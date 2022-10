Vista: ci vede bene il tuo bambino?

La funzione visiva è fondamentale poiché media l’83% del collegamento con il mondo esterno: è quindi chiaro che, se ci sono difficoltà di vista, queste possono determinare problemi di sviluppo e difficoltà ad imparare. Per questo è importante sottoporre il bambino periodicamente a una visita oculistica. A spiegare l’importanza della figura del medico oculista e delle visite periodiche è Matteo Piovella, presidente della Società oftalmologica italiana (Soi).

Quali sono i difetti alla vista più comuni?

Tra i difetti che possono interessare la vista dei bambini il più diffuso è la miopia, che impedisce di vedere bene gli oggetti a distanza. Altri difetti che occorre individuare in tempo per poter agire efficacemente sono:

, meglio conosciuta come “sindrome dell’occhio pigro” che, spiega l’esperto, “se non curata lascia i bambini con la visione da un solo occhio, mentre con trattamenti che non sono né impegnativi, né pericolosi, si recupera pienamente”; lo strabismo: disturbo legato a un cattivo coordinamento dell’azione dei muscoli oculari.

Quando sottoporre i bambini a visita oculistica?

Gli esperti dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù spiegano che anche se il bambino non ha mai avuto problemi di vista è bene sottoporlo a controlli alle seguenti età:

in concomitanza con l’inizio della scuola dell’obbligo; successivamente poi, secondo le indicazioni dell’oculista, è consigliato effettuare visite periodiche.



In sintesi Come si fa a capire se un bambino ha problemi di vista? Ecco i segnali da non sottovalutare: il bambino strizza frequentemente gli occhi

ha spesso mal di testa

tende a reclinare la testa da un lato quando il bambino osserva qualcosa

tende a strofinarsi spesso gli occhi.

Fonti / Bibliografia Visita oculistica - Ospedale Pediatrico Bambino GesùÈ importante che anche i bambini piccoli siano sottoposti a periodici controlli per escludere o correggere eventuali problemi alla vista

