Spray nasale riduce il russamento nei bambini? La soluzione salina può evitare la rimozione delle tonsille?

Mettendo a confronto l’efficacia di un semplice spray nasale a soluzione salina con i risultati ottenuti tramite somministrazione di uno spray steroideo antinfiammatorio, gli studiosi del Murdoch Children’s Research Institute, istituto di ricerca medica pediatrica australiano con sede a Melbourne, non hanno riscontrato particolari differenze nella cura del russamento nel sonno nei bambini. E lo stesso vale anche per tonsille e adenoidi.

Qual è il migliore spray nasale per i bambini?

Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica JAMA Pediatrics, ha preso in esame 276 bambini di età compresa tra i 3 e i 12 anni, e valutato l’effetto di una somministrazione regolare di un prodotto a soluzione salina sul loro livello di russamento e sulle casistiche di interventi chirurgici per rimuovere le tonsille o le adenoidi.

I risultati hanno evidenziato come, dopo sei settimane di trattamento, lo spray nasale a soluzione salina per mitigare i disturbi di russamento nei bambini risultasse efficacie tanto quanto la terapia con somministrazione di spray nasale steroideo antinfiammatorio. In entrambe i casi, infatti, circa il 40% dei piccoli pazienti ha visto svanire i sintomi nel sonno e, al contempo, si è registrato un calo significativo del numero di bambini con necessità di ricorre a intervento per la rimozione delle tonsille o delle adenoidi.

I vantaggi di usare uno spray nasale a soluzione salina

Commentando i risultati, la professoressa Kirsten Perrett, tra le prime firme dello studio, ha spiegato come la ricerca riveli la possibilità di ricorrere a un trattamento “soft” come lo spray nasale a semplice soluzione salina per correggere, almeno inizialmente, i disturbi respiratori del sonno nei bambini. Prassi che può essere gestita anche dal pediatra di base e che permetterebbe un consistente risparmio alle famiglie e alla sanità pubblica. Riducendo, al tempo stesso, i tempi di attesa per i piccoli che necessitano di interventi urgenti.

In sintesi Si può usare lo spray nasale nei bambini con il raffreddore? Facendo sempre riferimento alle indicazioni del pediatra, lo spray nasale a soluzione salina può certamente aiutare i piccoli a liberare le vie superiori e contrastare i sintomi del raffreddore. Da che età si può usare lo spray nasale nei bambini? Gli spray nasali a soluzione salina possono, nella maggior parte dei casi, essere somministrati anche nei neonati. Esistono, infatti, prodotti indicati per i più piccoli, indicati dai 0 ai 12 anni.

