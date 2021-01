Vanno bene queste beta?

Una domanda di: Ilaria

Buongiorno, sono di nuovo in gravidanza dopo 3 aborti in meno di 2 anni

l’ansia e la paura è tanta.

Sono in cura con eparina, cardioaspirina, tiche per la tiroide, cortisone e

prontogest. Ultima mestruazione il 17 dicembre. Primo valore beta 18/01 664,1.

Secondo valore beta 21/01 1133,2. Questo incremento con il mancato raddoppio può essere ancora considerato

normale per una gravidanza evolutiva o sto andando incontro ad un quarto aborto?

Grazie mille per la disponibilità.

Gentile signora,

il valore può ancora essere considerato normale. Occorrerà ripetere il dosaggio tra qualche giorno, per accertare che ci sia un incremento. Dopodiché con il primo controllo ecografico potrà avere la conferma che tutto sta procedendo per il meglio. Tanti cari auguri. BimbiSani&belli cercherà la risposta che desideri, consultando fonti autorevoli e attendibili.

