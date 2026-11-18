La possibilità di diventare madre non sempre coincide con il momento in cui una donna si sente pronta ad affrontare una gravidanza. Le ragioni possono essere diverse: l’assenza di un partner con cui progettare una famiglia, esigenze lavorative, difficoltà economiche o, più semplicemente, il desiderio di aspettare una fase della vita più adatta alla maternità. Per chi desidera preservare le proprie possibilità riproduttive, una delle opzioni disponibili è il congelamento degli ovuli, una tecnica che permette di conservare gli ovociti per un eventuale utilizzo futuro.

Questa procedura prende il nome di crioconservazione ovocitaria e consiste nel prelevare gli ovociti dalle ovaie, congelarli e conservarli a temperature molto basse, mantenendoli disponibili per un possibile trattamento di fecondazione assistita negli anni successivi.

Quando viene scelta per motivi personali e non in presenza di una patologia o di trattamenti medici che potrebbero compromettere la fertilità si parla comunemente di social freezing.

È importante sapere che la fertilità femminile diminuisce fisiologicamente con l’avanzare dell’età, sia per la riduzione del numero di ovociti disponibili sia per il progressivo peggioramento della loro qualità.

La crioconservazione consente di conservare gli ovociti con le caratteristiche biologiche che presentavano al momento del prelievo, ma non garantisce una gravidanza futura né permette di annullare completamente gli effetti dell’età sulla fertilità. Per questo motivo, prima di intraprendere il percorso è fondamentale confrontarsi con uno specialista in medicina della riproduzione valutando età, riserva ovarica, condizioni di salute, benefici attesi e possibili limiti della procedura.

Le tappe del percorso

Il congelamento degli ovuli è una procedura medica che richiede alcune settimane e si articola in diverse fasi. Il percorso viene seguito da un centro specializzato in medicina della riproduzione e personalizzato in base all’età, alla riserva ovarica e alle condizioni di salute della donna. In genere, il trattamento prevede cinque passaggi principali.

1. Prima visita ed esami preliminari

Il primo passo consiste in una visita con uno specialista in medicina della riproduzione durante la quale vengono raccolte informazioni sulla storia clinica, sul ciclo mestruale, su eventuali patologie e sulle precedenti gravidanze o procedure ginecologiche.

L’obiettivo è valutare se la crioconservazione sia indicata e fornire alla donna informazioni realistiche sulle possibilità di successo, sui costi, sui benefici e sui possibili rischi.

Tra gli accertamenti più comuni rientrano:

dosaggio dell’ormone antimülleriano (AMH) : attraverso un semplice prelievo di sangue permette di ottenere indicazioni sulla riserva ovarica, cioè sulla quantità di follicoli potenzialmente disponibili

: attraverso un semplice prelievo di sangue permette di ottenere indicazioni sulla riserva ovarica, cioè sulla quantità di follicoli potenzialmente disponibili dosaggio degli ormoni FSH ed estradiolo: può essere richiesto per completare la valutazione della funzionalità ovarica

può essere richiesto per completare la valutazione della funzionalità ovarica ecografia transvaginale : consente di osservare le ovaie e contare i follicoli antrali (che contengono ovociti immaturi), fornendo un’ulteriore indicazione sulla riserva ovarica

: consente di osservare le ovaie e contare i follicoli antrali (che contengono ovociti immaturi), fornendo un’ulteriore indicazione sulla riserva ovarica esami del sangue e screening infettivologico: possono comprendere i controlli per HIV, epatite B ed epatite C, anche in funzione delle procedure di conservazione e dei protocolli del centro.

2. Stimolazione ovarica

Una volta completati gli accertamenti si passa alla stimolazione ovarica controllata. In un ciclo naturale normalmente matura un solo ovocita; attraverso la somministrazione di specifici farmaci ormonali si cerca invece di favorire la maturazione contemporanea di più follicoli, aumentando così il numero di ovociti che possono essere prelevati e conservati.

