune polemiche sorte fin dall’annuncio del cast).

La trama della prima stagione

La prima stagione ripercorrerà fedelmente le origini dell’avventura di Harry Potter, un ragazzo orfano cresciuto nell’infelice casa degli zii Dursley a Privet Drive, completamente ignaro delle proprie origini magiche. Al compimento dell’undicesimo anno di età, l’arrivo delle misteriose lettere consegnate dai gufi e l’incontro con Rubeus Hagrid cambiano per sempre la sua vita: Harry scopre di essere un mago e di essere stato ammesso alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts.

Attraversando il binario 9 ¾ e passando dallo Smistamento nelle Case, alle lezioni di pozioni e incantesimi fino alle partite di Quidditch, Harry stringe un legame indissolubile con Ron Weasley e Hermione Granger. Insieme, i tre amici si troveranno a indagare su un misterioso oggetto custodito nei sotterranei del castello – la Pietra Filosofale – e a fronteggiare il primo, inquietante ritorno dell’ombra di Lord Voldemort, il mago oscuro responsabile della morte dei genitori di Harry.

Dove vederla in Italia: piattaforma, abbonamento e dettagli della distribuzione

In Italia, la nuova serie TV di Harry Potter sarà disponibile in esclusiva su HBO Max, la piattaforma streaming di Warner Bros. Discovery. Pur essendo una produzione originale HBO, la serie non passerà da Sky o NOW (partner storici del mercato italiano che hanno tradizionalmente ospitato le produzioni HBO nel nostro Paese come, ad esempio, Game of Thrones), ma debutterà direttamente sul servizio del gruppo a partire dal giorno di Natale.

L’accesso alla serie, quindi, potrà avvenire tramite sottoscrizione mensile o annuale alla piattaforma (con i diversi piani previsti dal catalogo, che solitamente includono opzioni standard, senza pubblicità e in qualità 4K UHD).

Il cast completo: dai giovani interpreti del Trio d’Oro agli attori adulti

Uno degli aspetti più attesi dell’intera produzione riguarda il rinnovamento totale del cast, chiamato a raccogliere l’eredità degli attori che hanno reso celebri i personaggi al cinema.

Per selezionare i nuovi interpreti di Harry Potter, Ron Weasley e Hermione Granger, HBO ha avviato un’imponente campagna di casting aperto nel Regno Unito e in Irlanda rivolta a giovanissimi attori tra i 9 e gli 11 anni, con l’obiettivo di farli crescere (e noi spettatori con loro) insieme ai personaggi lungo tutto l’arco delle sette stagioni. I nomi dei tre giovani protagonisti selezionati sono stati svelati ufficialmente man mano che la produzione è entrata nel vivo delle riprese: i nuovi volti sono, quindi, Dominic McLaughlin (Harry Potter), Arabella Stanton (Hermione Granger) e Alastair Stout (Ron Weasley).

Tra i tre piccoli attori, l’unico con più esperienza davanti alla macchina da presa è proprio Harry: prima della serie HBO, Dominic McLaughlin ha recitato nella commedia Sky Grow (al fianco di Nick Frost, che nella serie interpreta Hagrid) e ha avuto un ruolo principale nella serie teen d’avventura della BBC Gifted. Per Ron ed Hermione, invece, si tratta di un vero e proprio debutto.

Accanto ai giovani esordienti, la serie punta su interpreti britannici e internazionali di grande esperienza per dar vita alle figure iconiche del corpo docente e del mondo magico — a partire da Albus Silente (John Lithgow, ovvero l’indimenticabile serial killer Trinity nella serie Dexter), Minerva McGranitt (Janet McTeer, vincitrice di un Golden Globe e due volte candidata all’Oscar), Severus Piton (Paapa Essiedu) e Rubeus Hagrid (Nick Frost), fino ai membri dell’Ordine della Fenice e ai Mangiamorte — affiancati alla guida creativa dalla showrunner Francesca Gardiner e dal regista Mark Mylod.

Tra tutti, la scelta dell’attore britannico Paapa Essiedu per il ruolo di Piton ha generato le discussioni più intense. Accanto a critiche prevedibili legate all’aderenza alla descrizione fisica nei libri, l’attore è stato bersaglio di pesanti insulti razzisti e persino minacce di morte, portando la produzione a rafforzare le misure di sicurezza e ad indurre diversi membri del vecchio cast (come Jason Isaacs, alias Lucius Malfoy) a prendere pubblicamente le sue difese.

Insomma, il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato e a noi non resta che preparare le bacchette: il binario 9 e ¾ sta per riaprire i battenti per un viaggio completamente nuovo!

Foto di copertina: Instagram HBO

In breve Il countdown è iniziato: il primo episodio (per un totale di 8 episodi) della serie tv dedicata ad Harry Potter e il meraviglioso mondo di Hogwarts uscirà in tutto il mondo il 25 dicembre di quest’anno.

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