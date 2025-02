Anche quest’anno il mese più colorato dell’anno propone vestiti di Carnevale per bambini di tutte le età, da quelli per i bimbi di 1 anno a quelli per i bambini dai 6 ai 10 anni.

Le date da segnare per il Carnevale 2025 sono quelle comprese tra giovedì 27 febbraio e martedì 5 marzo e, come ogni anno, sono davvero tanti i costumi di Carnevale tra cui poter individuare il travestimento perfetto, sia per maschi che per femmine.

Vestiti di Carnevale per bambini 1 anno

Iniziamo da qualche spunto per i vestiti di Carnevale per i bambini di 1 anno. A questa età i bimbi non decidono da soli quale travestimento adottare, per cui i genitori possono farsi guidare dalle tendenze del momento oppure puntare sui vestiti di Carnevale evergreen, come quelli ispirati ai supereroi.

A tal proposito, Toys Center propone una gamma di costumi di Carnevale davvero molto ampia, tra cui questo travestimento da piccolo Batman.

Toys Center, Costume Batman Baby. Prezzo: 24,99€ su toyscenter.it e nei negozi fisici del brand

Anche Città del Sole pensa al Carnevale, e lo fa con le Baby Mantelle. Pratiche da far indossare ai bambini davvero molto piccoli, si rifanno ai costumi di Batman e Spider-Man oppure a creature mitologiche come i draghi.

Città del Sole, Baby Mantelle Batman e Spider-Man. Prezzo: 35,95€ su cittadelsole.it e nei negozi fisici del brand

Città del Sole, Baby Mantella Drago. Prezzo: 24,95€ su cittadelsole.it e nei negozi fisici del brand

Sono dolcissimi e morbidi i vestiti di Carnevale Trudi, disponibili da Toys Center. Il costume da leoncino è perfetto per i maschietti, ma può essere usato anche dalle femminucce.

Toys Center, Costume Leoncino Trudi. Prezzo: 34,99€ su toyscenter.it e nei negozi fisici del brand

Cambiando decisamente genere, conoscete Gli Incredibili? Il film Disney Pixar ispira questo tenero vestito di Carnevale adatto anche ai bimbi più piccoli.

Disguise, Costume ufficiale Disney Jack L’Incredibile. Prezzo: 18,95€ – 30,94€

Con H&M, invece, bimbi e bimbe possono trasformarsi in simpatici ranocchi. Il set è composto da maglia e copricapo coordinati in jersey leggermente imbottito.

H&M, Set di costumi Verde/Rana. Prezzo: 24,99€ su hm.com

I vestiti di Carnevale per bambini tradizionali non passeranno mai di moda. Pinocchio, il burattino che sogna di diventare un bambino vero, è uno dei personaggi più belli.

Pegasus, Costume Pinocchio. Prezzo: 26,51€ – 39,90€

Lo stesso dicasi di Cappuccetto rosso, un travestimento di Carnevale classico ma sempre attuale adatto alle bambine molto piccole.

Rubies, Costume da Cappuccetto Rosso. Prezzo: 20,58€

Per le bambine di 1 anno, un altro travestimento gettonato è quello da coccinella. Un costume tenero e colorato, semplicemente delizioso.

Cartoon, Costume Carnevale Coccinella. Prezzo: 13,10€

Si ispira a una piccola Minnie questo set di 2 pezzi firmato H&M. Disponibile anche nella taglia 2-6 mesi (quindi per bambine piccolissime), si compone di abitino e cuffietta con orecchie.

H&M, Set per travestimento 2 pezzi – Rosa/Minni. Prezzo: 24,99€ su hm.com

Manca poco all’uscita del film live action Biancaneve. Disney propone, per questo Carnevale, un delizioso vestito adatto alle neonate. Identico a quello dell’amata Principessa, include anche una fascia con fiocco.

