Con il termine di sinechie si intende la fusione anomala, che può presentarsi in forma parziale o totale, delle piccole labbra che fanno parte dell’organo genitale esterno femminile. Si tratta di una condizione che tende a manifestarsi tipicamente in età pediatrica, in un arco di tempo che va in genere dai sei mesi fino all’incirca ai 7-8 anni di vita.

Tutte le bambine, infatti, nascono con le piccole labbra aperte e separate: l’adesione e la successiva chiusura avvengono man mano che si sviluppa una naturale secchezza vulvare e vaginale, dovuta alla progressiva cessazione dell’effetto protettivo degli estrogeni materni.

La produzione autonoma di estrogeni nelle bambine, necessaria a stimolare il muco cervicale e garantire l’idratazione dei tessuti, inizia infatti solo attorno agli otto anni. Oltre al fattore ormonale, anche altri elementi possono favorire l’insorgenza delle sinechie delle piccole labbra nelle bambine, come la presenza frequente di infezioni vaginali, vulvari o urinarie dal momento che comportano il rilascio di sostanze infiammatorie ad azione cicatrizzante.

Proprio per questo motivo, un’accurata e costante igiene dei genitali fin dall’infanzia risulta fondamentale per prevenire l’insorgere di fastidiosi fenomeni irritativi. In linea generale le sinechie non provocano particolari sintomi, a meno che non si arrivi a una chiusura del tutto serrata che può causare infezioni urinarie ricorrenti; inoltre, tendono a scomparire spontaneamente con la pubertà, ma nel caso in cui dovessero causare un fastidio evidente o favorire infezioni ricorrenti, è possibile intervenire in modo mirato mediante l’applicazione locale di una crema a base di estrogeni.

Come riconoscerle

Dal momento che nella maggior parte dei casi le sinechie delle piccole labbra nelle bambine non danno particolari sintomi, può essere difficile riconoscerle. Occorre infatti un esame scrupoloso per verificare la presenza di un’anomala fusione dei margini delle piccole labbra che rende impossibile visualizzare correttamente sia il meato uretrale esterno (il buchino della pipì) che l’ingresso vaginale e l’imene.

Spesso vengono notate accidentalmente dai genitori al cambio del pannolino oppure dal pediatra in occasione delle visite periodiche per i bilanci di salute che prevedono, tra i vari controlli, anche quelli sui genitali. I genitori possono comunque accorgersene osservando bene i genitali della piccola perché tra le piccole labbra che aderiscono tra loro si nota solo una piccola linea centrale.

Nelle bambine più grandi può succedere che il genitore si accorga delle sinechie osservando il fatto che la piccola tende ad assumere posizioni particolari quando urina per evitare di bagnarsi. In alcuni casi può segnalare dolore, e molto raramente anche piccoli sanguinamenti, durante l’esecuzione di esercizi di ginnastica che prevedono la divaricazione forzata delle gambe.

Sintomi

Le sinechie delle piccole labbra nelle bambine sono nella maggior parte dei casi asintomatiche: è per questa ragione che non vanno considerate una patologia.

Diverso il caso invece delle sinechie complete o serrate: si possono verificare ristagni di urine che comportano un aumento del rischio di infezioni delle vie urinarie. A volte sono proprio i sintomi irritativi dovuti alle infezioni che possono spingere il genitore a un controllo più attento dell’area genitale che può rivelare la presenza delle sinechie.

Raramente è presente dolore in regione genitale, dovuto al fatto che la pipì deve essere fatta sotto pressione per vincere la resistenza dovuta al passaggio più ristretto. Nel caso invece che insieme alle sinechie delle piccole labbra nelle bambine sia presente anche prurito, è necessaria un’attenta valutazione perché le sinechie potrebbero essere associate a una patologia autoimmune, il lichen scleroatrofico, in cui la mucosa dei genitali si presenta sottile, atrofica e biancastra.

Possibili conseguenze

In casi molto rari, quando le sinechie delle piccole labbra nelle bambine sono completamente serrate è possibile che si presentino alcune complicanze che è bene sottoporre al vaglio del pediatra:

perdita di urina tra una minzione e l’altra con piccoli ristagni che possono causare arrossamenti e irritazioni nell’area genitale

infezioni ricorrenti delle vie urinarie come le cistiti

come le cistiti dolore o infiammazione nell’area genitale che si presentano ricorrenti nonostante le comuni terapie.

Cosa fare e terapie

Il trattamento più semplice, e anche il più efficace, per risolvere le sinechie delle piccole labbra nelle bambine è l’applicazione a livello locale di pomate a base di estrogeni che riproducono lo stesso ambiente vaginale presente alla nascita per effetto degli estrogeni materni.

In genere si consiglia di applicare la crema una volta al giorno per un periodo di 2-4 settimane, continuando ancora per pochi giorni dopo l’apertura delle sinechie. Può succedere, ma sono casi rarissimi, che l’uso degli estrogeni provochi effetti collaterali come una blanda irritazione attorno all’area genitale, una temporanea pigmentazione scura della stessa area, un piccolo sanguinamento al termine della terapia. Si tratta di manifestazioni non gravi che si risolvono spontaneamente nell’arco di pochi giorni.

Quello che conta, una volta che le sinechie sono state aperte, è che non tornino a richiudersi. Per questo è molto importante curare l’igiene dei genitali delle bambine utilizzando detergenti particolarmente delicati e facendo attenzione che non si formino all’interno delle grandi labbra ristagni di urine ed eventualmente anche di feci: possono causare infiammazioni che contribuiscono alla chiusura delle sinechie delle piccole labbra nelle bambine.

Importante poi applicare regolarmente oli naturali emollienti (di mandorla o di germe di grano) per mantenere ben lubrificata la parte. Anche qualora le sinechie dovessero ripresentarsi è comunque fondamentale evitare brusche manovre nel tentativo di aprirle che potrebbero provocare dolorose lesioni traumatiche alle piccole labbra.

Quando preoccuparsi

Le sinechie delle piccole labbra nelle bambine tendono a regredire spontaneamente o comunque con l’applicazione di una crema a base di estrogeni.

Solo in una minima percentuale di casi, circa l’1%, ci si trova in presenza di sinechie serrate che causano sintomi acuti legati per lo più a infezioni delle vie urinarie. In questi casi lo specialista procede allo scollamento meccanico delle sinechie (in genere viene usato un semplice bastoncino di cotone) dopo aver applicato un anestetico locale.

L’intervento di scollamento con il bisturi è stato invece ormai del tutto accantonato.

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In breve Le sinechie sono la fusione anomala delle piccole labbra, frequente nelle bambine per il calo di estrogeni e favorite anche da errori di igiene. Spesso asintomatiche, se serrate possono causare ristagni d’urina e infezioni urinarie ricorrenti. Si risolvono spontaneamente o con pomate estrogeniche ricordando sempre l’importanza di una corretta igiene intima.

Fonti / Bibliografia Sinechie delle piccole labbra - Ospedale Pediatrico Bambino GesùFusione anomala delle piccole labbra causata dalla progressiva scomparsa degli estrogeni materni. Il trattamento più semplice è l'applicazione di pomate a base di estrogeni

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