Cosa mangiare per ridurre l’endometriosi? La risposta degli esperti

L’endometriosi è una malattia cronica molto dolorosa che può essere invalidante, fisicamente e psicologicamente, oltre a causare problemi di infertilità o di menopausa precoce. È una patologia molto diffusa, ma invisibile e poco conosciuta, con una diagnosi spesso lunga e complessa. Per ridurre i sintomi di questa malattia, è fondamentale scegliere gli alimenti giusti da portare a tavola. Ecco cosa mangiare per ridurre l’endometriosi.

Pietro Giulio Signorile, presidente della Fondazione Italiana Endometriosi, e Maria Cassano, biologa nutrizionista e diet coach, specialista in patologia clinica, hanno recentemente pubblicato il libro: “La dieta anti endometriosi – l’alimentazione antinfiammatoria per ridurre i sintomi e vivere meglio”, dove viene descritto un programma alimentare antinfiammatorio contro l’endometriosi.

Obiettivo del libro è fare chiarezza sull’endometriosi, che va considerata una vera e propria sindrome che causa infiammazione in tutto l’organismo, e proporre un programma alimentare per alleviare i fastidi e ritrovare il benessere.

Cosa mangiare se si ha endometriosi?

La dieta può contribuire a curare l’endometriosi. Modificare le proprie abitudini alimentari e, in generale, il proprio stile di vita, per abbassare i livelli di infiammazione dell’organismo, è centrale per ritrovare un nuovo equilibrio che permetta al corpo, ma anche alla mente, di orientarsi verso un nuovo stato di benessere.

Gli alimenti che si mangiano hanno un forte impatto sui fattori di rischio per l’endometriosi: per esempio un eccesso di estrogeni e uno squilibrio del microbiota intestinale alimentano l’infiammazione.

Come ridurre l’infiammazione da endometriosi?

Secondo Signorile e Cassano, seguire la dieta anti endometriosi, che ricalca in buona sostanza il modello di dieta mediterranea) aiuterebbe moltissimo a gestire i sintomi dolorosi e la progressione della malattia. Nello specifico è proposto un piano dietetico suddiviso in tre stadi per ristabilire l’equilibrio ormonale e ripristinare la salute del microbiota intestinale.

Nel manuale sono descritti anche quali sono i cibi da ridurre ed evitare e cosa mangiare per ridurre l’endometriosi con circa 70 ricette stuzzicanti e appetitose.

In sintesi Quali cibi evitare con l’endometriosi? I prodotti industriali (merendine, patatine, bevande zuccherate, ecc), bevande alcoliche, caffeina, prodotti con soia (salsa di soia, tofu, seitan), farine raffinate e relativi prodotti da forno, grassi saturi (burro, insaccati), zucchero bianco, dolci ricchi di zuccheri, avena e segale. Quali cibi ridurre con l’endometriosi? La carne rossa (prediligere la carne bianca), i formaggi (per la presenza di caseina e lattosio) e il glutine (è meglio assumerlo da farine integrali e poco raffinate).

