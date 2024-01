Tricotillomania: cosa vuol dire se il bambino si strappa i capelli? Perché succede?

La tricotillomania, ossia il gesto di strapparsi i capelli e i peli del viso, è un fenomeno che può colpire sia adulti che bambini. Secondo gli esperti, si tratta di un disturbo sottostimato, perché spesso i genitori ritengono che il tirarsi i capelli sia un gesto innocuo o poco più di un tic. In realtà, è bene non sottovalutare il problema. La tricotillomania può infatti esporre la capigliatura del bambino a problemi di diradamento. Non solo: nasconde forme di ansia che è opportuno affrontare.

Tricotillomania cos’è?

Tricotillomania è un termine che deriva dal greco antico e significa “abitudine a giocherellare con i peli”. Chi ne è soggetto, infatti, in modo più o meno conscio fa il gesto di afferrare i propri capelli, quasi sempre nello stesso punto, tirandoli con forza e spesso strappandoli lungo il fusto o alla radice. Soffre dello stesso problema anche il bambino che si accanisce contro i peli delle sopracciglia e delle ciglia, tirandoli e strappandoli. Esistono diversi livelli di tricotillomania: nei casi più lievi, che spesso passano inosservati, sembra solo che il bambino giocherelli in modo del tutto innocuo. Nelle forme più serie, i capelli vengono strappati alla base oppure spezzati lungo il fusto e spesso il piccolo si accanisce anche contro ciglia e sopracciglia. Il bambino può arrivare addirittura a ingerire i propri capelli o peli. Una variante della tricotillomania è strappare o tagliare le frange dei tappeti o degli arredi, la pelliccia dei giocattoli di peluche e così via.

Le cause della tricotillomania

La tricotillomania insorge spesso nell’infanzia, tra i 2 e i 6 anni di età. È bene che i genitori non sottovalutino questo comportamento, senza tuttavia preoccuparsi eccessivamente. Nei bambini, infatti, è raro che la tricotillomania nasconda un problema serio. Per certi aspetti, il problema può essere avvicinato all’abitudine dei bambini di mangiarsi le unghie.

Se un piccolo si rosicchia le unghie, mamma e papà spesso si preoccupano che il figlio nasconda problemi di ansia, oppure che rischi infezioni alle mani. Al contrario, vedere il bambino che gioca con peli e capelli del proprio corpo, strappandoli, viene spesso scambiato per un vezzo. I due atteggiamenti hanno invece una base comune, che si può avvicinare, alla lontana, al disturbo ossessivo-compulsivo o Doc.

In entrambi i casi si tratta infatti di un atteggiamento consolatorio da parte del bambino che, attraverso gesti ripetuti sul proprio corpo, cerca di dare sicurezza a se stesso. Questo si verifica soprattutto nelle situazioni che provocano ansia e stress al bambino: una visita medica, per esempio, o l’ingresso in una nuova scuola.

Le conseguenze della tricotillomania

L’abitudine di strapparsi i capelli e i peli non va mai sottovalutata, anzi. Questo disturbo può infatti avere due conseguenze negative. Vediamo qui di seguito quali sono.

I capelli non ricrescono

La capigliatura si indebolisce e possono comparire vere e proprie aree glabre sul cuoio capelluto e nella zona di ciglia e sopracciglia, dove i peli, a forza di essere strappati, non ricrescono più. La perdita dei capelli, in particolare, chiamata alopecia può essere una conseguenza di questo problema e avere ripercussioni negative sul benessere dei bambini.

L’ansia non si risolve

I bambini che praticano tricotillomania possono avere problemi di ansia che non riescono a gestire, in determinate situazioni. Trascurare queste sensazioni infantili significa non aiutare il bambino ad affrontare timori o paure che possono incidere sulla loro serenità anche più avanti nel tempo.

Cause e rimedi della tricotillomania nei bambini

È possibile affrontare la tricotillomania in diversi modi, a seconda della serietà del problema. I genitori dovrebbero, in primo luogo, rivolgersi al pediatra, che rappresenta un punto di riferimento essenziale, segnalandogli eventuali atteggiamenti che possono far pensare a un problema di tricotillomania.

Se il disturbo è lieve, non compaiono segni di caduta dei capelli e il bambino è comunque abbastanza tranquillo, è bene coinvolgere, oltre al pediatra, le educatrici e le insegnanti, per cercare di fare squadra dietro al bambino e supportarlo con affetto e rinforzi positivi nelle situazioni che gli scatenano l’ansia.

Se la tricotillomania è più evidente e costante, può essere utile far seguire al bambino un percorso di terapia cognitivo-comportamentale a misura della sua età. Questo trattamento consiste nell’insegnare al bambino alcune tecniche da mettere in pratica quando avverte ansia e tensione, per evitare di scaricarle su se stesso e in particolare sui propri capelli.

Foto di Bessi da pixabay.com

