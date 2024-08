Zaini scuola primaria: i più belli tra cui scegliere

06La scelta in termini di zaini per la scuola primaria è davvero molto ampia. I genitori e i bambini possono sbizzarrirsi individuando lo zaino per la scuola elementare migliore tra un’infinità di modelli diversi, a seconda del gusto personale e delle esigenze.

In linea generale, gli zaini per la scuola elementare devono essere prima di tutto comodi e funzionali. Lo zaino ideale è capiente e robusto ma leggero, non ingombrante. Tra le caratteristiche da ricercare ci sono lo schienale regolabile e gli spallaci imbottiti, a loro volta regolabili. I modelli con chiusura a patella sono i più adatti ai primissimi anni di scuola elementare, mentre gli zaini per la scuola primaria con zip sono consigliati ai bambini più grandi.

Un altro modello molto venduto è lo zaino trolley, da scegliere quando il carico si fa importante per non gravare sulla schiena.

Quanto deve essere grande lo zaino

Specialmente quando si sta per acquistare il primo zaino per la scuola primaria, quindi per bambini molto piccoli, è fondamentale valutarne con attenzione le dimensioni. Gli zaini per la scuola primaria solitamente hanno una capacità di circa 20/30 litri e uno spessore compreso tra 10 e 22 cm. L’altezza è di circa 43 cm, mentre la larghezza di 30 cm.

Lo zaino dovrebbe poi essere leggero, anche quando è vuoto. I bambini della scuola primaria possono portare sulla schiena un peso di 2,5 kg nei loro primi anni di studi, carico che può arrivare a un massimo di 5 kg negli anni a seguire. I genitori, in ogni caso, dovrebbero sempre tenere presente la costituzione e la struttura del bambino in fase di acquisto.

Zaini scuola primaria bambina

Gli zaini per bambini al giorno d’oggi sono spesso caratterizzati da stampe e colori unisex, ma per praticità abbiamo pensato di darvi comunque qualche suggerimento specifico partendo dagli zaini scuola elementare bambina.

Sulla scia del grande successo riscosso lo scorso anno al cinema dal live-action Barbie, tra i modelli più gettonati e richiesti per il prossimo anno scolastico spiccano sicuramente tutti quelli dedicati alla bambola più famosa al mondo. Seven ne firma uno molto comodo, con spallacci imbottiti e diverse tasche frontali e laterali, nei toni del blu denim e del rosa. La patta anteriore è interamente rivestita di paillettes.

Seven, Zaino estensibile Big Barbie. Prezzo: 69,90€

Restando in tema di iridescenze e luccichii, è impossibile resistere a questo zaino estensibile interamente ricoperto di stelle sempre firmato Seven.

Seven, Zaino Scuola Estensibile Triplicabile Star Plan. Prezzo: 79,90€

Anche Disney suggerisce un’infinità di proposte, tra cui lo zaino Principesse Disney dedicato alle iconiche protagoniste dei cartoni. Le pratiche zip e le tasche portaoggetti con retina laterali lo rendono il modello ideale per affrontare i primi giorni di scuola.

Disney, Zaino Principesse Disney. Prezzo: 22,99€

Una delle migliori marche, al momento, è Ergobag. Gli zaini del brand presentano una struttura solida e robusta e sono ergonomici, come il modello di seguito declinato in un acceso punto di fucsia.

Ergobag, Backpack bambina (pack da 2). Prezzo: 124,99€ in offerta

Come anticipato, gli zaini per la scuola primaria dovrebbero avere spallacci bene imbottiti per risultare comodi. La struttura di sostegno deve essere rinforzata principalmente in corrispondenza di spalle e dorso, per attutire peso e urti. Anche la scelta del materiale è importante: i tessuti traspiranti e impermeabili, antigraffio e antimacchia, sono i migliori in assoluto e i più facili da lavare.

Fandare, Zainetto scuola primaria. Prezzo: 42,99€

Gli zaini estensibili sono i più pratici e sono l’ideale se si ha intenzione di acquistare uno zaino che possa essere utilizzato per più anni di seguito. Generalmente duplicano o triplicano la loro capienza tramite zip laterali e sono dotati anche di ulteriori tasche. Su Amazon se ne trovano tantissimi, dedicati a icone dei cartoni Disney come Minnie ed Elsa di Frozen e a personaggi fantastici come gli unicorni.

Seven, Zaino Doppio Scomparto MINNIE M IS FOR MOUSE. Prezzo: 41,11€

Seven, Zaino estensibile Frozen. Prezzo: 49,90€

HTGroce, Zaino bambina scuola primaria Unicorno. Prezzo: 37,99€ in offerta

SJ Gang, Zaino Big Animali Fantasy Colorato. Prezzo: 74,90€ in offerta

Zaino trolley: sì o no?

