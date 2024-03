Uova di Pasqua per bambini: tutte quelle tra cui scegliere

La Pasqua cade il 31 marzo in questo 2024. Nonostante manchino ormai pochi giorni, la corsa alle uova di Pasqua per i bambini non è ancora finita.

Fortunatamente, sono tante le proposte tra cui poter scegliere da acquistare comodamente online in tempi utili. Si spazia dalle uova di Pasqua solidali alle uova firmate dalle eccellenze del cioccolato, senza trascurare le uova di Pasqua per bambini con sorpresa, contenenti sfiziosi gadget ispirati ai cartoni animati e ai personaggi più amati dai piccoli di casa.

Scopriamo insieme quali sono le migliori uova di Pasqua per bambini da comprare quest’anno.

Uova di Pasqua solidali: la campagna Cerco un uovo amico

Con l’acquisto di un uovo di Pasqua solidale si contribuisce a supportare cause importanti che riguardano molto da vicino anche i bambini. La campagna Cerco un uovo amico dell’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma promuove particolari aree di interesse scientifico – tra cui l’immunoterapia e lo studio delle alterazioni genetiche legate allo sviluppo dei tumori – con lo scopo di assicurare ai bambini affetti da neuroblastoma, il tumore solido extra-cranico più comune in età pediatrica e prima causa di morte per malattia in età prescolare, cure ancora più efficaci.

Grazie alla ricerca, la sopravvivenza a 10 anni dalla diagnosi è passata dal 60% circa al 90% tra il 2000 e il 2022 nei casi di neuroblastoma localizzato (non metastatico) inoperabile. Nelle forme di neuroblastoma metastatico, invece, si è passati da un livello di sopravvivenza del 20% a un livello di sopravvivenza del 45% dal 2000 al 2022. Questi dati, emersi a fine 2023 nel corso di un convegno tenutosi a Genova per i primi 30 anni dell’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma fanno ben sperare, ma c’è ancora molto da fare.

La campagna di Pasqua Cerco un uovo per amico invita all’acquisto delle uova solidali “Bambino con l’imbuto”, simbolo dell’associazione, per supportare la ricerca scientifica portata avanti dai centri di ricerca e di cura italiani che ogni giorno operano in sinergia per sconfiggere il neuroblastoma.

Per sostenere la ricerca basta visitare il sito www.neuroblastoma.org, sezione Anb Store alla voce Cerco un uovo amico Pasqua 2024. In alternativa, è possibile telefonare al numero 010-9868319 o al numero 010-9868320 oppure scrivere all’indirizzo di posta elettronica pasqua@neuroblastoma.org.

Uova attente all’ambiente

Durante questo periodo i consumi di cioccolato solitamente raggiungono livelli record, la maggior parte dei bambini infatti desidera un uovo non solo per la sorpresa al suo interno ma anche per fare una scorpacciata di cioccolato. In questo periodo però si è riscontrata una crisi sui prezzi del cacao e di conseguenza anche i prezzi delle uova si sono dovuti alzare. per rimediare a questa crisi e risolvere il problema di etico-sostenibilità, due start-up italiane, che fanno parte di Foodseed, hanno proposto due uova alternative. vediamo insieme di cosa si tratta.

La prima si chiama Foreverland, una start-up pugliese che propone come alternativa al cacao l’utilizzo della carruba, tipica dell’area mediterranea. Questa proposta chiamata Freecao non solo taglia di molto i costi e l’impatto ambientale, ma rappresenta anche una scelta più sana grazie all’assenza di glutine, lattosio, caffeina, ingredienti artificiali e una minore quantità di zuccheri. Le prime uova sono state messe in commercio quest’anno, hanno un peso di 500 grammi, sono completamente plant-based e sono state arricchite con le nocciole per arricchire ulteriormente il gusto.

La seconda proposta invece è portata avanti dalla Trusty, una start-up dell’Abruzzo. Questa realtà si è voluta focalizzare sullo sviluppo di infrastrutture digitali per rendere trasparenti le filiere agroalimentari. Per fare ciò utilizza la tecnologia blockchain e su ogni loro uovo è possibile trovare un QR che certifica l’origine sostenibile del cacao, in conformità con le norme europee per una produzione etica. Le uova sono realizzate inoltre in collaborazione con Loretta Fanella, chef pâtissier di Livorno, quindi anche il loro gusto sarà impeccabile.

Ecco quindi due proposte gustose e allettanti che potreste prendere in considerazione per la Pasqua 2024. In questo modo potreste sia soddisfare il desiderio di una scorpacciata di cioccolato che la vostra voglia di dare un mano all’ambiente, mostrando anche ai vostri bambini che si può essere ecosostenibili senza rinunciare a tutto il resto.

