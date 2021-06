Gravidanza: è più facile con una giusta colazione!

Se stai pensando a una gravidanza devi sapere che la fertilità può essere influenzata dall’alimentazione, a cominciare dalla prima colazione. A sostenerlo è la dottoressa Gemma Fabozzi, embriologa clinica e nutrizionista del centro B-Woman di Roma.

Una colazione sana favorisce il concepimento

Secondo l’esperta ci sarebbero alcuni alimenti del primo pasto della giornata in grado di facilitare la gravidanza naturale o tramite fecondazione assistita. Per questa delicata fase della vita delle donne in cerca di una gravidanza, la dottoressa Fabozzi consiglia di:

1. consumare porzioni di carboidrati, proteine e grassi suddivise in modo equilibrato;

2. preferire ingredienti più naturali e genuini rispetto a quelli industriali;

3. idratare correttamente il corpo bevendo acqua minerale, acque aromatizzate, tisane e latte. Da evitare, invece, le bibite industriali.

Che cosa bere

– un bicchiere di acqua calda con limone prima dei cibi solidi;

– dopo circa 15 minuti, una tisana fatta in casa con fette di zenzero, limone e foglie di menta;

– un bicchiere di latte intero, se proprio non riesce a farne a meno.

Che cosa mangiare

– Pane tostato a lievitazione naturale;

– gallette di farro, grano saraceno o miglio;

– crema di mandorle;

– paté di olive taggiasche e origano;

– salmone selvaggio affumicato;

– olio extravergine d’oliva;

– avocado.

Da sapere! Quando si aspetta un bambino, la dieta deve essere semplice, varia, equilibrata, e ricca di tutti i nutrienti essenziali al fisiologico sviluppo del feto, come calcio, ferro e acido folico.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.