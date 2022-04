Endometriosi ed emicrania: quale correlazione c’è?

L’endometriosi è una malattia molto insidiosa, che può causare diversi disagi alle donne che ne soffrono. Fra questi, potrebbe esserci anche l’emicrania, un’altra malattia tipicamente femminile e talvolta molto impattante. A suggerire che ci sia una correlazione fra endometriosi ed emicrania è un recente studio condotto da un team di ricercatori cinesi, della Yat-Sen University, pubblicato sulla rivista Frontiers in Endocrinology.

Endometriosi cos’è?

L’endometriosi è una malattia che consiste nella crescita o nell’impianto di cellule simili a quelle che costituiscono l’endometrio (la mucosa che riveste internamente la cavità uterina) al di fuori dell’utero.

La ricerca ha interessato oltre 390 donne: di queste 167 erano affette proprio da endometriosi, 190 da altre condizioni ginecologiche benigne e 41 presentavano adenomiosi, ossia un ispessimento della parete dell’utero, ma non endometriosi. Tutte sono state seguite per circa due anni e mezzo, da settembre 2017 a gennaio 2021. Durante questo lasso di tempo sono state sottoposte a diversi controlli. Inoltre, è stato chiesto loro di compilare un questionario di autovalutazione sull’emicrania. Lo scopo era esplorare la relazione tra endometriosi ed emicrania, che è sempre più evidente dai dati emergenti presenti in letteratura scientifica.

A cosa può portare l’endometriosi?

Dai controlli effettuati è emerso che delle 167 donne con endometriosi, 49 avevano anche adenomiosi. Non solo. Si è visto che l’emicrania era maggiormente prevalente nelle pazienti con endometriosi rispetto alle altre e che le donne che soffrivano di emicrania, avevano una probabilità maggiore di avere un’endometriosi grave associata ad adenomiosi.

Endometriosi ed emicrania: quale relazione?

Gli esperti hanno spiegato che lo studio è una conferma alla forte associazione tra endometriosi ed emicrania che diverse ricerche avevano già evidenziato. Infatti, dimostra che le donne con emicrania soffrono più frequentemente di endometriosi grave, in particolare di endometriosi associata ad adenomiosi concomitante. Per questo, è importante che le donne soggette a una di queste malattie vengano controllate anche per le altre condizioni. “A causa della mancanza di marker diagnostici, la diagnosi di endometriosi ed emicrania spesso non arriva o è ritardata; è consigliabile dunque aumentare il sospetto diagnostico per le pazienti che presentano una di queste condizioni al fine di ottimizzare la terapia” hanno dichiarato gli autori.



In sintesi Quali sono i sintomi principali dell’endometriosi? Il sintomo più caratteristico dell’endometriosi è il dolore, che in genere si manifesta al basso addome e alla pelvi. Cosa succede se non si cura l’endometriosi? Se la donna sta bene e non presenta complicanze, può convivere tranquillamente con questo problema. Se, invece, la malattia causa manifestazioni importanti, è necessario intervenire sia per tenere sotto controllo i sintomi sia per preservare la fertilità. Come si cura l’endometriosi? Spesso l’unica soluzione in grado di risolvere definitivamente il problema è l’intervento chirurgico.

