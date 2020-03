Tumori: in futuro il rischio si potrà individuare già da bambini

Scoprire un cancro decenni prima che si manifesti? Quella che ora sembra un’ipotesi fantascientifica, potrebbe diventare realtà. Un nuovo studio, infatti, ha svelato che in alcuni casi le mutazioni genetiche che alimentano la crescita dei tumori cominciano a svilupparsi anni prima della comparsa della malattia vera e propria. È possibile, dunque, che in futuro si riesca a mettere a punto dei test in grado di individuare queste mutazioni con largo anticipo.

Uno studio durato 10 anni

Il nuovo studio, durato 10 anni, è frutto del lavoro di ben 1.300 scienziati britannici del Francis Crick Institute, del Welcome Sanger Institute, dello European Bioinformatics Institute e delle università di Oxford, di Glasgow e di East Anglia ed è stato pubblicato sulla rivista scientifica Nature Research Journal. Il team di ricercatori ha esaminato con diverse tecniche e procedure i campioni relativi a più di 2.500 tumori. I campioni erano riconducibili a 38 diversi tipi di cancro, incluso quello alle ovaie, che nella maggior parte dei casi viene scoperto tardivamente. Lo scopo di queste ricerche era individuare le caratteristiche genetiche dei tumori. Complessivamente, gli autori hanno esaminato 47 milioni di cambiamenti genetici.

Molti tumori sono frutto di mutazioni genetiche

Attraverso le loro analisi, gli studiosi hanno scoperto che, in alcuni casi, le mutazioni genetiche alla base di molti tipi di tumore compaiono molti anni prima della manifestazione della malattia stessa, a volte fin da bambini. Nel dettaglio, hanno visto che una mutazione su cinque può avvenire già nell’infanzia, mentre il cancro può essere diagnosticato in età adulta. Alcune mutazioni possono avvenire particolarmente presto, anche cinquant’anni prima, come nel tumore alle ovaie e in alcuni tipi di tumore al cervello.

In futuro la diagnosi precoce potrebbe essere più facile

Gli autori hanno spiegato che le loro scoperte sono molto importanti perché potrebbero aiutare a mettere a punto dei test in grado di dire con largo anticipo se una persona è a rischio di sviluppare o meno un tumore. Addirittura, in futuro si potrebbero compiere degli screening nei bambini, per valutare la loro suscettibilità o meno alla comparsa di cancro. In questo modo si potrebbero mettere in atto le relative strategie preventive e si potrebbe anche ricorrere a dei trattamenti in grado di uccidere le cellule destinate a trasformarsi in senso maligno.

Da sapere! Al momento, il modo migliore per prevenire i tumori consiste nel seguire uno stile di vita sano e sottoporsi agli esami di screening e diagnostici consigliati dagli esperti.

