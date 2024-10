Torna Quattrozampeinfiera 2024, l’appuntamento imperdibile per bambini e pet

Il Parco Esposizioni di Novegro a Milano ospita anche quest’anno l’evento pet friendly più famoso d’Italia: il 5 e il 6 ottobre tutti i bimbi e i loro inseparabili amici a quattro zampe sono invitati a prendere parte a una due-giorni tutta dedicata allo splendido mondo degli animali. I bambini impareranno a relazionarsi con Fido e Micio attraverso tante attività di scoperta, gioco e apprendimento: sono moltissimi, infatti, i vantaggi del crescere insieme a un animale domestico.

Quattrozampeinfiera sarà aperto al pubblico dalle 10.00 alle 19.00, con chiusura delle casse alle 18.00. L’ingresso è gratuito per bambini fino a 10 anni, cani e gatti.

Il costo del biglietto è di 12 euro, ma è possibile acquistarlo online a soli 9 euro o, con ulteriori sconti, a 8,50 euro.

La novità 2024: Escape Dog Room Bambility

Divertimento, collaborazione, fiducia e logica sono gli ingredienti fondamentali di una originale escape room pensata apposta per i più piccoli.

Sotto la guida del cane Morpheus, protagonista di tanti fumetti, i bambini saranno coinvolti nella risoluzione di enigmi e nel superamento di vari ostacoli, stanza dopo stanza, fino alla conclusione di un fantastico viaggio che farà riscoprire a ogni piccolo partecipante l’importanza fondamentale dello spirito di squadra e della fiducia reciproca.

Imparare l’empatia grazie allo spazio Arcabimbivet

Un altro appuntamento da segnare in agenda è quello istituito dalla Clinica veterinaria ARCA: nello spazio Arcabimbivet, i bambini avranno l’occasione preziosissima di avvicinarsi al mondo della veterinaria in maniera istruttiva e divertente al tempo stesso. Qui impareranno in cosa consiste il lavoro dei medici veterinari, potranno scoprire alcuni strumenti comuni utilizzati nella cura dei pet e, soprattutto, prenderanno coscienza del profondo legame emotivo ed empatico che lega il mondo dei bambini (ma anche degli adulti) a quello degli animali.

Un weekend all’insegna dell’amore per gli animali

Quattrozampeinfiera non è solo un evento divertente o un momento di svago: i bimbi, tra sorrisi, emozioni e tante avventure, impareranno a conoscere meglio il mondo dei pet, a rispettarlo, a superare eventuali paure sviluppando un fortissimo senso di empatia e di responsabilità, valori fondamentali per il loro percorso di crescita.

In breve Quattrozampeinfiera torna al al Parco Esposizioni di Novegro, a Milano, il weekend del 5 e 6 ottobre: grazie a varie attività, i bambini potranno vivere tante esperienze utili a rafforzare il prezioso legame con il mondo degli animali.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.