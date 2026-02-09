Clamidia: come si prende, sintomi e cura

La clamidia è una delle infezioni sessualmente trasmesse più comuni, eppure è anche una delle meno riconosciute. Infatti, nella maggior parte dei casi non dà segnali evidenti, per cui può restare silenziosa per mesi, talvolta per anni. Ciò non significa che non sia pericolosa: nel frattempo, infatti, può continuare a diffondersi e, nei casi più seri, causare conseguenze importanti sulla salute riproduttiva femminile. Per questo, è importante imparare a conoscerla.

Si trasmette principalmente attraverso rapporti sessuali non protetti, anche in assenza di eiaculazione. Quando si manifesta lo fa principalmente con bruciore durante la minzione, perdite anomale, dolore al basso ventre. La diagnosi è semplice, così come la cura, a base di antibiotici. Informazione, prevenzione e controlli regolari sono fondamentali per proteggersi.

Come si prende la clamidia

Questa infezione batterica è causata dal batterio Chlamydia trachomatis. Colpisce soprattutto l’apparato genitale, ma può interessare anche altre zone del corpo come retto e gola.

È molto diffusa perché si trasmette con facilità e, nella maggior parte dei casi, non provoca disturbi immediatamente riconoscibili, per cui spesso non viene subito riconosciuta. È particolarmente diffusa tra i giovani a causa dei comportamenti sessuali a rischio, il mancato utilizzo del preservativo in primis. È importante sapere che basta un solo rapporto non protetto per contrarre l’infezione e che una persona può essere contagiosa anche se non ha alcun sintomo.

La clamidia è un’infezione sessualmente trasmissibile più frequente nelle donne rispetto agli uomini. Si contrae soprattutto attraverso rapporti sessuali non protetti: il contagio può avvenire non solo tramite lo sperma, ma anche attraverso le secrezioni genitali di una persona infetta. Il batterio responsabile, infatti, si trasmette anche in assenza di eiaculazione. È sufficiente una piccola lesione delle mucose – che si può formare anche durante il rapporto stesso a causa dello sfregamento – perché il microrganismo responsabile passi dal partner infetto a quello sano. Anche i rapporti anali e orali comportano un rischio di trasmissione.

Cosa succede in gravidanza

La clamidia può essere trasmessa anche dalla madre infetta al nascituro durante il parto, con possibili conseguenze per la salute del bambino, soprattutto a livello oculare e respiratorio.

Congiuntivite e polmonite sono le complicanze più frequenti. Fortunatamente la diffusione di profilassi antibiotiche efficaci ha ridotto i rischi in questo senso.

Sintomi

La clamidia è una malattia silenziosa, che spesso non dà sintomi o dà sintomi molto sfumati. Molte persone scoprono di essere infette solo durante controlli di routine o esami specifici. Quando si manifesta, lo fa in modo diverso nei due sessi, di solito dopo una o tre settimane dal contagio.

Nelle donne la manifestazione più comune della clamidia è l’infiammazione della cervice, che può provocare perdite vaginali insolite, bruciore durante la minzione, dolore durante i rapporti sessuali o piccoli sanguinamenti al di fuori del ciclo mestruale. In alcuni casi può comparire dolore al basso ventre e/o alla schiena, nausea, febbre e perdite sanguinolente anche al di fuori del ciclo mestruale.

Se trasmessa attraverso un rapporto anale, la Clamidia può infettare il retto e dare dolori, perdite e sanguinamenti. Se trasmessa attraverso un rapporto orale, può infettare la gola.

Nell’uomo, la clamidia causa nella maggior parte dei casi un’uretrite, ossia un’infiammazione della parte finale dell’uretra (il canale che porta l’urina verso l’esterno).

I sintomi sono ben precisi: sensazione di prurito all’uretra e di fastidio ai testicoli, bruciore e dolore mentre si urina, bisogno frequente di fare pipì. Compare anche una leggera secrezione dal pene, quasi trasparente e viscosa.

Può causare infertilità?

Nelle donne, se non curata in modo adeguato, la clamidia può avere delle complicanze serie.

Infatti, il batterio può risalire lungo le vie genitali e dare origine a un’infiammazione cronica, la malattia infiammatoria pelvica. Questa, a sua volta può formare cicatrici e aderenze a livello dell’utero e delle tube di Falloppio (il luogo dove avviene il concepimento), ostacolando il passaggio dell’ovulo. Di conseguenza, la donna può avere difficoltà durante il concepimento o la gravidanza. In alcuni casi si arriva addirittura alla sterilità.

Anche negli uomini, sebbene molto più raramente, la clamidia può compromettere la fertilità causando infiammazioni a carico dell’apparato riproduttivo.

Come si arriva alla diagnosi

La diagnosi della clamidia è semplice e non invasiva. Infatti, le moderne tecniche di biologia molecolare sono in grado di diagnosticare l’infezione sia da tampone sia da un campione di urine, tramite tamponi specifici o esami delle urine.

Il problema è che la malattia spesso non si manifesta, quindi, non si prende nemmeno in considerazione l’idea di fare questi esami. Proprio perché l’infezione è spesso asintomatica, i medici raccomandano controlli periodici, soprattutto alle persone sessualmente attive con nuovi o multipli partner.

Tutte le cure

Se diagnosticata in tempo, la clamidia si cura facilmente con una cura antibiotica specifica, prescritta dal medico, possibile anche durante la gravidanza.

È fondamentale seguire la terapia fino alla fine, anche se i sintomi scompaiono rapidamente, ed evitare rapporti sessuali fino alla completa guarigione (in genere, sette giorni dopo la fine del trattamento).

Inoltre, è essenziale che anche il partner o i partner sessuali vengano informati e curati, per prevenire reinfezioni. In molti casi, dopo tre mesi il medico può consigliare un test di controllo per assicurarsi che l’infezione sia stata eliminata.

L’importanza della prevenzione

La prevenzione della clamidia passa soprattutto attraverso una sessualità consapevole e comportamenti responsabili. È importante che i giovani pratichino sempre sesso sicuro con partner non occasionali, indossando il preservativo, l’unico metodo barriera in grado di ridurre i rischi.

Si consiglia di evitare le sostanze (alcol e droghe) che potrebbero compromettere la lucidità mentale, aumentando i rischi, e di limitare il numero di partner sessuali. Anche i controlli regolari e una comunicazione aperta con il partner sono strumenti fondamentali per ridurre il rischio di contagio.

In breve La clamidia è un’infezione sessualmente trasmessa molto comune, spesso priva di sintomi. Si contrae tramite rapporti non protetti e può colpire entrambi i sessi. Se non curata, può causare problemi di fertilità, soprattutto nelle donne. La diagnosi è semplice e la cura, a base di antibiotici, quasi sempre risolutiva. Prevenzione e controlli regolari sono fondamentali.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.