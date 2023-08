Zaini scuola: quale scegliere per la primaria

La scelta in termini di zaini per la scuola primaria è davvero molto ampia. Fortunatamente, i genitori e i bambini possono sbizzarrirsi individuando lo zaino migliore tra un’infinità di modelli diversi. Le opzioni a disposizione sono così tante che possono sorgere dei dubbi su quale zaino prendere per la primaria (le cosiddette “elementari”), ma seguendo alcuni accorgimenti è possibile fare un acquisto oculato che accompagnerà in modo efficiente i piccoli di casa nei primissimi anni di studio.

Scopriamo insieme quali sono le caratteristiche da ricercare e come scegliere i migliori zaini per la scuola primaria, per bambina e per bambino.

Qual è il migliore zaino per iniziare la scuola primaria

Prima di scoprire insieme quali sono i migliori zaini per la scuola primaria da comprare online, facciamo il punto sulle caratteristiche che uno zaino dovrebbe avere per essere davvero comodo e funzionale. Il requisito più importante è che sia ergonomico, con spallacci regolabili e imbottiti preferibilmente arrotondati per non scivolare dalle spalle e per proteggere la schiena.

Il fondo deve essere imbottito e preformato. Ciò fa sì che libri e quaderni non si pieghino e che lo zaino resti in piedi e ben saldo a terra anche da solo, in modo che i bambini possano riuscire a prendere tutto ciò che occorre loro senza doversi preoccupare di non farlo cadere.

Lo schienale deve essere traspirante e regolabile a seconda dell’altezza del bambino e la presenza di cinghia lombare e lacci è un ulteriore aiuto per indossarlo al meglio. Per i primissimi anni di scuola primaria meglio puntare sulla chiusura a patella, mentre quella con zip è adatta ai bambini più grandi.

Quanto deve essere grande lo zaino

Specialmente quando si sta per acquistare il primo zaino per la scuola primaria, quindi per bambini molto piccoli, è fondamentale valutarne con attenzione le dimensioni. Gli zaini per la scuola primaria solitamente hanno una capacità di circa 20/30 litri e uno spessore compreso tra 10 e 22 cm. L’altezza è di circa 43 cm, mentre la larghezza di 30 cm.

Lo zaino dovrebbe poi essere leggero, anche quando è vuoto. I bambini della scuola primaria possono portare sulla schiena un peso di 2,5 kg nei loro primi anni di studi, carico che può arrivare a un massimo di 5 kg negli anni a seguire. I genitori, in ogni caso, dovrebbero sempre tenere presente la costituzione e la struttura del bambino in fase di acquisto.

Zaini scuola primaria bambina

Gli zaini per bambini al giorno d’oggi sono spesso caratterizzati da stampe e colori unisex, ma per praticità abbiamo pensato di darvi comunque qualche suggerimento specifico a tema zaini scuola primaria bambina e bambino.

Sulla scia del grande successo che sta riscuotendo al cinema il live-action Barbie, tra i modelli più gettonati e richiesti per il prossimo anno scolastico spiccano sicuramente tutti quelli dedicati alla bambola più famosa al mondo. Seven ne firma uno molto comodo, con spallacci imbottiti e diverse tasche frontali e laterali, nei toni del blu denim e del rosa. La patta anteriore è interamente rivestita di paillettes.

Seven, Zaino estensibile Big Barbie. Prezzo: 56,90€

Una delle migliori marche, al momento, è Ergobag. Gli zaini del brand presentano una struttura solida e robusta e sono ergonomici, come il modello di seguito declinato in un acceso punto di fucsia.

Ergobag, Backpack bambina. Prezzo: 113,90€ in offerta

Come anticipato, gli zaini per la scuola primaria dovrebbero avere spallacci bene imbottiti per risultare comodi. La struttura di sostegno deve essere rinforzata principalmente in corrispondenza di spalle e dorso, per attutire peso e urti. Anche la scelta del materiale è importante: i tessuti traspiranti e impermeabili, antigraffio e antimacchia, sono i migliori in assoluto e i più facili da lavare.

