I piccoli incidenti domestici e le cadute durante il gioco sono tappe comuni nella crescita di ogni bambino. Tra le conseguenze più frequenti di questi eventi vi è la comparsa del classico rigonfiamento sulla testa, comunemente chiamato bernoccolo.

Dal punto di vista medico, non è altro che un trauma cranico di lieve entità, che provoca un ematoma.

Il rigonfiamento tipico del bernoccolo è causato dall’accumulo di sangue e liquidi, poiché la rottura dei piccoli vasi sanguigni, causata dall’impatto, non ha spazio per espandersi in quanto la pelle del cranio è molto vascolarizzata e poggia direttamente sull’osso.

Sebbene nella maggior parte dei casi si tratti di una condizione benigna, che si risolve spontaneamente, è fondamentale che i genitori e chi si prende cura dei minori sappiano riconoscere la natura del bernoccolo e, di conseguenza, agire con tempestività e correttezza.

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Segnali d’allarme

Dopo il trauma, nelle successive 24-48 ore, è necessario monitorare il comportamento del bambino, spiega il dottor Leo Venturelli, pediatra di famiglia e responsabile dell’educazione alla salute della SIPPS.

Esistono specifici segnali che indicano la necessità di un controllo medico tempestivo. Tra questi:

perde conoscenza , anche per poco

, anche per poco vomita ripetutamente

è molto sonnolento o difficile da svegliare

o difficile da svegliare è soggetto a convulsioni

ha forte mal di testa che aumenta

che aumenta cammina male , è confuso o si comporta in modo insolito

, è confuso o si comporta in modo insolito perde sangue o liquido chiaro da naso o orecchie

ha un bernoccolo molto grande dopo una caduta importante, soprattutto se ha meno di 2 anni.

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Bernoccolo duro o molle

Il test del bernoccolo si basa essenzialmente sulla comprensione del tipo di rigonfiamento: se duro o molle.

Un bernoccolo duro al tatto è generalmente la manifestazione classica dell’ematoma, che si sta formando sopra l’osso e tende a riassorbirsi gradualmente. In genere, non c’è da preoccuparsi Un bernoccolo molle, la presenza di un rigonfiamento fluttuante o che dà la sensazione di contenere liquido sotto la pelle richiede maggiore attenzione, specialmente nei lattanti sotto i 6 mesi di vita, poiché può essere associato a una quantità maggiore di sangue accumulato o a sottostanti fratture ossee. Se molle, bisogna prestare più attenzione, ma la consistenza in sé non implica immediatamente la necessità di andare al Pronto Soccorso: ci sono altri segnali da valutare attentamente.

Esiste però un’eccezione importante, allerta Venturelli. “Nei bambini molto piccoli (soprattutto sotto i 2 anni), un ematoma molto esteso e molle, che si allarga progressivamente, può essere un ematoma sottogaleale, evenienza rara dopo un trauma banale ma che richiede una valutazione medica.”

Cosa fare

Se il bambino è vigile, piange subito dopo il trauma, ma si consola facilmente e si comporta normalmente, il primo intervento ha l’obiettivo di limitare il gonfiore e lenire il dolore del piccolo.

Quindi si raccomanda di:

applicare ghiaccio protetto da un panno per 10-15 minuti, ripetendo più volte nelle prime ore

per 10-15 minuti, ripetendo più volte nelle prime ore osservare il bambino nelle successive 24-48 ore

il bambino nelle successive evitare giochi movimentati quel giorno

quel giorno se compare uno dei sintomi di allarme, contattare subito il pediatra o recarsi in Pronto Soccorso.

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Quando andare dal Pronto Soccorso

Un bambino che si procura un bernoccolo va monitorato e consolato, aiutato nel superare il dolore e lo spavento. E in genere questo accudimento è sufficiente.

Tuttavia, non bisogna nemmeno sottovalutare l’episodio, perché in alcuni, ma rari, casi è necessario un consulto medico e recarsi tempestivamente in Pronto Soccorso.

La decisione di far visitare il bambino non dipende tanto dalla consistenza del gonfiore. Bisogna analizzare ulteriori fattori, quali:

dinamica del trauma (Da quale altezza è caduto? Quanto è stato forte l’impatto?)

(Da quale altezza è caduto? Quanto è stato forte l’impatto?) età del bambino

del bambino comportamento dopo il trauma

dopo il trauma presenza di sintomi di allarme.

“In conclusione un bernoccolo duro non garantisce che il trauma sia lieve e uno molle non significa automaticamente che sia grave. È il bambino, più che il bernoccolo, a dirci quanto è importante il trauma. La valutazione deve basarsi sull’età, sulla dinamica dell’incidente e soprattutto sui sintomi che compaiono dopo l’urto” conclude Venturelli.

In breve Non basta verificare la consistenza del rigonfiamento, ma monitorare lo stato del bambino, valutando i vari segnali di allarme. Se presenti, è fondamentale rivolgersi al medico, in caso contrario, un po’ di ghiaccio e le coccole aiuteranno il piccolo a riprendersi rapidamente.

Fonti / Bibliografia https://sicupp.it/img_upload/dottoressa%20rosavitale/20191014129407061.pdf

Se il bambino batte la testa - Meyer - Azienda Ospedaliero UniversitariaL'Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer di Firenze si occupa dell'assistenza sanitaria dei bambini, della didattica e della ricerca scientifica in ambito pediatrico. Il Meyer è un ospedale ad alta specializzazione.

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