Da Kinder a Lindt, le uova di Pasqua più golose

Online si trovano uova di Pasqua per bambini delle più diverse, a partire da quelle che portano la firma dei brand che producono il cioccolato più apprezzato dai bimbi.

Un grande classico è l’uovo di Pasqua Kinder GranSorpresa Maxi, realizzato con l’iconico cioccolato bianco e nero del marchio. Le sorprese, quest’anno, si rifanno a personaggi molto amati dai bambini come quelli dell’Universo Marvel e della saga cartoon Miraculous.

Kinder, GranSorpresa Maxi. Prezzo: 15,99€

Lindt propone per la Pasqua 2024 diverse uova al cioccolato per bambini. Per gli amanti del cioccolato al latte, ci sono le uova dedicate al magico mondo dei draghetti e dei gufetti.

Lindt, Uova di Pasqua Bambini Draghi di Cioccolato al Latte. Prezzo: 18,50€

Lindt, Uova di Pasqua Bambini Gufi di Cioccolato. Prezzo: 18,50€

Per i bimbi che preferiscono i biscotti al cioccolato, Loacker ha pensato a delle novità irresistibili. Si tratta di uova di Pasqua in latta che contengono una vera e propria scorta di Loacker, disponibili in un’ampia varietà di gusti. Il packaging in latta, personalizzabile con un cartoncino su cui poter scrivere dediche speciali, è riutilizzabile come portaoggetti o come decorazione per la cameretta.

Loacker, Uovo di Pasqua in Latta Gnometti. Prezzo: 13,99€ su loacker.it

Uova di Pasqua per bambini e bambine con sorpresa: le più originali

Inutile negarlo, le uova di Pasqua fanno felici i bambini non solo per il cioccolato ma anche per le sorprese che contengono. Su Amazon si trovano tantissime uova di Pasqua per bambino e bambina, alcune anche molto originali.

Per le piccole fashioniste, non c’è niente di meglio dell’uovo di Pasqua di Barbie. Senza glutine e al cioccolato al latte, contiene sorprese ispirate alla più famosa delle bambole e al suo stile inconfondibile.

Dolfin, Uovo di Cioccolato Barbie. Prezzo: 14,70€

Brawl Stars è un videogioco d’azione per bambini grandi e adolescenti molto quotato in rete. Per i veri Brawler, arriva l’uovo di Pasqua al cioccolato al latte dedicato al game.

PiùBuono, Uovo di Pasqua 2024 Brawl Stars. Prezzo: 29,99€

Le bambole Cry Babies, tutte da stringere e da amare, ispirano questo uovo di Pasqua della linea PiùBuono Dolce & Toys. All’interno le Babies che piangono davvero, desiderose di attenzioni e coccole.

PiùBuono, Uovo di Pasqua Cry Babies. Prezzo: 16,99€

Manca poco al ritorno al cinema dei Me Contro Te, attesi nelle sale a giugno con il loro sesto film Operazione Spie. Se i vostri bambini sono fan di Luì e Sofì li farete sicuramente felici con questo uovo di Pasqua.

CandyFrizz Selection, Maxi Uovo di Pasqua Me Contro Te. Prezzo: 14,99€

Non mancano le uova di Pasqua per bambini che si rifanno all’immaginario dei dinosauri. Il mondo preistorico affascina da sempre i più piccoli e l’OvoSauro Il Regno dei Colossi è l’ideale per gli appassionati dell’era giurassica.

Dolci Preziosi, Uovo di Pasqua Ovosauro. Prezzo: 20,90€

La Pasqua si festeggia anche con Paw Patrol e Sam Il Pompiere. Dolci Preziosi e Paluani firmano rispettivamente le uova pasquali dedicate a questi cartoni animati molto seguiti specialmente dai bambini piccolissimi.

Dolci Preziosi, Uovo di Pasqua Paw Patrol. Prezzo: 29,90€

Paluani, Uovo Sam Il Pompiere. Prezzo: 9,90€

Risulta ancora in lavorazione la seconda stagione di Mercoledì, serie Netflix con protagonista Jenna Ortega nei panni della bizzarra Mercoledì Addams che ha fatto il boom di visualizzazioni con i suoi primi episodi. Bauli dedica proprio a lei, la tetra Mercoledì, un uovo di Pasqua da brividi!

Bauli, Uovo al Cioccolato Mercoledì. Prezzo: 22,50€

Concludiamo con un’alternativa all’uovo di Pasqua che piacerà molto sia ai grandi che ai piccini. Funko POP! propone delle figure che sembrano fatte di cioccolato ma che, in realtà, sono veri e propri oggetti da collezione. Si ispirano ad alcuni dei personaggi Marvel più amati, come Spider-Man.

Funko POP!, Marvel Spider-Man. Prezzo: 16,00€

