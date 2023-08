Tagli capelli bambina: le idee più belle per le piccole di casa

Con le chiome delle nostre bimbe possiamo davvero sbizzarrirci, scegliendo tra tanti tagli capelli bambina che uniscono bellezza e praticità. Molti di noi si chiedono se sia meglio puntare su tagli di capelli corti oppure lunghi: ci sono infatti bimbe che amano avere lunghi capelli da pettinare e acconciare e altre che preferiscono l’aspetto sbarazzino di un bel taglio corto. Anche i genitori hanno le loro preferenze dettate anche dalla praticità, l’importante è tenere conto anche dei desideri e dei gusti della propria bimba ed eventualmente cercare un punto di incontro che soddisfi entrambe le parti. Ma quali sono i tagli capelli bambina su cui possiamo puntare? Vediamo insieme qualche idea da cui prendere spunto per il prossimo taglio di capelli!

Tagli capelli corti bambina

La vostra bimba ama la libertà data dai capelli corti bambina? Non sarà difficile accontentarla con un taglio ricco di personalità, che metta in risalto i suoi lineamenti e lo sguardo in primo piano. Senza dimenticare la comodità: se la vostra bambina frequenta un corso di nuoto, ad esempio, i capelli corti sono una soluzione ottimale, senza dimenticare i temutissimi pidocchi, che sui capelli corti avranno una vita più difficile.

Il pixie cut è un taglio corto per bambina, pratico e alla moda. Si tratta di un taglio più corto nella parte posteriore, che lascia i capelli più lunghi nella parte superiore della testa e ai lati. Spesso è completato da un ciuffo o da una frangia, ma in ogni caso si tratta di un taglio corto molto facile da gestire e da tenere in ordine, senza bisogno di affannarsi con forcine e accessori vari.

Se la vostra bambina è ricca di grinta potete puntare su un taglio corto asimmetrico con o senza frangia, che renderà giustizia alla sua personalità. Forse ci sarà bisogno di qualche ritocco in più per mantenere la forma del taglio, ma si tratta comunque di haircut facili da gestire nel quotidiano.

Tagli capelli medi bambina

Se i pareri in famiglia sulla lunghezza dei capelli sono discordanti, l’ideale è puntare sui capelli medi bambina, che di solito sono capaci di mettere tutti d’accordo con la loro lunghezza che arriva circa alle spalle. Il taglio di capelli medio per bambina più amato e al tempo stesso più versatile in assoluto è il bob, ovvero il classico caschetto. È adatto anche per le bambine che praticano sport perché dà la possibilità di tenere i capelli scostati dal viso e di gestirli in maniera molto pratica. A seconda dei lineamenti e delle preferenze della nostra bimba si può infatti puntare su un caschetto pari oppure su un bob scalato, su un taglio con frangia oppure su una versione con un bel ciuffo da portare lateralmente. Le opzioni tra cui scegliere sono davvero tante!

Tra le possibilità di tagli capelli medi bambina ci sono anche i tagli scalati di media lunghezza, che creano un aspetto della chioma voluminoso e vaporoso senza però sacrificare la comodità. Anche questo tipo di taglio può essere personalizzato in base ai lineamenti, al tipo di capello e alle preferenze della bimba.

Tagli capelli lunghi bambina

La vostra bambina ama i capelli lunghi e non vuole proprio sapere di accorciarli? È una scelta che richiede qualche accortezza e qualche cura in più, ma che darà sicuramente un aspetto molto dolce e romantico alla vostra bimba. Anche in questo caso si può puntare su capelli scalati bambina che alleggeriscano la chioma e le diano un po’ di movimento oppure su tagli pari dall’aspetto più ordinato. Optare per i capelli lunghi bambina non significa per forza sacrificare la comodità: ci sono infatti tante acconciature che possono aiutarci a tenerli in ordine in alcuni momenti della giornata, ad esempio a scuola o quando si fa sport. Tra le acconciature capelli più amate dalle bambine ci sono sicuramente la classica coda di cavallo e le pratiche e romantiche trecce, che si possono realizzare davvero in tante varianti diverse. Per occasioni particolari si può puntare anche un raffinato chignon oppure su simpatici codini: le possibilità di sbizzarrirsi non mancano di sicuro!

Tagli bambina capelli ricci

E se la vostra bambina ha una folta chioma di capelli ricci? La loro gestione sarà un po’ più complicata, ma i tagli di capelli adatti a tenerli a bada non mancano di sicuro! Per le bimbe molto piccole sarà sufficiente procedere con leggere sforbiciate per dare una forma ordinata alla chioma, mentre le bimbe più grandi possono optare per un taglio corto riccio oppure per un caschetto riccio romantico e vivace. L’importante sarà insegnare alle bimbe ad amare i propri ricci e a prendersene cura nel modo giusto, mantenendo i propri ricci sempre morbidi, elastici e definiti.

I ricci afro sono un pochino più complicati da gestire: in questo caso si potrà puntare su tagli corti oppure su simpatiche treccine che li tengano ordinati e ne riducano il volume.

In copertina foto di JillWellington da Pixabay

In breve Arriva sempre il momento di tagliare i capelli alle nostre bambine: ma quali sono i tagli capelli bambina tra cui scegliere? Le idee non mancano di sicuro, si potrà infatti spaziare tra tagli di capelli corti, lunghi e medi per venire incontro alle esigenze e ai gusti di ogni bimba (e di ogni genitore).

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.