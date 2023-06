Torre montessoriana: cos’è, a cosa serve e quale scegliere

La torre montessoriana è un attrezzo utilissimo e sicuro, che non dovrebbe mancare nell’abitazione di un bambino che cresce, che acquisisce competenze e che desidera partecipare alle attività della famiglia. Da quando il piccolo inizia a camminare con sicurezza, infatti, si sente attratto dalle mansioni che la mamma o il papà compiono su un tavolo o su un piano di appoggio. Si aggrappa quindi alle gambe del genitore, tende le braccia, si dimostra molto incuriosito. Permettere che salga su una sedia o uno sgabello è pericoloso, perché sono privi di protezioni laterali e il bambino può cadere. Inoltre sono poco stabili. È a questo punto che si comprende l’importanza della torre montessoriana. Vediamo di che cosa si tratta.

Torre montessoriana: cos’è e a cosa serve

La torre montessoriana, anche chiamata learning tower, ossia torre di apprendimento, fa parte del metodo dell’educatrice Maria Montessori. Questo sistema pedagogico ha l’obiettivo di favorire il più possibile l’indipendenza e lo sviluppo psicologico e cognitivo dei bambini, senza interferenze dell’adulto ma assecondando le doti naturali. La torre montessoriana serve proprio a questo scopo: aiutare il bambino a svolgere in sicurezza attività poste ad un livello. È un attrezzo che si potrebbe definire una via di mezzo tra una scala e uno sgabello. Dotata di un paio di gradini con appigli per permettere al bambino di salirvi in sicurezze e autonomamente, è protetta sui quattro lati per evitare cadute. La base è ampia e stabile, quindi non ci sono rischi che possa scivolare.

Tutti i vantaggi della torre montessoriana

Si bambino sale sulla torre montessoriana aggrappandosi agli appigli laterali e si sistema nello spazio protetto. Un parapetto in corrispondenza del lato anteriore consente un appoggio sicuro del bambino mentre aiuta i genitori durante le attività manuali o in cucina. Questo porta con sé una serie di benefici per la crescita del bambino. Per esempio:

permette di raggiungere luoghi che sono fonte di curiosità in sicurezza, cosa non consentita da una sedia o da uno sgabello;

favorisce l’indipendenza perché la torre è progettata in modo da poter essere spostata dal bambino stesso in sicurezza e con facilità;

migliora le capacità motorie e la coordinazione, perché il piccolo impara a salire i pochi scalini e ad usare le mani per aggrapparsi;

stimola lo spirito di osservazione del bambino, che può seguire da vicino le occupazioni degli altri componenti della famiglia;

accompagna il bambino in attività quotidiane come il lavarsi i denti, aiutandolo a raggiungere facilmente la sua indipendenza;

spinge il bambino a imitare le attività degli adulti, stimolando lo spirito di iniziativa e la creatività.

Per quale età va bene la torre montessoriana

I genitori possono proporre la torre montessoriana ai bambini quando questi hanno raggiunto una autonomia motoria di base, che consente loro di spostarsi da soli per la casa.

A questa età, quindi attorno ai 18-22 mesi a seconda dello sviluppo individuale del bambino, inizia l’esplorazione del mondo “in verticale”: il piccolo inizia a prestare attenzione anche alla realtà che sta al di sopra di lui e desidera sollevarsi e arrampicarsi per esplorarla. Munirsi di una torre montessoriana in questa fase della crescita asseconda questa aspirazione naturale, anche se è essenziale l’aiuto di un adulto per entrare e uscire dalla struttura.

i, il bambino è in grado di spostare la torre montessoriana in modo autonomo. Il piccolo inizia a usarla per avvicinarsi al piano di lavoro dell’adulto, pasticciando in cucina, svolgendo semplici lavori di fai da te e così via. è sempre importante che l’adulto sia presente e vigili sull’attività del bambino. Dopo i 4-5 anni di età, questa struttura diviene importante per acquisire una sempre maggiore autonomia nel raggiungere il lavello e apprendere una sempre maggiore abilità nelle manovre di igiene personale, imparando per esempio a lavarsi i denti da solo.

Torre montessoriana, come sceglierla?

Per essere sicuri di scegliere bene questa struttura così utile è bene ricordare che si acquista nei negozi specializzati di articoli per l’infanzia oppure in rete, su siti sicuri. Poterla visionare in negozio ha il vantaggio di accertarsi di persona della sua maneggevolezza e stabilità.

La torre montessoriana è solitamente in legno lavabile, quindi un materiale ecologico, sicuro e facilmente igienizzabile dopo le attività manuali e ricreative del bambino.

Esistono diversi modelli di torre montessoriana, ma tutti devono possedere le medesime caratteristiche: essere ben stabile, avere le protezioni laterali e il parapetto, essere accessibile al bambino mediante uno o due gradini.

Alcune strutture sono “convertibili”: possono essere cioè trasformate in un seggiolone oppure in un tavolino-gioco. Si può optare per queste soluzioni quando lo spazio in casa è limitato ed è preferibile disporre di un attrezzo utilizzabile secondo diverse modalità.

In sintesi La torre montessoriana è una struttura in legno, che si può considerare una via di mezzo tra una scala e uno sgabello, dotata però di protezioni laterali. È perfetta per assecondare l’esigenza del bambino di partecipare alle attività di casa e per insegnargli via via l’autonomia per esempio nei gesti di igiene quotidiana.