Al classico zaino si affianca un altro modello, molto dibattuto tra i genitori, ovvero lo zaino trolley. Sceglierne uno per la scuola primaria comporta sia vantaggi che svantaggi. Risulta sicuramente pratico quando il carico si fa più importante, ma in particolar modo per i bambini molto piccoli potrebbe rivelarsi addirittura d’intralcio.

Questo modello di zaino è per alcuni versi poco funzionale, ecco alcuni svantaggi che abbiamo trovato:

ruote del trolley che raccolgono sporcizia lungo la strada e sui marciapiedi (portandola quindi in casa);

non sempre può essere lavato in lavatrice;

poco funzionale da trasportare se il bambino deve salire o scendere le scale.

Tra i vantaggi c’è il fatto che lo zaino può essere anche pieno di libri ma sarà comunque facile da trasportare anche per un bambino di prima elementare, nel percorso casa-scuola. Un buon compromesso è scegliere uno zaino con trolley staccabile, da poter utilizzare sia come trolley che come zaino tradizionale. Tra i migliori ci sono quelli di SJ Gang, linea di Seven pensata appositamente per i più piccoli.

SJ Gang, Trolley scuola – SJ Girl Zaino staccabile. Prezzo: 109,90€ in offerta

Se il modello trolley piace a voi e ai vostri bambini, Seven per Disney propone interessanti novità per l’anno scolastico in arrivo. Questo trolley scomponibile ispirato a Stitch, dotato di doppio scomparto, presenta una comoda tasca frontale con zip e gode del sistema brevettato salva spallacci Crossover System. Il carrello è staccabile.

Seven per Disney, Trolley Jack-3WD Lilo & Stitch. Prezzo: 123,00€

Zaini scuola primaria bambino

Passiamo agli zaini per la scuola elementare da bambino. Le caratteristiche da ricercare, ovviamente, sono le stesse: spazi centrali molto ampi per organizzare il materiale scolastico, tasche frontali capienti e spallacci imbottiti.

Super Mario, Zaino scolastico. Prezzo: 61,38€

Tra le stampe più apprezzate dai bambini ci sono quelle che vedono protagonisti personaggi dei videogiochi, dei cartoni animati e dei fumetti: da Super Mario e Sonic a Spider-Man, fino ai dinosauri di Jurassic World, non c’è che l’imbarazzo della scelta.

Seven, Zaino estensibile Spider-Man. Prezzo: 55,29€ in offerta

Sonic, Zaino Scuola Elementare. Prezzo: 22,99€

Jurassic World, Zaino bambino Dinosauri. Prezzo: 18,99€

Su Amazon si trovano a ottimi prezzi zaini per la scuola primaria firmati Marvel, da sfruttare sia nei primi anni di studi che, eventualmente, più avanti. Comodo e leggero, questo zainetto è dotato di uno scomparto principale con cerniera, una tasca frontale e una tasca laterale in rete.

Marvel, Zaino scuola primaria bambino Avengers. Prezzo: 23,99€

Al cinema sta riscuotendo grande successo il film Deadpool & Wolverine. Proprio a Deadpool, il Mercenario Chiacchierone interpretato sul grande schermo da Ryan Reynolds, si ispira questo zaino che farà felici tutti i suoi fan.

Marvel, Zaino Bambini Deadpool. Prezzo: 20,99€

I papà e le mamme che stravedono per Star Wars e che stanno educando i loro bimbi alla saga non potranno resistere. Comodo e pratico, lo zaino ispirato alla serie The Mandalorian è uno dei più gettonati su Amazon ed è adatto sia agli ultimi anni di primaria che alle scuole medie.

Disney, The Mandalorian Cartella Scuola – Zaino Scuola Elementare Bambino. Prezzo: 20,99€

Non è detto che i bambini vogliano utilizzare lo stesso zaino per l’intero ciclo di scuola primaria, ma scegliendo accuratamente motivi e stampe è possibile assicurare allo zaino una sopravvivenza maggiore. Seven e Invicta restano i marchi più venduti.

Seven, Urban Rock Zaino Estensibile. Prezzo: 76,60€

Stampe come graffiti, pattern geometrici e motivi camouflage possono andar bene anche per le scuole medie. Meglio scegliere, soprattutto in questo caso, dei modelli estensibili e capienti.

Invicta, Zaino scuola estensibile Camo Squared Blu. Prezzo: 112,86€

Come per le femminucce, gli zaini trolley staccabili rappresentano un’opzione anche per i maschi. Tra i più belli, in particolare per i più piccoli, ci sono quelli di Perletti. Ispirati al mondo degli animali, presentano dettagli catarifrangenti che sono molto utili in inverno e durante le giornate di pioggia più uggiose se si fanno tragitti a piedi.

Perletti, Zaino Trolley bambino. Prezzo: 31,90€

Per i più grandi, invece, lo Zainetto trolley di Spider-Man è l’accessorio perfetto. Lo scomparto principale è molto spazioso, la maniglia è retrattile e gli spallacci sono regolabili.

Disney, Zainetto trolley stampa lenticolare Spider-Man e Venom. Prezzo: 42,00€

