Torna “In farmacia per i bambini”: dal 17 al 24 novembre 2023 si possono acquistare farmaci e altri prodotti per le famiglie in difficoltà

Dal 17 al 24 novembre, tantissime farmacie in tutta Italia aderiranno al progetto “In farmacia per i bambini” e creeranno un corner nei loro negozi per esporre i prodotti che i clienti potranno scegliere di donare alle famiglie in difficoltà. Tutto ciò che verrà donato sarà portato poi ad Enti e case famiglia del territorio o inviato all’ospedale Saint Damien di Haiti (unico ospedale pediatrico dell’isola, che ogni anno assiste più di 80.000 bambini bisognosi). Ogni farmacia sarà abbinata ad un ente differente e saranno gli stessi farmacisti e volontari a parlarvi dell’istituto selezionato e a spiegarvi a chi saranno destinati i vostri prodotti. I volontari saranno presenti in negozio tutti i giorni del progetto e li potrai distinguere grazie alle loro pettorine apposite.

Un’occasione che viene offerta dalle vostre stesse farmacie e dalla Fondazione Francesca Rava – NPH Italia ETS. Questa associazione infatti è da 11 anni che raccoglie medicinali e prodotti baby care per enti, case famiglia e ospedali d’Italia e di tutto il mondo. La fondazione vi offrirà un pretesto semplice e sicuro grazie al quale avrete l’opportunità di introdurre ed includere i vostri bambini nelle opere benefiche. In questo modo potrete iniziare a spiegarli che ci sono molte persone che sono meno fortunate ed insegnargli quanto aiutare gli altri sia importante.

Cosa si può donare?

Si potranno scegliere sia farmaci da banco che prodotti baby care. Nel caso in cui non sappiate cosa comprare o siate indecisi basterà chiedere ai volontari e ai farmacisti. Gli verrà infatti fornita direttamente dalla Fondazione una lista di prodotti selezionati tra cui scegliere e in base all’ente, i prodotti saranno differenti e specifici. L’unica regola nella scelta di questi articoli sarà che non dovranno avere una scadenza inferiore ai 6 mesi, in questo modo sarà possibile spedirli anche all’estero senza problemi e troppa urgenza. Ogni giorno il ricavato verrà messo in inventario e poi spedito attraverso degli scatoloni appositi. Non importa quanto ogni persona spenderà, ognuno sarà libero di spendere quanto si sentirà. Anche il più piccolo prodotto sarà utile e verrà apprezzato tantissimo, il valore della donazione verrà dato dal gesto e non dal numero indicato sullo scontrino.

Perché proprio a novembre?

Questa iniziativa non cadrà in una settimana a caso, ma, in una particolarmente significativa, ovvero quella del 20 novembre, giorno in cui si festeggia la Giornata Mondiale dei Diritti d’Infanzia: per questo motivo infatti, i volontari vi lasceranno un opuscolo sui diritti del bambino. Ogni cliente sarà inoltre incoraggiato a condividere sui social il progetto in modo tale da farlo conoscere a sempre più persone e portare attenzione alla Fondazione stessa.

La Fondazione

L’associazione, nata nel 2000, ha come obiettivo quello di aiutare bambini, adolescenti e donne in condizioni fragili sia in Italia, che ad Haiti che nel mondo. Operano attraverso l’adozione a distanza, progetti di sensibilizzazione e opere di volontariato. Al momento stanno seguendo vari progetti tra cui “In farmacia per i bambini”, “ninna ho”, “SOS spesa” e “SOS scuola”.Tramite il progetto per le farmacie negli scorsi anni sono riusciti ad aiutare più di 47.000 bambini in povertà sanitaria.

Finisci davvero bene quest’anno aderendo a questa iniziativa, unisciti e ti porterai a casa non solo un buona azione ma anche la certezza che, nel tuo piccolo, avrai fatto la differenza per qualcuno. Sono tantissime le farmacie che aderiranno al progetto, per contribuire insieme ad aiutare le famiglie che ne hanno più bisogno.

