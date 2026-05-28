Rimanere incinta con un ciclo irregolare può sembrare complicato, ma nella maggior parte dei casi non è impossibile.

Si parla di ciclo irregolare quando la durata del ciclo mestruale varia frequentemente da un mese all’altro oppure quando le mestruazioni compaiono con intervalli molto lunghi, troppo brevi o imprevedibili. In generale, un ciclo viene considerato regolare quando si presenta ogni 21-35 giorni circa.

Piccole variazioni occasionali sono comuni e non devono destare preoccupazione, ma irregolarità frequenti possono rendere più difficile capire quando avviene l’ovulazione e individuare il periodo fertile.

Le cause del ciclo irregolare possono essere diverse e non sempre sono legate a problemi di fertilità. Conoscere il proprio corpo, monitorare i segnali della fertilità e rivolgersi al ginecologo quando necessario può aiutare ad aumentare le probabilità di concepimento anche quando il ciclo è molto irregolare.

Perché il ciclo è irregolare

Le cause del ciclo irregolare possono essere molteplici e non sempre indicano un problema di fertilità. Tra i fattori più comuni che possono influire sull’equilibrio ormonale e sull’ovulazione ci sono:

stress psicofisico

cambiamenti improvvisi di peso

sottopeso o sovrappeso

attività fisica intensa

sonno irregolare

periodi particolarmente impegnativi

alimentazione poco equilibrata.

In altri casi, il ciclo irregolare può essere associato a condizioni mediche specifiche, tra cui:

sindrome dell’ovaio policistico (PCOS)

disturbi della tiroide

alterazioni ormonali

problemi metabolici

endometriosi

insulino-resistenza.

Anche alcune fasi della vita femminile possono rendere il ciclo temporaneamente meno regolare, per esempio adolescenza, periodo post parto, allattamento e perimenopausa.

Cosa fare se si vuole un figlio

Il primo passo è osservare con attenzione i segnali del corpo e monitorare l’ovulazione che può comunque avvenire, anche se in giorni diversi da un mese all’altro.

Lo stile di vita gioca sicuramente un ruolo importante nella fertilità. Seguire un’alimentazione equilibrata, mantenere un peso corporeo nella norma, dormire a sufficienza e praticare attività fisica moderata può aiutare a sostenere il corretto equilibrio ormonale.

Allo stesso tempo, ridurre lo stress, non fumare ed evitare un consumo eccessivo di alcol può sostenere il benessere generale e migliorare le probabilità di concepimento.

Se il ciclo è molto irregolare, assente per lunghi periodi oppure la gravidanza non arriva dopo diversi mesi di tentativi è consigliabile rivolgersi a uno specialista, che può indicare gli esami più adatti a cui sottoporsi.

Come capire quando avviene l’ovulazione con un ciclo irregolare

Quando il ciclo è irregolare individuare il momento dell’ovulazione può essere più complicato.

In un ciclo regolare l’ovulazione avviene generalmente circa 14 giorni prima dell’arrivo delle mestruazioni successive. Nei cicli irregolari, invece, il giorno dell’ovulazione può cambiare di mese in mese, rendendo meno affidabile il semplice calcolo sul calendario.

Per riconoscere il periodo fertile può essere utile osservare alcuni segnali del corpo e utilizzare strumenti specifici. Tra i metodi più utilizzati ci sono:

monitoraggio della temperatura basale, che tende ad aumentare leggermente dopo l’ovulazione

osservazione del muco cervicale, che nei giorni fertili diventa più trasparente, elastico e simile all’albume d’uovo

stick per l’ovulazione , che rilevano l’aumento dell’ormone LH prima che avvenga

, che rilevano l’aumento dell’ormone LH prima che avvenga app o calendari mestruali per registrare durata del ciclo e sintomi

per registrare durata del ciclo e sintomi monitoraggio ecografico dell’ovulazione nei casi indicati dal medico specialista

Alcune donne possono inoltre avvertire piccoli segnali fisici durante questa fase, come lieve dolore al basso ventre, aumento della libido o maggiore sensibilità al seno. Questi sintomi non sono presenti in tutte le donne e non rappresentano un metodo sicuro per identificare i giorni fertili.

Leggi la domanda all’esperto su ciclo irregolare e ovulazione

Ciclo irregolare e fertilità sono collegati?

Il ciclo irregolare può essere collegato alla fertilità, ma non significa automaticamente avere difficoltà a rimanere incinta. In molti casi, infatti, una donna con ciclo irregolare continua a ovulare e può concepire naturalmente, anche se individuare i giorni fertili può risultare meno semplice.

Diverso è il caso dei cicli molto lunghi, molto ravvicinati o assenti, che talvolta possono indicare ovulazioni irregolari o mancanti.

Alcune condizioni associate al ciclo irregolare, come la sindrome dell’ovaio policistico (PCOS), i disturbi della tiroide o gli squilibri ormonali, possono inoltre influire sia sulla regolarità del ciclo sia sulla fertilità. Molte di queste situazioni possono essere trattate o gestite con il supporto del ginecologo.

Se la gravidanza non arriva dopo diversi mesi di tentativi, soprattutto in presenza di cicli molto irregolari o assenti, può essere utile effettuare controlli specifici per valutare l’ovulazione e lo stato della fertilità.

In breve Ciclo irregolare e difficoltà a rimanere incinta non sono per forza collegati, ma i fattoi che influenzano la regolarità del ciclo possono avere un impatto anche sulle probabilità di rimanere incinta.

Fonti / Bibliografia Il ciclo irregolare: quando bisogna preoccuparsi? - Santagostino MagazineIl ciclo mestruale irregolare può presentarsi in circostanze fisiologiche o in presenza di condizioni che meritano un approfondimento.

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