Come aumentare la fertilità: 9 consigli utili

Quando una coppia è in cerca di un figlio si chiede spesso come aumentare la fertilità per realizzare quanto prima il proprio sogno. Quella di allargare la famiglia non è quasi mai una decisione facile e immediata: spesso la coppia la prende dopo una fase di tentennamenti e dubbi. Quando i due partner sentono che è finalmente arrivato il momento dovrebbero però armarsi di pazienza perché nella maggior parte dei casi non si riesce a concepire ai primi tentativi. Nell’attesa che ciò avvenga nel minor tempo possibile, ecco 9 consigli utili per aumentare la fertilità.

1) Seguire uno stile di vita sano con la dieta mediterranea

Un’alimentazione sana e bilanciata è un’alleata della salute, anche per quanto riguarda le fertilità: infatti, favorisce l’ovulazione e il concepimento. La dieta mediterranea è considerata uno dei regimi più salutari al mondo. In aggiunta riduce il rischio di malattie croniche a carico del bambino. La dieta mediterranea prevede infatti un consumo abbondante di alimenti vegetali e un’introduzione limitata di proteine animali. In aggiunta, pare che ci siano anche alcune sostanze che aiutino l’ovulazione a regolarizzarsi: tra queste la vitamina B12 contenuta in alcuni alimenti come uova, latte, yogurt, manzo o salmone.

2) Fare attività fisica e mantenersi in forma

Un’altra ottima risposta alla domanda “come aumentare la fertilità” è avere uno stile di vita attivo e fare sport senza esagerare. Infatti, muoversi aiuta a mantenere in salute e in buono stato tutti i tessuti del corpo, inclusi quelli dell’apparato genitale e delle cellule riproduttive. Senza dimenticare che quando ci si muove ci si sente meglio anche a livello psicoemotivo, premessa fondamentale per aumentare le chance di concepimento. Non serve strafare: è sufficiente cercare di muoversi di più nella vita quotidiana e praticare un’attività fisica che piace, come camminare, nuotare, fare acquagym.

3) Praticare mindfulness o fare meditazione

Lo stress è uno dei nemici della fertilità poiché provoca delle alterazioni a livello ormonale e nervoso, interferendo con la capacità riproduttiva. Ecco perché è molto utile dedicare del tempo ad attività e pratiche che favoriscono il rilassamento. La meditazione aiuta a concentrarsi su di sé, a sentire le proprie emozione e sentimenti e ad avere una migliore percezione del proprio corpo: praticare meditazione al mattino presto può aiutare la mente a focalizzarsi su un preciso obiettivo, come ad esempio quello di concepire un figlio.

Un altro modo per ritrovare benessere e concentrarsi su di sè potrebbe essere praticare la mindfulness, ovvero una tecnica che aiuta a superare stress e ansie quotidiane e a riconnettersi con il proprio io e le proprie emozioni, molto spesso trascurate. Entrambe queste pratiche sono fondamentali per sentirsi bene con sé stessi in vista dare luce a una nuova vita.

4) Evitare fumo e alcol

Le cattive abitudini sono da sempre nemiche della fertilità. Le coppie che sono alla ricerca di un figlio dovrebbero seguire uno stile di vita salutare fin da prima del concepimento, sia per aumentare le possibilità di una gravidanza sia per non esporre il bebè a rischi. Per questo, si dovrebbero rinunciare al fumo che danneggia sicuramente la fertilità, ma anche all’alcol. No anche alle droghe, di qualsiasi tipo. Attenzione, poi ai farmaci: ricorrere a medicinali solo quando strettamente necessario.

5) Tenere conto del periodo di ovulazione

Avere rapporti sessuali a comando non è mai una buona idea perché rischia di creare problemi e stress nella coppia. Tuttavia, tenere conto del periodo di ovulazione può essere d’aiuto per favorire il concepimento. Attenzione, però: passare i giorni dell’ovulazione a fare l’amore solo per aumentare le probabilità di rimanere incinta non serve, anzi può ridurre la concentrazione degli spermatozoi.

6) Prendersi cura dell’igiene intima

La salute dell’apparato genitale è uno dei fattori chiave della fertilità. Anche l’igiene intima gioca un ruolo importante in questo senso, ecco perché è importante curarla in modo scrupoloso. Fare dunque attenzione a qualsiasi tipo di alterazione dell’apparato genitale, all’insorgere di infiammazioni o infezioni che possano minare il concepimento. La fertilità va sempre protetta anche in giovane età: rapporti sessuali non protetti possono dar vita a infezioni scomode da combattere, meglio fare attenzione alle frequentazioni che si hanno da un punto di vista sessuale, anche per garantire una sana attività riproduttiva in futuro.

7) Cercare di affrontare tutto con leggerezza

Inutile negarlo: quando si decide di avere un bambino non si vede l’ora che il sogno si realizzi e ci si ritrova a fantasticare sempre più spesso sul futuro. Sperare che il proprio desiderio si avveri non è sicuramente sbagliato, anzi. L’importante è che la voglia di un bebè non diventi un’ossessione. La ricerca di un bambino non deve trasformarsi in un fattore di stress, altrimenti tutto diventa più difficile e si rischia anche di compromettere il benessere della coppia. Anche se è difficile non pensarci, bisogna affrontare il momento di attesa di rimanere incinta come un momento di leggerezza e tranquillità, senza farsi carico di ansia e stress che sarebbe controproducente.

8) Esporsi al sole sì ma con cautela

Da sempre la vitamina D è una sostanza che mantiene in salute il nostro sistema immunitario. Recentemente è emerso come l’esposizione al sole aiuti le donne ad avere un’ovulazione regolare e puntuale. In questo modo quindi risulterebbe anche più facile capire quali sono i giorni utili per il concepimento. Non bisogna tuttavia esagerare con l’esposizione al sole, vietato strafare e ricordarsi di esporsi al sole sempre con le dovute precauzioni (crema protettiva, evitare le ore calde, etc).

9) Assumere integratori che aiutano la fertilità

Oltre la già citata Vitamina D, può essere utile assumere l’acido folico che serve a costruire le nuove cellule dell’embrione e consente di ridurre il rischio di gravi malformazioni a carico del feto. Non appena si decide di tentare un concepimento, bisogna assumere una pillola di acido folico giornaliera.

In breve Come aumentare la fertilità in modo naturale?

Seguendo alcuni consigli utili per aumentare la possibilità di concepimento, tra cui il seguire uno stile di vita sano e bilanciato ed evitare le cattive abitudini, come fumare e bere alcolici.

