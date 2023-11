Vaccini non obbligatori: quali è meglio fare e quali no?

I vaccini non obbligatori, come dice la definizione stessa, sono quelli che restano al di fuori dall’obbligo di sottoporre i bambini a determinate vaccinazioni per poter frequentare la scuola. “Nei fatti, questa suddivisione è poco rilevante, perché anche i vaccini non obbligatori sono molto importanti per proteggere la salute dei più piccoli da malattie pericolose, a volte responsabili di decesso” spiega il professor Guido Castelli Gattinara, infettivologo dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma. Proprio per favorire una adesione consapevole in Italia questi vaccini ‘facoltativi’ sono offerti in modo gratuito fino a 18 anni di età. Ma vediamo insieme, nel dettaglio, quali sono queste vaccinazioni non obbligatorie e contro che cosa ci difendono.

Obbligo vaccinale: regole

Anche secondo il più recente Calendario Vaccinale, attivo da agosto 2023, le vaccinazioni obbligatorie nel nostro paese sono al momento dieci:

anti-poliomelitica;

anti-difterica;

anti-tetanica;

anti-epatite B;

anti-pertosse;

anti Haemophilus influenzae tipo B (tutte comprese nella esavalente in unica fiala)

anti-morbillo;

anti-rosolia;

anti-parotite;

anti-varicella (tutte e 4 comprese nella quadrivalente in unica somministrazione).

Queste vengono somministrate secondo un calendario vaccinale preciso e in forma combinata (ossia, con più antigeni presenti nella stessa siringa) a partire dal secondo mese di vita compiuto (cioè dai 3 mesi) del bambino. Si effettuano poi altri richiami per garantire il mantenimento di una completa immunizzazione per tutto l’arco della vita. Le vaccinazioni obbligatorie sono sottoposte a revisione ogni tre anni in base ai dati di diffusione delle malattie e della copertura vaccinale. Quando la copertura vaccinale è insufficiente, vi è il rischio che la malattia infettiva torni a diffondersi: si rende quindi necessario un “obbligo” per proteggere la collettività. Sono non obbligatori tutti gli altri vaccini raccomandati presenti nel calendario vaccinale. Oggi tutti i pediatri puntano a rendere le famiglie consapevoli dei grandi vantaggi e della sicurezza delle vaccinazioni in modo che possano scegliere volontariamente anche i vaccini non obbligatori, ma estremamente utili per proteggere la salute del proprio bambino e contribuire alla salute della società con la cosiddetta immunità di gregge.

Quali vaccini bisogna fare anche se non obbligatori

I vaccini non obbligatori secondo il Calendario vaccinale sono al momento cinque:

anti-meningococco B

anti-meningococco tetravalente ACYW

anti-pneumococco

anti-rotavirus

anti papillomavirus.

Sono tutti offerti gratuitamente in determinate fasce di età dalle Regioni di appartenenza. Vediamo a che cosa servono e quando si dovrebbero eseguire.

Anti-meningococco B

Questa vaccinazione protegge dal Meningococco di tipo B, responsabile di una seria forma di meningite (infezione che riguarda le meningi, membrane che avvolgono il cervello). La meningite di tipo B può colpire chiunque, ma è particolarmente diffusa nei bambini piccoli, al di sotto dell’anno di età. Si somministra in tre dosi: a 3 mesi, a 5 mesi con un richiamo e a 15 mesi compiuti.

Anti-meningococco A,C,Y,W (tetravalente)

La vaccinazione antimeningococcica tetravalente si chiama così perché contiene gli antigeni di quattro ceppi di Meningococco A, C, W135, Y che sono diffusi tra la popolazione in età più avanzata, soprattutto in adolescenza e tra i giovani adulti. Consiste in una somministrazione a 12 mesi compiuti, a distanza dall’antimeningococcica B di almeno un mese. È poi previsto – nelle zone ad alta endemia – la possibilità di un richiamo ad almeno 12 anni compiuti.