La stimolazione avviene generalmente attraverso iniezioni sottocutanee quotidiane di gonadotropine, ormoni che stimolano la crescita follicolare. La durata è in media di 8-12 giorni, anche se può variare in base alla risposta individuale e al protocollo utilizzato.

Durante questo periodo la donna viene sottoposta a controlli ecografici e, quando necessario, a prelievi di sangue per monitorare la crescita dei follicoli e i livelli ormonali.

3. Iniezione per la maturazione finale degli ovociti

Quando i follicoli hanno raggiunto dimensioni e caratteristiche adeguate, viene programmata un’ultima iniezione, comunemente chiamata trigger, che serve a completare la maturazione degli ovociti prima del prelievo.

Il farmaco utilizzato e il momento della somministrazione vengono stabiliti dal medico in base al protocollo adottato e alla risposta ovarica. Il prelievo viene generalmente effettuato circa 34-36 ore dopo questa iniezione, prima che avvenga l’ovulazione spontanea.

4. Prelievo degli ovociti

Il prelievo ovocitario è una procedura mini-invasiva che viene eseguita in ambiente clinico, generalmente sotto sedazione.

Attraverso una sonda ecografica transvaginale il medico individua i follicoli presenti nelle ovaie e utilizza un sottile ago per aspirarne il contenuto. Il liquido follicolare viene quindi raccolto e consegnato al laboratorio di embriologia, dove gli specialisti individuano gli ovociti.

La procedura dura generalmente 15-30 minuti; dopo un breve periodo di osservazione, nella maggior parte dei casi la paziente può tornare a casa in giornata.

Non tutti i follicoli contengono necessariamente un ovocita e non tutti gli ovociti recuperati risultano maturi e idonei alla crioconservazione. Il numero finale, quindi, può essere inferiore rispetto a quello dei follicoli osservati durante le ecografie.

5. Congelamento e conservazione degli ovociti

Una volta individuati gli ovociti, il laboratorio verifica quali abbiano raggiunto la maturità necessaria per essere congelati.

La tecnica oggi maggiormente utilizzata è la vitrificazione, un metodo di congelamento ultrarapido che, grazie all’impiego di sostanze crioprotettrici, riduce il rischio di formazione di cristalli di ghiaccio capaci di danneggiare le cellule.

Gli ovociti vengono quindi conservati in appositi contenitori con azoto liquido a temperature intorno ai -196 °C, dove possono rimanere custoditi per un eventuale utilizzo futuro. Al termine della procedura, il centro comunica alla paziente quanti ovociti maturi sono stati effettivamente congelati.

Tempi, costi e conservazione: cosa sapere prima di iniziare

Affrontare il percorso del social freezing richiede di valutare con attenzione non solo la procedura clinica, ma anche la pianificazione del tempo e del budget. I costi, infatti, non si esauriscono con il prelievo iniziale, ma comprendono la gestione a lungo termine degli ovociti e un eventuale utilizzo futuro.

I tempi: dalla stimolazione al “trigger” e al prelievo

Il percorso completo di crioconservazione ovocitaria richiede mediamente dalle 2 alle 4 settimane (pari a un ciclo mestruale), suddividendosi in tappe ben precise:

la stimolazione ovarica (8-12 giorni): la donna assume farmaci ormonali per stimolare la crescita contemporanea di più follicoli. Questa fase è monitorata tramite ecografie e dosaggi ormonali periodici.

la donna assume farmaci ormonali per stimolare la crescita contemporanea di più follicoli. Questa fase è monitorata tramite ecografie e dosaggi ormonali periodici. l’iniezione “trigger” (il blocco della maturazione): quando i follicoli raggiungono le dimensioni ideali, viene programmata un’iniezione di farmaco “trigger” (es. hCG o agonisti del GnRH). Questa iniezione è fondamentale perché induce la maturazione finale degli ovociti e deve essere fatta a un orario preciso, solitamente 34-36 ore prima del prelievo chirurgico ( pick-up ).

quando i follicoli raggiungono le dimensioni ideali, viene programmata un’iniezione di farmaco “trigger” (es. hCG o agonisti del GnRH). Questa iniezione è fondamentale perché e deve essere fatta a un orario preciso, solitamente 34-36 ore prima del prelievo chirurgico ( ). il prelievo: Una procedura ambulatoriale in sedazione profonda della durata di circa 15-20 minuti, dopo la quale si torna a casa lo stesso giorno.

