Come interpretare la temperatura basale per rimanere incinta

Francesca Scarabelli A cura di Francesca Scarabelli Pubblicato il 07/05/2026 Aggiornato il 07/05/2026

Si tratta di un parametro facile da monitorare, ma per interpretarlo correttamente nell'ottica di favorire il concepimento ci vogliono costanza e precisione.

Temperatura basale

La temperatura basale è uno dei metodi naturali utilizzati per monitorare la fertilità e comprendere meglio il funzionamento del proprio ciclo mestruale. Si tratta di un parametro semplice da rilevare ma molto significativo perché riflette in maniera diretta le variazioni ormonali che avvengono nell’organismo durante il mese, in particolare quelle legate all’ovulazione.

Per temperatura basale si intende la temperatura corporea misurata completamente a riposo, quindi al risveglio e prima di qualsiasi attività. La sua osservazione quotidiana permette di individuare un andamento tipico: valori più bassi nella prima parte del ciclo e un leggero aumento dopo l’ovulazione, dovuto all’azione del progesterone. È proprio questo cambiamento a fornire indicazioni utili per riconoscere quando l’ovulazione è avvenuta.

Per ottenere dati attendibili è necessario misurarla ogni giorno con costanza seguendo alcune semplici regole, e registrare i valori nel tempo. L’interpretazione, infatti, non si basa sul singolo valore, ma sull’andamento complessivo del ciclo.

Come si misura la temperatura basale

La misurazione della temperatura basale è un metodo semplice e non invasivo per monitorare il ciclo mestruale, ma per fornire indicazioni realmente utili richiede precisione e costanza. Per definizione, la temperatura basale è la temperatura corporea rilevata in condizioni di completo riposo, ovvero al risveglio, prima di compiere qualsiasi attività.
Per ottenere dati attendibili è quindi fondamentale misurare la temperatura ogni mattina appena sveglie, prima di alzarsi dal letto, parlare o bere, idealmente sempre alla stessa ora e dopo almeno 5–6 ore di sonno continuativo. Anche variazioni minime nella routine quotidiana possono infatti influenzare il valore rilevato.

La misurazione può essere effettuata con un termometro digitale ad alta precisione (preferibilmente con due decimali) oppure con un termometro specifico per la temperatura basale. Le sedi di rilevazione più utilizzate sono quella orale, vaginale o rettale: queste ultime sono generalmente considerate più accurate, ma è essenziale scegliere una modalità e mantenerla costante nel tempo per evitare alterazioni nei dati.

Un altro aspetto fondamentale è la registrazione quotidiana della temperatura, a partire dal primo giorno del ciclo. Annotare i valori su un grafico cartaceo o digitale consente di osservare l’andamento nel tempo e individuare il tipico rialzo termico che segue l’ovulazione. È proprio la continuità delle misurazioni, più che il singolo valore, a rendere questo metodo utile nella ricerca di una gravidanza.

Infine è importante ricordare che ci sono però diversi fattori che possono interferire con la temperatura basale, come febbre, stress, consumo di alcol, disturbi del sonno o viaggi. Per questo motivo, i dati devono sempre essere interpretati nel contesto generale del ciclo e, se necessario, con il supporto di un professionista sanitario.

Quale valore deve avere per il concepimento

Quando si utilizza la temperatura basale per favorire il concepimento, è importante chiarire subito che non esiste un valore “ideale” valido per tutte le donne. Più che il valore in sé, ciò che conta davvero è l’andamento della temperatura nel corso del ciclo e, in particolare, la variazione che si verifica intorno all’ovulazione.

Durante la prima fase del ciclo (fase follicolare), la temperatura basale tende a essere più bassa, generalmente compresa tra circa 36,1 °C e 36,5 °C, anche se questi valori possono variare da persona a persona. Dopo l’ovulazione, sotto l’effetto del progesterone, si osserva un aumento di circa 0,2–0,5 °C, che porta la temperatura su valori mediamente più alti (intorno ai 36,5–37 °C). Questo rialzo termico è il segnale che l’ovulazione è già avvenuta.

Per chi desidera una gravidanza, il punto chiave è proprio questo: la temperatura basale non predice l’ovulazione, ma la conferma a posteriori. Di conseguenza, il periodo più fertile è rappresentato dai giorni immediatamente precedenti al rialzo della temperatura e dal giorno stesso dell’ovulazione. Una volta che la temperatura è aumentata, infatti, la finestra fertile è generalmente già in fase di chiusura.

Monitorando la temperatura per più cicli consecutivi, però, è possibile riconoscere uno schema personale e individuare con maggiore precisione i giorni fertili, aumentando le probabilità di concepimento. Inoltre, se la temperatura rimane elevata per più di 14–16 giorni dopo l’ovulazione, può rappresentare un possibile segnale precoce di gravidanza, legato al mantenimento dei livelli di progesterone.

Più che cercare un valore preciso, quindi, è importante osservare il proprio “andamento” termico: il cambiamento è più significativo del numero assoluto. Per una valutazione più completa, inoltre, la temperatura basale può essere affiancata ad altri segnali del ciclo come il muco cervicale o i test di ovulazione.

Tabella temperatura basale

temperatura basale

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Quanto è davvero utile misurarla?

La misurazione della temperatura basale è sicuramente utile, ma è importante comprenderne punti di forza e limiti per utilizzarla in modo corretto nella ricerca di una gravidanza. Dal punto di vista medico, si tratta di un metodo valido per confermare che l’ovulazione è avvenuta grazie al tipico rialzo termico indotto dal progesterone nella fase successiva.

Il principale vantaggio è che si tratta di un metodo economico e non invasivo, che permette di acquisire maggiore consapevolezza del proprio corpo e dei propri ritmi biologici. Se registrata con costanza per più cicli, la temperatura basale può aiutare a individuare un pattern personale e a riconoscere con una certa precisione quando avviene l’ovulazione.

È però fondamentale essere consapevoli che la temperatura basale ha un limite importante: non è un metodo predittivo, ma retrospettivo. Il rialzo termico si verifica infatti dopo l’ovulazione, quando la finestra fertile è già in gran parte trascorsa. Per questo motivo, da sola non è lo strumento più efficace per individuare in anticipo i giorni migliori per il concepimento.

L’accuratezza del metodo, inoltre, dipende molto dalla regolarità delle misurazioni e può essere influenzata da numerosi fattori esterni, come stress, febbre, alterazioni del sonno, viaggi o consumo di alcol. Anche piccoli cambiamenti nella routine quotidiana possono rendere più difficile interpretare correttamente i dati.

Per queste ragioni si consiglia spesso di utilizzare la temperatura basale in combinazione con altri segnali della fertilità come l’osservazione del muco cervicale o l’uso di un test di ovulazione per individuare con maggiore accuratezza la finestra fertile e di aumentare le probabilità di concepimento.

Immagine di copertina di Atlantic Ambience da Pexels

In breve

La temperatura basale è direttamente collegata ai cambiamenti ormonali che ogni donna sperimenta durante il proprio ciclo mestruale: saperla interpretare permette di conoscere meglio il proprio corpo e i suoi cicli.

 

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.

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