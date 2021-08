I giovani che si sono sottoposti o si sottoporranno all’immunizzazione contro il Sars-Cov-2 possono stare tranquilli: tra vaccino per il Covid-19 e infertilità maschile non ci sono legami. Lo dimostra uno studio che rassicura contro le notizie false circolate di recente anche su media anglosassoni.

Nessun problema di infertilità

Le fake news avevano sostenuto che sottoporsi al vaccino contro il Covid-19 potrebbe causare infertilità. Per questo molti giovani avevano iniziato a nutrire dubbi sull’opportunità di sottoporsi all’immunizzazione. A rassicurare in merito è stato condotto uno studio, pubblicato su Jama – Journal of the American medical association, prestigiosa rivista tra le più autorevoli del settore, che non ha individuato alcun collegamento tra vaccino per il Covid-19 e infertilità maschile. Gli esperti che hanno commentato i risultati dello studio hanno ribadito che si tratta di dati rassicuranti, che devono indurre i giovani a sottoporsi con serenità al vaccino per immunizzarsi contro una malattia che può avere serie complicanze anche nei giovani sani.

La qualità dello sperma non cambia

Gli esperti che hanno condotto lo studio si sono concentrati sui vaccini a mRna, Pfizer-BioNTech e Moderna, che sono quelli destinati ai giovani. Questi vaccini sembrano essere sicuri per il sistema riproduttivo maschile. I ricercatori hanno effettuato un prelievo del liquido seminale di alcuni giovani prima e dopo il ciclo vaccinale.

È stato misurato il volume degli spermatozoi, la concentrazione, la quantità totale di spermatozoi mobili e non è stato registrato alcun parametro al di fuori dai valori di normalità.

Conferme da un altro studio

La mancanza di legami tra vaccino per il Covid-19 e infertilità maschile è stata dimostrata anche da un altro studio, condotto in Israele, ma non ancora pubblicato, che ha analizzato la qualità dello sperma di 43 uomini prima e dopo la somministrazione del vaccino. Anche in questo caso non sono state notate alterazioni. Per questo è importante sottoporsi al vaccino con piena fiducia.

Da sapere! Non il vaccino, ma l’infezione da Sars-CoV-2 potrebbe rappresentare un possibile fattore di rischio per l’infertilità maschile. Alcuni ricercatori hanno ipotizzato che il virus potrebbe infettare le cellule dei testicoli e causare riduzione del testosterone e diminuire temporaneamente l’attività delle cellule germinali.

Fonti / Bibliografia Sperm Parameters Before and After COVID-19 mRNA Vaccination | Urology | JAMA | JAMA NetworkTo address vaccine hesitancy based on concerns about fertility, this study assesses sperm parameters before and after mRNA vaccine administration.

La vaccinazione può causare infertilità? - Società Italiana di PediatriaLe risposte della Società Italiana di Pediatria alle domande più frequenti sul vaccino Covid-19

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.