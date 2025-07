Una vacanza al Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel per vivere un’estate ricca di emozioni

Al Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel, lo splendido rifugio di benessere e di intimità familiare nel cuore verde della Val Gardena, l’estate è una stagione davvero unica da trascorrere a contatto con la natura, respirando aria di libertà e di spensieratezza.

Merito anche del ricco programma di attività outdoor che il Cavallino Bianco propone ai suoi ospiti, tutte facilmente accessibili per grandi e piccini grazie alla posizione strategica in cui si trova il magico castello che ospita la struttura.

Nel verde dei prati

Gite a piedi e sulle due ruote, camminate nel verde, escursioni in solitaria oppure sotto l’occhio esperto e vigile delle guide locali, esplorazioni del territorio ogni giorno differenti e sempre emozionanti.

È lungo l’elenco delle avventure da vivere insieme durante una vacanza al Cavallino Bianco. Una delle più attese da grandi e bambini è sicuramente la gita all’Alpe di Siusi. Qui, immersi nelle infinite sfumature di verde delle Dolomiti, avvolti da aromi e profumi invitanti, ci si ritrova insieme per vivere un’esperienza indimenticabile, spesso rievocata nei racconti familiari di chi l’ha vissuta.

Incontri inaspettati

Sui verdi prati dell’Alpe ci si può sfidare in coinvolgenti giochi di gruppo, gustare del buon cibo, rilassarsi al sole ma anche partire per escursioni alla scoperta della flora e della fauna locali. Sui cammini nel verde, facili da percorrere e adatti quindi a tutta la famiglia, non è raro infatti incontrare animali al pascolo, cavalli e mucche, capre e vitellini, che si godono la fresca aria montana e i caldi raggi del sole. I più fortunati possono anche avere la sorpresa di imbattersi in uno scoiattolo che saltella tra i rami, in un volo di coloratissime farfalle e magari, alzando gli occhi, avvistare un rapace che si libra sulle vette. Incontri “ravvicinati” che lasciano i più piccoli a bocca aperta, sollecitano la loro curiosità e rendono ancora più piacevoli e interessanti le gite nella natura.

A tu per tu con gli animali

Gli animali, del resto, sono una grande passione dei bambini. Per questo il Cavallino Bianco, sempre attento a rispondere con puntualità ai desideri e ai bisogni dell’intera famiglia e alla costante ricerca di proposte nuove e originali, ha messo a punto “Feeding the animals”, una nuova attività organizzata dal Lino Land, il magico mondo dedicato ai bambini.

Nella piccola fattoria interna alla struttura, dove vivono caprette, galli, galline, coniglietti e porcellini d’India, i piccoli insieme ai loro genitori potranno occuparsi degli animali, imparando il valore della cura e dell’attenzione e godendo dei benefici effetti, ormai ampiamente riconosciuti, della pet therapy.

Benvenuto divertimento!

Alle nuove proposte si affiancano quelle ormai consolidate, in un “menù” completo di esperienze da vivere insieme e di momenti da dedicare al benessere individuale e di coppia, fiore all’occhiello di una struttura che non a caso ha ottenuto il titolo di miglior hotel al mondo per le famiglie.

Il Lino Land è il paradiso dei bambini. I più piccoli sono accolti nel Baby Lino tra piscine di palline colorate e stanze dedicate alla nanna, mentre i bimbi dai 3,5 ai 10 anni trovano nello Junior Lino una montagna di costruzioni Lego e una parete di arrampicata interattiva con cui trascorre ore di gioco e divertimento.

Per gli adolescenti tra gli 11 e i 17 anni la Teen Room mette a disposizione un IWall per sfide interattive, un calcio balilla, una gaming room con diverse postazioni Xbox, Play 4 e Play 5. A questo si aggiungono le esperienze che gli animatori organizzano, studiate per essere adatte all’età dei diversi partecipanti. Si va dai laboratori di cucina per preparare gustose merende, alle passeggiate al parco avventura dedicati ai più piccoli, fino ai picnic e alle pizzate “home-made” per coinvolgere i più grandi.

Momenti di relax

La vacanza al Cavallino Bianco, oltre a essere divertente, a tratti persino elettrizzante, sa anche essere piacevolmente distensiva. Nell’area Spa&Beauty i genitori da soli, in coppia o anche insieme ai bambini, possono godere di pause rilassanti nelle piscine esterne e interne, nelle saune a diverse temperature oppure abbandonarsi al piacere di un massaggio, pronto ad allentare le tensioni e restituire pieno benessere.

Per gli sportivi l’area fitness è fruibile da soli oppure sotto la guida di istruttori esperti che propongono corsi di vario genere adatti a tutti i livelli di preparazione fisica. Senza dimenticare che basta uno sguardo allo splendido paesaggio che circonda la struttura, magari seduti a un tavolino davanti a un aperitivo, per provare un’impagabile sensazione di calma e di serenità, in perfetta fusione con la natura.

Per finire in bellezza

E la sera? Dopo una cena da condividere al ristorante oppure da gustare in tranquillità mentre i piccoli cenano al Lino Land con un menù si misura, si torna di nuovo tutti insieme per un programma di intrattenimento che coinvolge grandi e piccini con proposte sempre diverse. Tra baby dance con le dolci mascotte Lino e Valli, musical, cinema e sfide all’ultimo quiz, le sere del Cavallino Bianco regalano ore di risate e buon umore. Ma attenzione… a un certo orario è necessario andare tutti a nanna perché il giorno seguente ci saranno altre indimenticabili avventure da vivere.

