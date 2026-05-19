Threenager, chi sono e come gestire i piccoli adolescenti di 3 anni

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I threenager sono dei piccoli adolescenti di tre anni. Questa parola fa parte del linguaggio colloquiale inglese e unisce infatti i termini “three” (cioè tre) e “teenager”, adolescente.
Questo termine di solito indica un bimbo di tre anni che mostra atteggiamenti da adolescente, come ad esempio rabbia, frustrazione, impertinenza, aggressività e comportamenti dispotici e provocatori.
Molti esperti sostengono che a tre anni i bimbi stiano cominciando il loro lungo percorso verso l’indipendenza: di solito amano imitare adulti e amichetti più grandi, tendono ad arrabbiarsi per i cambiamenti della loro routine, cominciano a sviluppare le basi del linguaggio e a rispettare alcune regole di comportamento.
Questa consapevolezza di “saper fare” li porta a voler essere più indipendenti, un desiderio che però si scontra con il bisogno oggettivo dei loro genitori e con una mancanza di capacità di autoregolamentazione. Vediamo insieme di cosa di tratta, come affrontare questa fase e quanto dura!
L’identikit del threenager
Alcuni segnali che possono indicare un piccolo adolescente di 3 anni:
- difficoltà a esprimere e gestire forti emozioni e questo spesso si traduce in urla e pianti
- continue domande agli adulti. Quella preferita potrebbe essere “perché?”
- rifiuto totale di svolgere compiti per lui faticosi
- totale opposizione alle regole
- rifiuto di fare il sonnellino pomeridiano perché ormai si sente grande
- voglia di scegliere gli abiti da indossare senza imposizioni da parte dei genitori e confrontarli con quelli degli altri
- una certa tendenza a combinare guai;
- vivere in bilico tra la voglia di sperimentare e il bisogno di sicurezza dato dai genitori.
Quanto dura la fase threenager
Quella da threenager è una fase di crescita fisiologica, ma non tutti i bambini la manifestano con la stessa intensità.
Non si può nemmeno indicare una tempistica valida per tutti, anche se nella maggior parte dei casi inizia e finisce nel giro di pochi mesi o di un anno al massimo, e anche se a volte si può prolungare oltre: molto dipende dal carattere del bimbo e dalla sua capacità di autocontrollo.
Come gestire i threenager e come comportarsi
Molti genitori si trovano spiazzati di fronte a questi comportamenti da parte del loro bambino. Ci sono alcuni consigli che si possono mettere in pratica per gestirli al meglio, anche se ogni famiglia dovrà trovare la propria strategia:
- rispondere con spiegazioni corrette e pazienti a tutti i “perché?” del proprio bambino
- cercare di insegnare a piccoli passi l’autocontrollo, ad esempio chiedendogli di aspettare con pazienza il proprio turno mentre si gioca
- stabilire una routine che aiuti a rendere più tranquille e serene le giornate
- lasciargli del tempo per giocare e per esprimere liberamente la sua fantasia
- coinvolgere il bambino nelle attività degli adulti con piccoli compiti alla sua portata
- stabilire poche regole chiare, condivise con tutta la famiglia e da rispettare in maniera tassativa
- incoraggiare il bambino ad esprimere le proprie emozioni, aiutandolo a trovare le parole per farlo: questo lo farà sentire compreso e accolto
- evitare reazioni eccessive da parte degli adulti, anche nei momenti di esasperazione: critiche severe e dure punizioni possono infatti provocare l’effetto opposto, inasprendo gli atteggiamenti provocatori del bimbo
- cercare di essere empatici e pazienti, comprendendo il momento difficile che il piccolo sta vivendo;
- dare il buon esempio mantenendo la calma e la tranquillità anche di fronte agli atteggiamenti più provocatori e ribelli.
Foto di copertina di IamFOSNA da Pixabay