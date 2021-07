Un figlio a 47 anni: si può?

Una domanda di: Raffaella

Volevo sapere se è possibile che tipo di esami fare per capire se

posso ancora avere un bimbo! Ho 47 anni so di essere un po’ grande però

dopo 10 anni con il mio compagno avevamo questo desiderio! Scusate spero

possa avere almeno delle indicazioni! Grazie mille.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi

Gentile signora,

a 47 anni le probabilità di avere una gravidanza, anche per una donna precedentemente fertilissima, sono solo casuali e quando capita finiscono quasi sempre in aborto. Comunque gli esami da fare sono FSH, Estradiolo e antimulleriano entro il 5° giorno del ciclo. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

