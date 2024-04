Threenager, chi sono i piccoli adolescenti di 3 anni

Molti genitori alle prese con i “terribili due”, cioè la fase di profondo cambiamento che sperimentano quasi tutti i bimbi verso i due anni, aspettano solo la fine di questo periodo per tirare un sospiro di sollievo. Quello che probabilmente non sanno è che subito dopo potrebbero avere a che fare con un threenager, cioè un adolescente di tre anni. Questa parola che fa parte del linguaggio colloquiale inglese unisce infatti i termini “three” (cioè tre) e “teenager”, adolescente. Questo termine di solito indica un bimbo di tre anni che mostra atteggiamenti da adolescente, come ad esempio rabbia, frustrazione, impertinenza, aggressività e comportamenti dispotici e provocatori. Molti esperti sostengono che a tre anni i bimbi stiano cominciando il loro lungo percorso verso l’indipendenza: di solito amano imitare adulti e amichetti più grandi, tendono ad arrabbiarsi per i cambiamenti della loro routine, cominciano a sviluppare le basi del linguaggio e a rispettare alcune regole di comportamento. Questa consapevolezza di “saper fare” li porta a voler essere più indipendenti, un desiderio che però si scontra con il bisogno oggettivo dei suoi genitori e con una mancanza di capacità di autoregolamentazione. Vediamo insieme di cosa di tratta, come affrontare questa fase e quanto dura!

L’identikit del threenager

Vi state chiedendo come riconoscere un threenager? Ci sono alcuni segnali che possono indicarcelo:

il piccolo ha difficoltà a esprimere e gestire forti emozioni e questo spesso si traduce in urla e pianti;

pone continuamente domande agli adulti. Quella preferita potrebbe essere “perché?”;

agli adulti. Quella preferita potrebbe essere “perché?”; rifiuta di svolgere alcuni compiti per lui faticosi;

si oppone alle regole;

si rifiuta di fare il sonnellino pomeridiano perché ormai si sente grande;

perché ormai si sente grande; vuole scegliere gli abiti da indossare senza imposizioni da parte dei genitori e li confronta con quelli degli altri;

senza imposizioni da parte dei genitori e li confronta con quelli degli altri; ha una certa tendenza a combinare guai;

vive in bilico tra la voglia di sperimentare e il bisogno di sicurezza dato dai genitori.

Quanto dura la fase threenager?

Quella da threenager è una fase di crescita fisiologica, ma non tutti i bambini la manifestano con la stessa intensità. Non si può nemmeno indicare una tempistica valida per tutti, anche se nella maggior parte dei casi inizia e finisce nel giro di pochi mesi o di un anno al massimo, anche se a volte si può prolungare anche oltre: molto dipende dal carattere del bimbo e dalla sua capacità di autocontrollo.

Come gestire i threenager e come comportarsi

Molti genitori si trovano spiazzati di fronte a questi comportamenti da parte del loro bambino. Ci sono alcuni consigli che si possono mettere in pratica per gestirli al meglio, anche se ogni famiglia dovrà trovare la propria strategia:

rispondere con spiegazioni corrette e pazienti a tutti i “perché?” del proprio bambino;

cercare di insegnare a piccoli passi l’autocontrollo , ad esempio chiedendogli di aspettare con pazienza il proprio turno mentre si gioca;

, ad esempio chiedendogli di aspettare con pazienza il proprio turno mentre si gioca; stabilire una routine che aiuti a rendere più tranquille e serene le giornate;

che aiuti a rendere più tranquille e serene le giornate; lasciargli del tempo per giocare e per esprimere liberamente la sua fantasia;

e per esprimere liberamente la sua fantasia; coinvolgere il bambino nelle attività degli adulti con piccoli compiti alla sua portata;

stabilire poche regole chiare, condivise con tutta la famiglia e da rispettare in maniera tassativa;

condivise con tutta la famiglia e da rispettare in maniera tassativa; incoraggiare il bambino ad esprimere le proprie emozioni , aiutandolo a trovare le parole per farlo: questo lo farà sentire compreso e accolto;

, aiutandolo a trovare le parole per farlo: questo lo farà sentire compreso e accolto; evitare reazioni eccessive da parte degli adulti, anche nei momenti di esasperazione: critiche severe e dure punizioni possono infatti provocare l’effetto opposto, inasprendo gli atteggiamenti provocatori del bimbo;

cercare di essere empatici e pazienti, comprendendo il momento difficile che il piccolo sta vivendo;

dare il buon esempio mantenendo la calma e la tranquillità anche di fronte agli atteggiamenti più provocatori e ribelli.

Foto di copertina di IamFOSNA da Pixabay