Anti-pneumococcica

La definizione corretta di questo vaccino è vaccino pneumococcico coniugato o PCV. Protegge contro le conseguenze pericolose dello Streptococcus pneumoniae, che soprattutto nei neonati e nei bambini causa forme anche serie di polmonite e otite acuta. Si somministra in tre dosi insieme all’esavalente, senza necessità di ulteriori richiami, ma poiché la protezione non dura tutta la vita viene fatto almeno un richiamo nell’età senile.

Anti-rotavirus

Questo vaccino protegge i bambini molto piccoli dal Rotavirus, un agente patogeno che causa gastroenteriti molto serie, responsabili di disidratazione, di complicanze e di ricovero ospedaliero. È disponibile in due formulazioni entrambe per via orale: una somministrata in due dosi e una in tre dosi. Il vaccino in due dosi si somministra una prima volta tra le 6 e le 12 settimane di vita, la seconda dopo almeno quattro settimane, completando il ciclo entro le 24 settimane di età. Nel vaccino in tre dosi si somministra la prima tra le 6 e le 12 settimane di vita, attendendo quattro settimane per la somministrazione delle successive due dosi. Il ciclo dovrebbe essere completato entro le 32 settimane.

Anti papillomavirus (Hpv)

È disponibile gratuitamente per tutti i ragazzi e le ragazze a partire dagli 11 anni di età ed è importante per immunizzarli da alcuni ceppi del Papilloma virus umano, pericolosi perché oncogenici (cancerogeni). Alcune varianti, infatti, possono con il tempo favorire lo sviluppo di tumori del collo dell’utero nella donna, del pene nel maschio e anche di forme di neoplasie del cavo orale. Il Papilloma virus si trasmette per via sessuale, quindi immunizzare i propri figli è un modo per difendere loro stessi e per evitare la diffusione dei ceppi pericolosi.

Esistono vaccini che sarebbe meglio evitare?

Secondo gli esperti, nessun vaccino è da evitare a priori. I dati scientifici dicono infatti che gli effetti collaterali (febbriciattola, dolore nella zona della puntura, nervosismo, un po’ di dissenteria nel caso del vaccino contro il Rotavirus) sono controllabili e si attenuano nel giro di pochi giorni. Effetti collaterali gravi sono molto rari, se non eccezionali e il beneficio di sottoporsi a questi vaccini non obbligatori è ampiamente superiore ai rischi. Ogni bambino viene ovviamente consigliato a seconda della propria storia clinica: forme serie di allergia a componenti del vaccino possono costituire una controindicazione. Inoltre è bene rimandare i vaccini se il bambino presenta mal di gola, febbre o altri disturbi di questo tipo, che indicano un’attività immunitaria in corso.

Come sono formulati questi vaccini

In molti casi, i vaccini raccomandati sono disponibili in forma combinata, con una sola iniezione che contiene più antigeni diretti contro diversi tipi di malattia o forme diverse della stessa. Questa formulazione riduce il disagio di dover sottoporre il bimbo a più punture e migliora l’efficacia della risposta del sistema di difese.

Le più comuni formulazioni combinate sono:

esavalente (difterite-tetano-pertosse-epatite B-poliomielite-Haemophilus influenzae tipo B)

trivalente DTPa (difterite-tetano-pertosse)

quadrivalente DTpaIPV (difterite-tetano-pertosse-polio)

trivalente MPR (morbillo-parotite-rosolia)

quadrivalente MPRV (morbillo-parotite-rosolia-varicella)

meningococco quadrivalente (A-C-W-Y)

Sono anche combinati il vaccino anti pneumococco (13 o 15 ceppi), quello per il papillomavirus (9 ceppi) e l’antipolio (3 ceppi)

Foto da unsplash

In breve Antipneumococcica, antirotavirus e altri sono vaccini non obbligatori importanti per difendere la salute dei più piccoli da malattie che si possono sviluppare anche nel corso della vita

Fonti / Bibliografia Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2023-2025 - Ospedale Pediatrico Bambino GesùAttualmente è in vigore il nuovo Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV) 2023-2025

Trova Norme & Concorsi - Normativa SanitariaNormativa Sanitaria offre una raccolta coordinata degli atti normativi ed amministrativi in materia sanitaria, fornendo agli operatori del settore ed ai cittadini uno strumento per la ricerca e la consultazione degli stessi.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.