Spesso un solo ciclo di stimolazione potrebbe non bastare per raccogliere un numero ottimale di ovociti (specialmente in base all’età della donna o alla riserva ovarica). Per questo motivo, il medico può consigliare di ripetere la stimolazione e il prelievo per più cicli, così da accumulare un quantitativo di ovociti congelati tale da aumentare le probabilità di successo future.

Quanto costa congelare gli ovuli in Italia

In Italia, il social freezing per scelta personale (non legato a patologie come l’oncofertilità, coperte dal SSN) è quasi interamente a carico della paziente e viene eseguito nei centri di PMA privati.

Secondo i dati di settore e della Società Italiana di Endocrinologia (SIE), il costo complessivo di un singolo ciclo oscilla indicativamente tra i 5.000 e i 7.000 euro.

Questa cifra comprende solitamente:

visite specialistiche ed esami preliminari (ormonali e infettivi)

monitoraggi ecografici durante la stimolazione

farmaci ormonali (che possono incidere per 1.000-2.000 euro sul totale)

intervento di pick-up e anestesia

prima vitrificazione e stoccaggio iniziale.

Le spese a lungo termine da non dimenticare

Oltre al ciclo iniziale, vanno messe in conto le spese ricorrenti:

il mantenimento annuale: la conservazione degli ovociti in azoto liquido richiede una quota di abbonamento annuale che varia solitamente tra i 200€ e i 500€ all’anno

la conservazione degli ovociti in azoto liquido richiede una quota di abbonamento annuale che varia solitamente il futuro utilizzo (Scongelamento e ICSI): nel momento in cui la donna deciderà di utilizzare gli ovociti per una gravidanza, andranno affrontati i costi per lo scongelamento, la fecondazione in laboratorio (tecnica ICSI) e il successivo trasferimento dell’embrione (transfer).

Prima di firmare il consenso, è bene richiedere sempre un preventivo in forma scritta e dettagliata. Assicurarsi che specifichi chiaramente se i farmaci, l’anestesia, la vitrificazione e la conservazione per il primo anno sono inclusi nel prezzo base, così da evitare spiacevoli sorprese economiche in corso d’opera.

Per quanto tempo si possono conservare gli ovuli congelati

Gli ovociti vengono conservati in contenitori criogenici immersi in azoto liquido ad una temperatura di circa -196 °C. In queste condizioni, l’attività biologica delle cellule viene praticamente arrestata, consentendo di mantenerle in uno stato di conservazione per periodi prolungati.

Non esiste una scadenza biologica universalmente definita oltre la quale gli ovociti perdono automaticamente la loro capacità di essere utilizzati. La conservazione a lungo termine è possibile, ma deve rispettare le condizioni tecniche del laboratorio, le disposizioni normative applicabili e gli accordi sottoscritti con il centro.

In Italia per il social freezing non esiste ancora una disciplina nazionale che stabilisca in modo specifico tutti gli aspetti della conservazione a scopo non medico. Per questo motivo è importante verificare con la struttura:

per quanto tempo è previsto il mantenimento degli ovociti

se il rinnovo della conservazione avviene annualmente

quali sono i costi da sostenere negli anni successivi

quali procedure sono previste in caso di trasferimento degli ovociti presso un altro centro

quali disposizioni si applicano qualora la donna decida di non utilizzarli più.

Al momento della crioconservazione la paziente sottoscrive un consenso informato e fornisce indicazioni relative al destino del materiale biologico conservato, compresa l’eventuale rinuncia al suo utilizzo.

