VITAMINA D: un’alleata per il sistema immunitario dei bambini

Finite le vacanze, quasi finita l’estate, è tempo di ritornare alle attività scolastiche per milioni di bambini italiani. Ed è utile pensare a come proporre ai nostri figli un alleato prezioso per la loro salute e crescita, il colecalciferolo (vitamina D3), che può essere introdotto nell’organismo solo in minima parte con l’alimentazione.

È infatti la pelle a produrre questa sostanza, sotto l’attivazione dei raggi solari, la principale fonte di vitamina D3. Soprattutto in vista dell’autunno, quando l’esposizione al sole diminuisce progressivamente, può essere importante l’integrazione con vitamina D3.

Sistema immunitario

Ma perché è così importante la vitamina D? In questo periodo dell’anno spicca il suo ruolo fisiologico sul sistema immunitario: diversi studi scientifici ormai da anni confermano che il colecalciferolo è in grado di sostenere le difese naturali dell’organismo, che può così svolgere in modo ottimale le sue funzioni di difesa contro gli agenti esterni.

Crescita e sviluppo osseo

La vitamina D svolge anche un ruolo importante nella regolazione dei processi di mineralizzazione ossea, promuovendo l’assorbimento di calcio e fosforo a livello intestinale. L’apparato muscolo-scheletrico è costituito da ossa e muscoli. Questi ultimi rappresentano il principale stimolo meccanico per la crescita e lo sviluppo del tessuto osseo, infatti ne influenzano la forza e la resistenza e promuovono i processi di acquisizione della massa ossea. Incoraggiare l’esercizio fisico possibilmente all’aperto favorisce l’esposizione alla luce solare e permette al bambino il mantenimento di uno stato vitaminico D adeguato.

Caramelle buone e utili

D3Base Junior è un integratore alimentare fonte di vitamina D3 studiato appositamente per i bambini dai quattro anni in su perché in forma di caramelle gommose, nei gusti arancia e frutti di bosco ed è senza glutine, senza lattosio e senza zuccheri.

D3Base Junior è indicato nei casi in cui la dieta e l’esposizione solare non siano sufficienti ad assicurare il fabbisogno di vitamina D.

La quantità di vitamina D3 contenuta in ciascuna caramella (600 U.I.) equivale a quanto raccomandato dalla Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU) su base giornaliera. La vitamina D contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario, alla normale crescita e allo sviluppo osseo dei bambini.