Disney, Tutina costume Biancaneve neonato. Prezzo: 18.00€ su disneystore.it e nei negozi fisici del brand

Vestiti di Carnevale dai 2 ai 5 anni

Continuiamo con i vestiti di Carnevale per bambini dai 2 ai 5 anni. In questo frangente i piccoli di casa iniziano ad avere dei gusti più definiti, sanno bene ciò che preferiscono, cosa piace loro e cosa no. La scelta del costume di Carnevale li vede coinvolti in prima persona, anche perché solitamente i travestimenti vengono sfoggiati alle feste organizzate dalla scuola dell’infanzia e tra amichetti, quindi è d’obbligo fare una bella figura.

Tra i personaggi più amati continua a esserci Pikachu, retaggio degli anni ’90-’00 ma apprezzatissimo anche dai bimbi di oggi.

Amscan, Costume Pikachu. Prezzo: 26,99€ – 69,35€

A proposito di tute intere, su Amazon è disponibile questa tuta/pigiama di Stitch sfruttabile sia per dormire che per i party a tema e le ricorrenze come il Carnevale.

Zpllsbratos, Tutina Stitch. Prezzo: 27,99€

Sono intramontabili i vestiti di Carnevale ispirati a personaggi leggendari come i pirati, che popolano storie fantastiche con le loro avventure tra i mari sconfinati e i loro preziosi tesori.

Ciao, Capitano dei Pirati Costume bambino. Prezzo: 34,90€ – 49,90€

Per i maschietti, anche a quest’età, vanno per la maggiore tutti i vestiti di Carnevale da supereroi. Spider-Man, per esempio, resiste in cima alle preferenze.

Rubies, Costume Spiderman. Prezzo: 28,25€ – 48,91€

Per quanto riguarda le femmine, non si spezza l’incanto di Frozen. Nonostante il cartone animato sia uscito al cinema ormai da diversi anni, il vestito di Carnevale da Elsa piace ancora moltissimo alle bambine.

Grimadea, Vestito Elsa Frozen. Prezzo: 25,99€

Si ispira a Elsa di Frozen anche questo adorabile vestito di Carnevale firmato H&M, una delle tante proposte del brand destinate alle bambine.

H&M, Travestimento Turchese Chiaro/Frozen. Prezzo: 29,99€ su hm.com

Il personaggio Disney del momento, però, è Vaiana di Oceania 2, uscito al cinema sul finire dello scorso anno. Il costume include top e gonna per un travestimento completo. Sono disponibili anche alcuni accessori abbinati per ultimare il look.

Disney, Costume bimbi Vaiana Oceania. Prezzo: 41,25€ su disneystore.it e nei negozi fisici del brand

Restando in casa Disney, anche quest’anno vedremo tante bambine di età compresa tra i 2 e i 5 anni vestite da Cruella. Le piccole Crudelia De Mon sono irresistibili con le loro parrucche bicolor.

HAMOOM, Cruella Costume con parrucca. Prezzo: 14,99€

Avete poco tempo a disposizione? Per un travestimento dell’ultimo minuto Città del Sole propone le deliziose Ali di fata rosa. Decorate con fiori perlati e con cinghie elastiche in raso, sono facili da indossare e molto comode.

Città del Sole, Ali di fata rosa. Prezzo: 11,95€ su cittadelsole.it

Vestiti di Carnevale dai 6 ai 10 anni

Con i bambini più grandi, di età compresa dai 6 ai 10 anni, ci si può davvero sbizzarrire, anche perché i vestiti di Carnevale tra cui poter scegliere si fanno sempre più particolareggiati e di impatto.

Le bambine grintose possono trasformarsi in Harley Quinn, protagonista femminile indiscussa dell’universo DC.

Ciao, Harley Quinn Costume travestimento bambina originale DC Comics. Prezzo: 27,25€

Per i maschietti, il suo alter ego maschile (nonché suo fidanzato): l’eccentrico Joker. In entrambi i casi, per rendere davvero credibile il travestimento è importante abbinare il trucco giusto.