Quanto costa utilizzare gli ovociti congelati in futuro

Un aspetto spesso sottovalutato è che il costo del congelamento non comprende necessariamente quello del successivo trattamento di fecondazione assistita.

Quando la donna decide di utilizzare gli ovociti conservati, questi vengono scongelati in laboratorio e fecondati con spermatozoi attraverso una tecnica di fecondazione in vitro. Gli embrioni ottenuti vengono successivamente coltivati e, se idonei, trasferiti nell’utero.

Anche questa fase comporta spese specifiche; costi dipendono dal centro, dal protocollo utilizzato e dalle prestazioni necessarie. È quindi opportuno informarsi anche sulle tariffe di questa seconda fase.

Cosa considerare prima di procedere

Il congelamento degli ovuli offre una possibilità in più alle donne che desiderano rimandare la maternità, ma è importante conoscerne anche i limiti. La crioconservazione, infatti, non garantisce una gravidanza futura e la sua efficacia dipende soprattutto dall’età della donna al momento del prelievo e dal numero di ovociti maturi conservati.

Uno degli aspetti più importanti da considerare è che non tutti gli ovociti congelati potranno essere utilizzati con successo. Dopo lo scongelamento, infatti, devono sopravvivere, essere fecondati e svilupparsi in embrioni idonei al trasferimento.

Una revisione sistematica pubblicata sulla rivista Fertility and Sterility, che ha analizzato 10 studi per un totale di 8.750 donne, ha rilevato che:

l’11% delle donne è tornato a utilizzare gli ovociti congelati

il 78% degli ovociti è sopravvissuto allo scongelamento

il 72% degli ovociti è stato fecondato

il 28% delle donne tornate a utilizzare gli ovociti ha ottenuto almeno un parto.

Quest’ultimo dato non rappresenta la probabilità di diventare madre per tutte le donne che ricorrono al social freezing, ma soltanto per quelle che hanno effettivamente utilizzato gli ovociti conservati.

Quanti ovociti è consigliabile congelare

L’età è uno dei principali fattori che influenzano le possibilità di successo. Con il passare degli anni, infatti, diminuiscono sia la quantità sia la qualità degli ovociti, aumentando anche il rischio di anomalie cromosomiche. Per questo motivo congelare gli ovociti in età più giovane permette generalmente di conservarli con caratteristiche biologiche più favorevoli.

Non esiste un numero valido per tutte le donne. L’American Society for Reproductive Medicine (ASRM) riporta alcune stime secondo cui, per raggiungere una probabilità del 70% di ottenere almeno un parto, potrebbero essere necessari:

circa 14 ovociti maturi tra i 30 e i 34 anni

circa 15 tra i 35 e i 37 anni

circa 26 tra i 38 e i 40 anni.

Sono però stime orientative, che non garantiscono il raggiungimento del risultato.

Il congelamento degli ovuli blocca l’invecchiamento della fertilità

La crioconservazione permette di conservare gli ovociti con le caratteristiche biologiche che avevano al momento del prelievo. Per esempio, quelli congelati a 32 anni mantengono le caratteristiche legate all’età in cui sono stati prelevati, anche se vengono utilizzati a 40 anni.

Questo, però, non significa arrestare l’invecchiamento dell’organismo: un’eventuale gravidanza in età più avanzata comporta comunque i rischi ostetrici associati all’età materna, come una maggiore probabilità di diabete gestazionale e ipertensione.

Il congelamento, inoltre, non garantisce che tutti gli ovociti sopravvivano allo scongelamento, vengano fecondati o diano origine a embrioni capaci di svilupparsi correttamente.

Foto di copertina di Luu Thanh Truc da Pexels

In breve Il congelamento degli ovuli consente di preservare la fertilità quando si sceglie di rimandare una gravidanza. Il percorso prevede stimolazione ovarica, prelievo e vitrificazione degli ovociti, con tempi, costi e aspetti da valutare prima di iniziare.

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