SOS pelli sensibili: i consigli da seguire

La tendenza all’atopia è una condizione che interessa gli adulti e, in una percentuale ancora più elevata, i bambini sin dai primi mesi di vita. Una pelle a tendenza atopica è particolarmente fragile e questa sua sensibilità accentuata si manifesta con arrossamenti e irritazioni sul viso e sul corpo, spesso localizzati a livello delle pieghe della pelle. Ai rossori si accompagna in genere un fastidioso prurito che crea disagio in modo particolare ai più piccoli che grattandosi peggiorano la situazione.

La condizione della pelle atopica tende a diventare ancora più problematica in momenti particolari come il cambio di stagione che ne accentua la sensibilità. I gesti di cura, a partire dalla detersione fino all’indispensabile idratazione, devono essere puntuali e mirati. Particolare attenzione va prestata alla scelta dei cosmetici: devono avere una formulazione dedicata in modo specifico alla cute sensibile, dermatologicamente testati su pelli delicate e valutati sotto controllo pediatrico per offrire benessere a tutte le età, sin dalla nascita.

Come trattare la pelle di adulti e bambini al rientro dalle vacanze

L’estate è ormai sul finire e il cambio di stagione si avvicina. Per le pelli sensibili il rientro dalle vacanze può essere una fase particolarmente delicata dal momento che variazioni di temperatura, umidità e altri fattori legati al passaggio da una stagione all’altra accentuano la sensibilità. Questo vale per gli adulti e a maggior ragione per i bambini, soprattutto i più piccini che hanno una pelle molto fragile, mancante di quelle naturali barriere protettive che si sviluppano con la crescita. La situazione si fa ancora più complessa se la pelle non è solo sensibile ma presenta una tendenza all’atopia.

Si tratta di una condizione che interessa in modo particolare l’infanzia, con un 20% di bambini che ne soffre e che può persistere comunque in età adulta causando non pochi fastidi. Da qui la necessità stringente di dedicare alla pelle attenzioni puntuali, dalla detersione alla cura, con prodotti appositamente formulati per le esigenze di una cute a rischio di rossori e irritazioni.

Come capire se la tua pelle è a tendenza atopica

L’atopia è senza dubbio una problematica che affonda le radici in una predisposizione genetica; a questa si sommano poi altre condizioni come una debolezza della barriera cutanea e un’alterazione del microbiota cutaneo che finiscono per aggravare la situazione. Prendere appuntamento dal dermatologo o dal pediatra per i più piccoli è la strategia migliore per avere una diagnosi sicura. In ogni caso riconoscere una pelle a tendenza atopica non è così difficile dal momento che i sintomi sono molto chiari.

Si tratta infatti di una pelle tendenzialmente secca, facilmente e frequentemente soggetta ad arrossamenti che si localizzano sul viso, il collo, il torace, le mani, i piedi e spesso nelle pieghe delle braccia, delle gambe, all’inguine o all’attaccatura dei glutei. Il rossore si accompagna a un prurito a volte molto intenso, un segnale tipico dell’atopia che causa forte disagio nei grandi e ancora di più nei neonati e nei bambini che tendono a grattarsi peggiorando così l’irritazione.

Come prendersi cura della propria pelle

Anche se l’atopia è una condizione congenita, sono molti i fattori esterni che possono peggiorarla rendendo i rossori più diffusi e il prurito più intenso. Tra questi c’è sicuramente l’utilizzo di prodotti non idonei a una pelle così fragile. La delicatezza in tutti i gesti rimane infatti la chiave vincente per tenere sotto controllo le manifestazioni tipiche dell’atopia e lenire così il fastidio e il disagio degli arrossamenti e delle irritazioni. La scelta dei trattamenti da utilizzare deve essere quindi particolarmente attenta così come del resto devono esserlo i gesti di cura. Al fine di contenere i rossori si rivela efficace in maniera particolare puntare su due formulazioni, una per la detersione e l’altra per l’idratazione, che siano in grado di lavorare in sinergia supportandosi a vicenda nel regalare comfort e benessere alla cute.