Ciao, Joker Costume bambino originale DC Comics. Prezzo: 28,30€

Il mondo dei fumetti ispira vestiti di Carnevale bellissimi per questa fascia di età spostandosi in casa Marvel, da Capitan America a Hulk.

Rubie’s, Costume Capitan America Endgame per bambini. Prezzo: 26,03€

Rubie’s, Costume Hulk Endgame Classic Avengers bambino. Prezzo: 29,85€

A questa età l’ispirazione arriva anche dai videogiochi. Uno dei personaggi più gettonati è sicuramente Sonic, protagonista iconico dei videogiochi anni ’90 che in tempi recenti si è fatto conoscere anche dalle nuove generazioni di piccoli. Tra i costumi a tema più particolareggiati si distingue quello di Rubie’s.

Rubie’s, Sonic Costume. Prezzo: 34,87€

Un altro personaggio da cui prendere spunto è Monkey D. Rufy di One Piece. Il costume qui sotto è davvero molto simile a quello dell’originale, protagonista del celebre manga.

Chaks, One Piece Costume Monkey. Prezzo: 51,53€ – 59,99€

Sbirciando in casa Disney, invece, troviamo l’originalissimo costume da Buzz Lightyear di Toy Story. Le ali hanno le luci e il costume include guanti e copricapo.

Disney, Costume bimbi con luci Buzz Lightyear Toy Stoy. Prezzo: 37,50€ su disneystore.it e nei negozi fisici del brand

Concludiamo con qualche altro spunto per le bambine. Il mondo di Hogwarts continua ad affascinare e il costume di Hermione, personaggio portato al successo al cinema da Emma Watson, è ancora un’icona e un’ispirazione per tantissime bambine e ragazzine.

Ciao, Costume Hermione Granger – Harry Potter. Prezzo: 34,00€

Da un’icona all’altra: per le amanti del rosa, non c’è niente di meglio di un vestito di Carnevale ispirato a Barbie. Sulla scia del grande successo del live action campione di incassi al cinema nel 2023, su Amazon sono disponibili moltissimi costumi di Carnevale che permettono alle bimbe di trasformarsi nella loro bambola preferita.

Ciao, Barbie Diva Princess Costume bambina. Prezzo: 34,90€

Se si preferisce andare sul classico, consigliamo ancora una volta i costumi di Carnevale Disney ispirati alle Principesse. Qui in particolare abbiamo il costume di Rapunzel, caratterizzato da un corpetto modellato da nastro di raso, maniche a sbuffo e finiture dorate su scollo, cintura e gonna.

Disney, Collezione costume bimbi Rapunzel. Prezzo: 41,25€ su disneystore.it e nei negozi fisici del brand

Per un Carnevale “in fondo al mar”, ecco il costume da Ariel ispirato a La Sirenetta. Si compone di top ornato con strass e di gonna a coda di pesce in tulle rivestita di glitter.

Disney, Costume bimba La Sirenetta. Prezzo: 41,25€ su disneystore.it e nei negozi fisici del brand

Se siete alla ricerca di idee originali, rifatevi alle ultime uscite Disney al cinema e in TV. Le bimbe possono trasformarsi in personaggi dai look iconici come Red di Descendants, protagonista di Descendants: L’ascesa di Red.

COYBTO, Costume Descendants Bambina. Prezzo: 37,99€ – 38,99€

Un altro costume particolarissimo è quello da Disgusto, tra i personaggi di Inside Out 2. Vi basterà aggiungere una parrucca verde per completare il travestimento.

Lito, Costume Disgusto. Prezzo: 19,99€ – 28,99€

Se la piccola di casa è fan di Miraculous, trasformatela nella coraggiosa Ladybug. Il costume di seguito è dotato di maschera.

Rubies, Costume Miraculous Ladybug. Prezzo: 23,99€

In copertina Foto di Eman Genatilan via Pexels.com