Fandare, Zainetto scuola primaria. Prezzo: 42,99€

Gli zaini estensibili sono i più pratici e sono l’ideale se si ha intenzione di acquistare uno zaino che possa essere utilizzato per più anni di seguito. Generalmente duplicano o triplicano la loro capienza tramite zip laterali e sono dotati anche di ulteriori tasche. Su Amazon se ne trovano tantissimi, dedicati a icone dei cartoni come Elsa di Frozen e a personaggi fantastici come gli unicorni.

Seven, Zaino estensibile Frozen. Prezzo: 41,17€

HTGroce, Zaino bambina scuola primaria Unicorno. Prezzo: 36,99€ in offerta

SJ Gang, Zaino Big Animali Fantasy Colorato. Prezzo: 69,90€ in offerta

Al classico zaino si affianca un altro modello, molto dibattuto tra i genitori, ovvero lo zaino trolley. Sceglierne uno per la scuola primaria comporta sia vantaggi che svantaggi. Risulta sicuramente pratico quando il carico si fa più importante, ma in particolar modo per i bambini molto piccoli potrebbe rivelarsi addirittura d’intralcio.

Per esempio, se il bambino deve salire o scendere delle scale lo zaino trolley può essere poco funzionale. Difficilmente nei primi anni di scuola lo zaino è molto pesante e, inoltre, le ruote del trolley raccolgono sporcizia lungo la strada e i marciapiedi. La maggior parte degli zaini trolley non si può nemmeno lavare in lavatrice.

SJ Gang, Trolley scuola – SJ Girl Zaino staccabile. Prezzo: 109,90€ in offerta

Un buon compromesso è scegliere uno zaino con trolley staccabile, da poter utilizzare sia come trolley che come zaino tradizionale. Tra i migliori ci sono quelli di SJ Gang, linea di Seven pensata appositamente per i più piccoli.

Zaini scuola primaria bambino

Passiamo agli zaini per la scuola primaria da bambino. Le caratteristiche da ricercare, ovviamente, sono le stesse: spazi centrali molto ampi per organizzare il materiale scolastico, tasche frontali capienti e spallacci imbottiti.

Super Mario, Zaino scolastico. Prezzo: 58,03€

Tra le stampe più apprezzate dai bambini ci sono quelle che vedono protagonisti personaggi dei videogiochi, dei cartoni animati e dei fumetti: da Super Mario a Spider-Man, fino ai dinosauri di Jurassic World, non c’è che l’imbarazzo della scelta.

Seven, Zaino estensibile Spider-Man. Prezzo: 51,27€ in offerta

Jurassic World, Zaino bambino Dinosauri. Prezzo: 26,99€

Su Amazon si trovano a ottimi prezzi zaini per la scuola primaria firmati Marvel, da sfruttare sia nei primi anni di studi che, eventualmente, più avanti. Comodo e leggero, questo zainetto è dotato di uno scomparto principale con cerniera, una tasca frontale e una tasca laterale in rete.

Marvel, Zaino scuola primaria bambino Avengers. Prezzo: 25,99€

Non è detto che i bambini vogliano utilizzare lo stesso zaino per l’intero ciclo di scuola primaria, ma scegliendo accuratamente motivi e stampe è possibile assicurare allo zaino una sopravvivenza maggiore. Seven e Invicta restano i marchi più venduti.

Seven, Zaino Navybush Boy. Prezzo: 59,90€ in offerta

Stampe come graffiti, pattern geometrici e motivi camouflage possono andar bene anche per le scuole medie. Meglio scegliere, soprattutto in questo caso, dei modelli estensibili e capienti.

Invicta, Zaino scuola estensibile Camo Squared Blu. Prezzo: 72,90€

Come per le femminucce, gli zaini trolley staccabili rappresentano un’opzione anche per i maschi. Tra i più belli, in particolare per i più piccoli, ci sono quelli di Perletti. Ispirati al mondo degli animali, presentano dettagli catarifrangenti che sono molto utili in inverno e durante le giornate di pioggia più uggiose se si fanno tragitti a piedi.

Perletti, Zaino Trolley bambino. Prezzo: 33,90€

