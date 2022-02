Tablet battuti dai libri di carta nella lettura per i più piccoli

Sfogliare un libro e leggerlo pagina dopo pagina insieme a mamma e papà è più utile per lo sviluppo dei bambini che leggere lo stesso libro con e-book su tablet. Lo evidenzia un nuovo studio dell’Università del Michigan, pubblicato sulla rivista Pediatrics.

Aumentano le possibilità di interazione

Dallo studio è emerso che i bambini hanno maggiori probabilità di interagire con i loro genitori quando condividono insieme a loro un libro cartaceo piuttosto che un tablet. Le mamme e i papà tendono anche a parlare di più con i propri figli quando raccontano una storia tratta da un libro di carta. Dal punto di vista cognitivo, infatti, la lettura sviluppa la creatività, amplia la memoria, potenzia le capacità logiche.

Vince la tradizione

Molto meglio leggere un libro tradizionale, dunque che, sempre secondo la ricerca, aiuterebbe anche i bambini indisciplinati inclini a esplosioni emotive a rispondere meglio ai loro genitori rispetto a un libro letto su tablet. Per arrivare a questa conclusione, i ricercatori hanno esaminato le interazioni tra 72 genitori e i loro bambini, di età compresa tra 2 e 3 anni, mentre leggevano una serie di filastrocche su carta o su un’app per tablet.

Lo sapevi che? Leggere ad alta voce lentamente pronunciando tutte le parole chiaramente aiuta il bambino a capire più facilmente la storia e a memorizzare meglio le parole sconosciute, ampliando così il proprio vocabolario.