Come procedere e cosa usare per la detersione

Un’ igiene quotidiana puntuale è basilare per mantenere in equilibrio la pelle e preservarne il benessere. In caso di una cute a tendenza atopica occorre fare attenzione ad evitare immersioni eccessivamente prolungate e a non usare acqua troppo calda durante la pulizia, ma soltanto tiepida. Quello che più conta comunque è evitare i detergenti aggressivi che impoveriscono ulteriormente la già fragile barriera cutanea e peggiorano rossori e irritazioni. Gli oli detergenti sono un’ottima scelta. Ma anche tra questa categoria di prodotti è possibile fare un distinguo selezionando le formule più rispettose. Proprio pensando alla sensibilità di alcuni tipi di pelle, Linea MammaBaby®, marchio di Olcelli Farmaceutici, ha lanciato Vincenzino, l’Olio Detergente Baby per Pelli a Tendenza Atopica, un compagno ideale per la detersione quotidiana delle pelli più sensibili e secche di viso e corpo, capace di proteggere e mantenere la funzione della barriera lipidica cutanea e fornire un’idratazione intensa e duratura a grandi e piccini.

Nel cuore della formula si trova un pregiato olio vegetale, l’olio di Limnanthes Alba. Estratto dai semi di una pianta chiamata “spuma dei prati” perché al momento della fioritura crea l’effetto di un tappeto bianco schiumoso, questo olio prezioso, grazie alla sua ricchezza in acidi grassi a lunga catena, ripristina e nutre la pelle. Di rapido assorbimento e con effetto emolliente immediato, si rivela efficace nell’attenuare la secchezza cutanea. Nella formulazione di Vincenzino l’olio di Limnanthes Alba si sposa con gli oli di Mandorle Dolci e di Karité, pronti a lavorare in sinergia per nutrire la pelle in profondità, regalandole elasticità e morbidezza. La Vitamina F, inclusa nella formulazione, aiuta a potenziare ancora di più l’idratazione. Senza dimenticare che Vincenzino si distingue per la sua formula innovativa senza profumo, appositamente sviluppata per minimizzare il rischio di irritazioni e allergie così da garantire una detersione gentile e sicura anche alle pelli più fragili. Dopo il lavaggio, infine, ci vuole delicatezza anche nell’asciugare la pelle: si consiglia un accappatoio o un telo molto morbidi e di procedere senza mai strofinare, ma tamponando dolcemente il viso e il corpo.

Cosa utilizzare per l’idratazione

Per riconfortare una pelle a tendenza atopica serve idratarla con regolarità dopo la detersione e proteggerla perché più forte possa reagire alle aggressioni esterne senza arrossarsi e irritarsi. La proposta di Linea MammaBaby® è Vincenzina, la nuova Crema Corpo Baby per Pelli a Tendenza Atopica.

La sua formulazione, particolarmente ricca di attivi funzionali naturali, ripristina la barriera lipidica cutanea, migliora la secchezza e offre un sollievo immediato dai fastidi associati alla pelle a tendenza atopica come gli arrossamenti e il prurito. Ideale per l’uso quotidiano, preziosa sempre, Vincenzina diventa indispensabile nei periodi del cambio di stagione quando al variare delle temperature la pelle diventa più vulnerabile. Contiene infatti estratti e oli naturali che forniscono un nutrimento profondo, rendendo la cute compatta e morbida: gli estratti di Annona Cherimola, un frutto che arriva dal Sud America, allevia il prurito, quelli di Phragmites Karka, un’erba perenne lacustre, sono lenitivi e calmanti mentre le sostanze attive ricavate dal Poria Cocos, un fungo terapeutico, nutrono e svolgono una importante funzione antiossidante.

Questi estratti naturali lavorano in sinergia per riequilibrare il film lipidico della pelle, donando un immediato sollievo e contenendo i fastidi dell’atopia. Completano la formula gli oli di mandorla, karité e calendula che insieme al prezioso olio estratto dai semi di Limnanthes Alba offrono al prodotto straordinarie proprietà emollienti, pronte a calmare anche le pelli più irritate. L’efficacia di questa coppia vincente è stata clinicamente testata dai laboratori Olcelli Farmaceutici: i prodotti sono perfetti per il benessere della pelle a tutte le età, anche nei primi mesi di vita. La Crema e l’Olio sono dermatologicamente testati su pelli delicate e valutate sotto controllo pediatrico. Entrambe le formule sono prive di profumo, coloranti, petrolati, oli minerali e parabeni. Ogni lotto è testato per la presenza di Nichel*, Cromo* e Cobalto* (*<1ppm), garantendo sicurezza e qualità. Vincenzina e Vincenzino sono prodotti Made in Italy da filiera garantita e cruelty free.

In breve La pelle a tendenza atopica, sia dei bambini che degli adulti, ha bisogno per la detersione e la cura di formule cosmetiche studiate ad hoc, molto delicate, testate dermatologicamente e valutate sotto controllo pediatrico. Questo aiuta a non peggiorare una condizione problematica che comporta arrossamenti, irritazioni e un fastidioso prurito.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.